Μουσικά Νέα 15.10.2025

Η Taylor Swift κατέλαβε ολόκληρη την πρώτη δωδεκάδα του Billboard Hot 100

Ετοιμάσου να μεταφερθείς στο “City of Lover” μαζί με την Taylor Swift!
Η Taylor Swift γίνεται η solo καλλιτέχνις με τα περισσότερα Νο 1 άλμπουμ στην ιστορία των κατατάξεων, ξεπερνώντας τον Drake και τον Jay Z
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Taylor Swift συνεχίζει να αποδεικνύει ότι αποτελεί το απόλυτο φαινόμενο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «The Life of a Showgirl» έκανε εκκωφαντική είσοδο στα charts, κατακτώντας την κορυφή του Billboard 200 και προσφέροντας στη Taylor Swift το δέκατο πέμπτο Νο 1 άλμπουμ της καριέρας της. Το επίτευγμα αυτό συνοδεύτηκε από ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ, καθώς και τα δώδεκα τραγούδια του άλμπουμ κατέλαβαν τις δώδεκα πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, επίδοση πρωτοφανής στην ιστορία της λίστας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε το Billboard, το «The Life of a Showgirl» συγκέντρωσε 4.002.000 μονάδες την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, εκ των οποίων 3.479.500 προήλθαν από φυσικές πωλήσεις και 522.600 από streaming. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εβδομάδα πωλήσεων που έχει καταγραφεί από το 1991, όταν η εταιρεία Luminate ξεκίνησε τη συστηματική συλλογή δεδομένων.

Το τραγούδι «The Fate of Ophelia» βρέθηκε στο Νο 1 του Billboard Hot 100 με 92,5 εκατομμύρια streams στις Ηνωμένες Πολιτείες, σηματοδοτώντας το δέκατο τρίτο Νο 1 single της Taylor Swift. Στις υπόλοιπες θέσεις της πρώτης δωδεκάδας ακολούθησαν τα τραγούδια «Opalite», «Elizabeth Taylor», «Father Figure», «Wood», «Wi$h Li$t», «Actually Romantic», «The Life of a Showgirl» με τη συμμετοχή της Sabrina Carpenter, «Eldest Daughter», «Cancelled», «Ruin the Friendship» και «Honey».

Με τη νέα αυτή επιτυχία η Taylor Swift γίνεται η solo καλλιτέχνις με τα περισσότερα Νο 1 άλμπουμ στην ιστορία των κατατάξεων, ξεπερνώντας τον Drake και τον Jay Z. Πάνω από όλους εξακολουθούν να βρίσκονται οι Beatles με 19 Νο 1 άλμπουμ. Η επιτυχία του «The Life of a Showgirl» είναι ακόμη μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς ότι η Taylor Swift εξακολουθεί να επανεκδίδει την παλαιότερη δισκογραφία της με τη σειρά «Taylor’s Version» μετά την απόκτηση των δικαιωμάτων του καταλόγου της.

