Εuropean Film Awards 2026: Η Ευρώπη στρώνει κόκκινο χαλί

Στις ταινίες με Ελληνικό ενδιαφέρον η «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου και η «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε την επίσημη shortlist για τα European Film Awards 2026, φέρνοντας στο προσκήνιο τον πιο ισχυρό μέχρι σήμερα συνδυασμό ευρωπαϊκών δημιουργιών, οσκαρικών φαβορί και αγαπημένων σκηνοθετών του θεσμού. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 17 Ιανουαρίου 2026, με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία να στοχεύει συνειδητά στην ενίσχυση της παρουσίας των ευρωπαϊκών ταινιών στη διεθνή κούρσα των βραβείων, έχοντας ήδη μετακινήσει τη διοργάνωση νωρίτερα στο ημερολόγιο, πριν από τα BAFTA και τα Όσκαρ.

Στη φετινή shortlist δεσπόζουν ορισμένοι από τους πιο καταξιωμένους δημιουργούς της ευρωπαϊκής και διεθνούς κινηματογραφικής σκηνής. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Γιώργος Λάνθιμος με την ταινία «Bugonia», στην οποία πρωταγωνιστούν η Emma Stone και ο Jesse Plemons. Το φιλμ αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί της σεζόν και συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του Έλληνα σκηνοθέτη στα μεγάλα φεστιβάλ και τις διεθνείς βραβεύσεις.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Μαχητής ο Dwayne Johnson, Δράκουλας δια χειρός Luc Besson και το φαινόμενο Ne Zha

Πολλαπλές βραβεύσεις

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η ταινία «Sentimental Value» του Joachim Trier με τους Renate Reinsve, Stellan Skarsgård και Elle Fanning, ενώ σημαντική θέση στη λίστα καταλαμβάνει η ταινία «It Was Just an Accident» του Jafar Panahi, που απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες. Συναντάμε επίσης τη συγκλονιστική ταινία «The Voice of Hind Rajab» της Kaouther Ben Hania.

Από τα υπόλοιπα φιλμ που συνεχίζουν στη διεκδίκηση των European Film Awards 2026, ξεχωρίζουν το «Dreams» του Dag Johan Haugerud που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Βερολίνου, το «La Grazia» του Paolo Sorrentino που άνοιξε το Φεστιβάλ Βενετίας, καθώς και το «Father» της Tereza Nvotová, που κατέκτησε το τρόπαιο στο Φεστιβάλ Ζυρίχης.

Ανάμεσα στις υποψηφιότητες βρίσκεται και μία ελληνική συμμετοχή: η ταινία «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου που είναι μια διεθνής συμπαραγωγή Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Η λίστα αποτυπώνει και μια σημαντική ευρωπαϊκή τάση. Πολλές από τις χώρες που κατεβαίνουν στη μάχη για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας έχουν παρουσία και στα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας. Η Νορβηγία συμμετέχει με το «Sentimental Value», η Γαλλία με το «It Was Just an Accident», η Γερμανία με το «Sound of Falling», η Ελβετία με το «Late Shift» και το Βέλγιο με το «Young Mothers».

Σε δήλωσή του για τη φετινή shortlist, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου τόνισε ότι «η φετινή χρονιά αναδεικνύει τη δημιουργική δύναμη της ευρωπαϊκής κινηματογραφίας, με ταινίες που συνδυάζουν καλλιτεχνική τόλμη, πολιτικό βάθος και κινηματογραφική συγκίνηση». Όπως σημείωσε, ο στόχος της Ακαδημίας είναι «να ενισχύσει την παγκόσμια απήχηση των ευρωπαϊκών ταινιών και να υποστηρίξει τους δημιουργούς που τολμούν να εξελίξουν τη γλώσσα του σινεμά».

Τρεις κατηγορίες

Τα European Film Awards 2026 θα περιλαμβάνουν, όπως κάθε χρόνο, τρεις μεγάλες κατηγορίες: ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation. Στη φετινή διαδικασία συμμετέχουν συνολικά 64 ταινίες από 34 χώρες, με εντυπωσιακή ισορροπία ανάμεσα σε καταξιωμένους δημιουργούς και νέες φωνές που έχουν ξεχωρίσει στα μεγάλα φεστιβάλ.

