Ασταμάτητη η Taylor Swift, ετοιμάζει και ντοκιμαντέρ

Από τις 12 Δεκεμβρίου το Disney+ θα φιλοξενήσει δύο νέες παραγωγές αφιερωμένες στην περιοδεία «Eras Tour» η οποία έχει ήδη καταγράψει ρεκόρ εισπράξεων

Η Taylor Swift ανακοίνωσε ένα μεγαλεπήβολο τηλεοπτικό εγχείρημα που αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού. Από τις 12 Δεκεμβρίου το Disney+ θα φιλοξενήσει δύο νέες παραγωγές αφιερωμένες στην περιοδεία «Eras Tour» η οποία έχει ήδη καταγράψει ρεκόρ εισπράξεων, παγκόσμια πολιτιστική επίδραση και ιστορική διάρκεια. Η πλατφόρμα θα παρουσιάσει ταυτόχρονα τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era» και την κινηματογραφική καταγραφή της τελευταίας συναυλίας της περιοδείας «Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show».

Η σειρά ντοκιμαντέρ θα αποτελείται από έξι επεισόδια και θα προβληθεί σε τρεις διαδοχικές εβδομάδες. Τα δύο πρώτα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στις 12 Δεκεμβρίου, τα επόμενα δύο στις 19 Δεκεμβρίου και τα τελευταία στις 26 Δεκεμβρίου. Η παραγωγή επιχειρεί «έναν βαθιά προσωπικό και άμεσο απολογισμό της ζωής της Taylor Swift μέσα από την κορυφαία στιγμή της καριέρας της», φωτίζοντας από κοντά την ίδια αλλά και τους ανθρώπους που τη συνόδευσαν σε αυτό το εγχείρημα. Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονται είναι οι Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran και Florence Welch. Το ντοκιμαντέρ σκηνοθετεί ο Don Argott.

Παράλληλα, θα κυκλοφορήσει το φιλμ από τη συναυλία «Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show» σε σκηνοθεσία Glenn Weiss. Η ταινία παρουσιάζει ολόκληρη τη συναισθηματική κορύφωση της παγκόσμιας περιοδείας στο BC Place Stadium του Βανκούβερ, με μια setlist σαράντα πέντε τραγουδιών. Οι θαυμαστές της Taylor Swift θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα «surprise songs» του τελικού show.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2023 είχε κυκλοφορήσει στο σινεμά το φιλμ «Taylor Swift The Eras Tour», το οποίο κατέγραψε ιστορικές εισπράξεις, πριν μεταφερθεί αποκλειστικά στο Disney+ τον Απρίλιο του 2024. Εκτός από τα ρεκόρ θέασης, το φιλμ σημείωσε 4,6 εκατομμύρια streams τις τρεις πρώτες ημέρες κυκλοφορίας του, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πρεμιέρα συναυλιακής παραγωγής στην ιστορία της πλατφόρμας.

Τα δύο projects έρχονται λίγο μετά τη θριαμβευτική πορεία του άλμπουμ «The Life of a Showgirl», το οποίο έσπασε το ρεκόρ εβδομαδιαίων πωλήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπερνώντας την Adele και καθιστώντας την Taylor Swift την κορυφαία εμπορικά καλλιτέχνιδα του 21ου αιώνα. Την ίδια στιγμή, η Swift βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην κορυφή του box office με το κινηματογραφικό event «Taylor Swift The Release Party of a Showgirl».