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία επιδιώκει τα τελευταία χρόνια να ενισχύσει τη διεθνή διάσταση των βραβείων, δίνοντας έμφαση σε ταινίες με πολιτική και κοινωνική ματιά αλλά και έργα που προωθούν τη σκέψη γύρω από θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερίας της έκφρασης, ιστορικής μνήμης και σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων. Στο ίδιο πνεύμα, η φετινή shortlist επιβεβαιώνει τη διαρκή αναζήτηση νέας κινηματογραφικής γραφής στην Ευρώπη και την προσήλωση του θεσμού στη στήριξη ενός ζωντανού και ανήσυχου σινεμά.

Ταινίες μυθοπλασίας

Bearcave (Αρκουδότρυπα) – σκηνοθεσία Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιος Ντινόπουλος (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο)

Bugonia – σκηνοθεσία Γιώργος Λάνθιμος (Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Νότια Κορέα)

Case 137 (Dossier 137) – σκηνοθεσία Dominik Moll (Γαλλία)

Christy – σκηνοθεσία Brendan Canty (Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο)

Deaf (Sorda) – σκηνοθεσία Eva Libertad (Ισπανία)

Die My Love – σκηνοθεσία Lynne Ramsay (Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς)

Dreams (Drømmer) – σκηνοθεσία Dag Johan Haugerud (Νορβηγία)

Duse – σκηνοθεσία Pietro Marcello (Ιταλία, Γαλλία)

Father (Otec) – σκηνοθεσία Tereza Nvotová (Σλοβακία, Τσεχία, Πολωνία)

Franz – σκηνοθεσία Agnieszka Holland (Τσεχία, Γερμανία, Πολωνία)

Fuori – σκηνοθεσία Mario Martone (Ιταλία, Γαλλία)

I Only Rest in the Storm (O Riso e a Faca) – σκηνοθεσία Pedro Pinho (Πορτογαλία, Γαλλία, Βραζιλία, Ρουμανία)

It Was Just an Accident (Un simple accident) – σκηνοθεσία Jafar Panahi (Γαλλία, Ιράν, Λουξεμβούργο)

La Grazia – σκηνοθεσία Paolo Sorrentino (Ιταλία)

Late Shift (Heldin) – σκηνοθεσία Petra Volpe (Ελβετία, Γερμανία)

Little Trouble Girls (Kaj ti je deklica) – σκηνοθεσία Urška Djukić (Σλοβενία, Ιταλία, Κροατία, Σερβία)

Love Me Tender – σκηνοθεσία Anna Cazenave Cambet (Γαλλία)

Loveable (Elskling) – σκηνοθεσία Lilja Ingolfsdottir (Νορβηγία)

Maspalomas – σκηνοθεσία Jose Mari Goenaga και Aitor Arregi (Ισπανία)

Milk Teeth (Dinti de lapte) – σκηνοθεσία Mihai Mincan (Ρουμανία, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Βουλγαρία)

Mirrors No. 3 (Miroirs No. 3) – σκηνοθεσία Christian Petzold (Γερμανία)

Mother – σκηνοθεσία Teona Strugar Mitevska (Βόρεια Μακεδονία, Βέλγιο)

On Falling – σκηνοθεσία Laura Carreira (Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία)

Once Upon a Time in Gaza – σκηνοθεσία Tarzan Nasser και Arab Nasser (Γαλλία, Παλαιστίνη, Γερμανία, Πορτογαλία, Κατάρ, Ιορδανία)

One of Those Days When Hemme Dies (Hemme’nin öldüğü günlerden biri) – σκηνοθεσία Murat Fıratoğlu (Τουρκία, Γερμανία)

Palestine 36 -σκηνοθεσία Annemarie Jacir (Παλαιστίνη, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Δανία, Νορβηγία)

Pillion – σκηνοθεσία Harry Lighton (Ηνωμένο Βασίλειο)

Romeria (Romería) – σκηνοθεσία Carla Simón (Ισπανία, Γερμανία)

Sentimental Value (Affeksjonsverdi) – σκηνοθεσία Joachim Trier (Νορβηγία, Γαλλία, Δανία, Γερμανία, Σουηδία)

Silent Friend – σκηνοθεσία Ildikó Enyedi (Γερμανία, Γαλλία, Ουγγαρία)

Sirat (Sirât) – σκηνοθεσία Oliver Laxe (Ισπανία, Γαλλία)

Sleepless City (Ciudad sin sueño) – σκηνοθεσία Guillermo Galoe (Ισπανία, Γαλλία)

Sound of Falling (In die Sonne schauen) – σκηνοθεσία Mascha Schilinski (Γερμανία)

Sundays (Los domingos) – σκηνοθεσία Alauda Ruiz de Azúa (Ισπανία)

The Last Viking (Den sidste viking) – σκηνοθεσία Anders Thomas Jensen (Δανία, Σουηδία)

The Little Sister (La petite dernière) – σκηνοθεσία Hafsia Herzi (Γαλλία, Γερμανία)

The Love That Remains (Ástin sem eftir er) – σκηνοθεσία Hlynur Pálmason (Ισλανδία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία)

The North – σκηνοθεσία Bart Schrijver (Ολλανδία)

The Stranger (L’Étranger) – σκηνοθεσία François Ozon (Γαλλία)

The Voice of Hind Rajab – σκηνοθεσία Kaouther Ben Hania (Γαλλία, Τυνησία)

Two Prosecutors – σκηνοθεσία Sergei Loznitsa (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Λετονία, Ρουμανία, Λιθουανία)

What Marielle Knows (Was Marielle Weiss) – σκηνοθεσία Frédéric Hambalek (Γερμανία)

Yes (Ken) – σκηνοθεσία Nadav Lapid (Γαλλία, Ισραήλ, Κύπρος, Γερμανία)

Young Mothers (Jeunes mères) – σκηνοθεσία Jean-Pierre Dardenne και Luc Dardenne (Βέλγιο, Γαλλία)

Ντοκιμαντέρ

Afternoons of Solitude (Tardes de soledad) – σκηνοθεσία Albert Serra (Ισπανία, Γαλλία)

An American Pastoral (Une pastorale americaine) – σκηνοθεσία Auberi Edler (Γαλλία)

Ancestral Visions of the Future – σκηνοθεσία Lemohang Jeremiah Mosese (Γαλλία, Λεσότο, Γερμανία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία)

Fiume o morte! – σκηνοθεσία Igor Bezinović (Κροατία, Σλοβενία, Ιταλία)

Flophouse America -σκηνοθεσία Monica Strømdahl (Νορβηγία, Ολλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες)

Good Valley Stories (Historias del buen valle) – σκηνοθεσία José Luis Guerin (Ισπανία, Γαλλία)

Hair, Paper, Water… (Tóc, giấy và nước…) – σκηνοθεσία Nicolas Graux και Minh Quý Trương (Βέλγιο, Γαλλία, Βιετνάμ)

Listen to the Voices (Kouté vwa) – σκηνοθεσία Maxime Jean-Baptiste (Βέλγιο, Γαλλία)

Memory – σκηνοθεσία Vladlena Sandu (Γαλλία, Ολλανδία)

Militantropos – σκηνοθεσία Yelizaveta Smith, Alina Gorlova και Simon Mozgovyi (Ουκρανία, Αυστρία, Γαλλία)

Riefenstahl – σκηνοθεσία Andres Veiel (Γερμανία)

Songs of Slow Burning Earth (Pisni zemli shscho povolno horyt) – σκηνοθεσία Olha Zhurba (Ουκρανία, Γαλλία, Δανία, Σουηδία)

The Shards (Oskolky) – σκηνοθεσία Masha Chernaya (Γεωργία, Γερμανία)

Twst / Things We Said Today – σκηνοθεσία Andrei Ujică (Γαλλία, Ρουμανία)

With Hasan in Gaza – σκηνοθεσία Kamal Aljafari (Γερμανία)

Κινούμενα Σχέδια

Arco – σκηνοθεσία Ugo Bienvenu (Γαλλία)

Balentes – σκηνοθεσία Giovanni Columbu (Ιταλία, Γερμανία)

Checkered Ninja 3 (Ternet Ninja 3) -σκηνοθεσία Anders Matthesen και Thorbjørn Christoffersen (Δανία)

Dandelion’s Odyssey (Planetes) – σκηνοθεσία Momoko Seto (Γαλλία)

Dog of God (Dieva Suns) – σκηνοθεσία Raitis Abele και Lauris Abele (Λετονία, Ηνωμένες Πολιτείες)

Little Amelie (Amélie et la métaphysique des tubes) – σκηνοθεσία Maïlys Vallade και Liane-Cho Han (Γαλλία)

Olivia and the Invisible Earthquake (L’Olívia i el terratrèmol invisible) – σκηνοθεσία Irene Iborra Rizo (Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Χιλή)

Tales from the Magic Garden (Pohádky po babičce) – σκηνοθεσία David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar και Jean-Claude Rozec (Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Γαλλία)

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά