Μουσικά Νέα 11.10.2025

Η Taylor Swift ο λόγος που καθυστερεί το album του Robbie Williams

Ο Robbie Williams  αναβάλλει την κυκλοφορία του νέου του album για να αποφύγει τη σύγκρουση με τη δισκογραφική κυριαρχία της Taylor Swift
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Robbie Williams αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι, εκτός από ένας από τους πιο ειλικρινείς σταρ της βρετανικής μουσικής, παραμένει και ένας από τους πιο ευφυείς στρατηγικά. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο για την καθυστέρηση του νέου του άλμπουμ «Britpop» και δεν είναι άλλος από την Taylor Swift.

Ο Robbie Williams έδωσε την μικρότερη συναυλία της καριέρας του με μόλις 600 τυχερούς θεατές, οι οποίοι κλήθηκαν να αφήσουν τα κινητά τους σε ειδικές θήκες για να αποτραπούν διαρροές από το νέο υλικό. Ο καλλιτέχνης παρουσίασε για πρώτη φορά αποσπάσματα από το επερχόμενο album του «Britpop», του οποίου η κυκλοφορία έχει μετατεθεί για τις 6 Φεβρουαρίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο: Ξεσήκωσε το κοινό κάτω από τη βροχή

Αρχικά, το «Britpop» επρόκειτο να κυκλοφορήσει αυτή την περιοδο, ωστόσο ο Robbie Williams επιβεβαίωσε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στη στρατηγική απόφαση να μην «συγκρουστεί» με την κυκλοφορία του album «The Life of a Showgirl» της Taylor Swift. «Όλοι προσποιούμαστε ότι η αλλαγή του προγράμματος δεν έχει να κάνει με την Taylor Swift, αλλά στην πραγματικότητα έχει. Δεν μπορείς να την συναγωνιστείς», είπε γελώντας.

Ο Robbie Williams βρίσκεται πολύ κοντά στο να σπάσει ένα από τα πιο ιστορικά ρεκόρ στη μουσική του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν το «Britpop» φτάσει στο Νο. 1 του Official U.K. Albums Chart, θα σημειώσει το 16ο άλμπουμ του που κατακτά την κορυφή, ξεπερνώντας το θρυλικό ρεκόρ των The Beatles. «Στενοχωρήθηκα που έπρεπε να σας κάνω να περιμένετε για τον δίσκο, αλλά μετά σκέφτηκα “δεν πειράζει”. Είμαι εγωιστής. Πόσες φορές στη ζωή σου έχεις την ευκαιρία να έχεις τα περισσότερα Νο. 1 άλμπουμ;» ανέφερε.

Robbie Williams δημιούργησε καινούργιο συγκρότημα

Το «Britpop» αναμένεται να είναι ένα άλμπουμ-φόρος τιμής στη δεκαετία του ’90, γεμάτο με ειρωνεία, συναίσθημα και τον γνωστό αυτοσαρκασμό του Robbie Williams. Όπως δήλωσε πρόσφατα, «είναι το άλμπουμ που πάντα ήθελα να κάνω». 

Κι αν η Taylor Swift τον ανάγκασε προσωρινά να καθυστερήσει την κυκλοφορία του, φαίνεται πως ο Robbie Williams είναι έτοιμος να επιστρέψει με το πιο φιλόδοξο και προσωπικό έργο της καριέρας του, ένα δίσκο που, όπως και ο ίδιος, δεν φοβάται να κοιτάξει κατάματα το παρελθόν για να ξαναγράψει το μέλλον της βρετανικής pop.

Διάβασε επίσης: Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

album Britpop Robbie Williams Taylor Swift
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι top 10 horror ταινίες που πρέπει να δεις τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου

Οι top 10 horror ταινίες που πρέπει να δεις τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου

11.10.2025
Επόμενο
Οι μαγικές κινήσεις που κάνουν οι beauty experts για να μειώσουν τους πόρους

Οι μαγικές κινήσεις που κάνουν οι beauty experts για να μειώσουν τους πόρους

11.10.2025

Δες επίσης

Η Madonna ξαναγράφει τα πιο sexy Bedtime Stories της
Μουσικά Νέα

Η Madonna ξαναγράφει τα πιο sexy Bedtime Stories της

11.10.2025
Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια
Μουσικά Νέα

Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια

10.10.2025
Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά
Μουσικά Νέα

Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά

10.10.2025
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους
Μουσική

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους

10.10.2025
Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο
Μουσικά Νέα

Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο

10.10.2025
Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή
Μουσικά Νέα

Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή

10.10.2025
Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη
Μουσικά Νέα

Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη

09.10.2025
Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι
Μουσικά Νέα

Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι

09.10.2025
Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI
Μουσικά Νέα

Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI

09.10.2025
Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα

09.10.2025
Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη
Μουσική

Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη

09.10.2025
Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει
Μουσικά Νέα

Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

09.10.2025
90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!
Μουσικά Νέα

90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!

09.10.2025
Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show
Μουσικά Νέα

Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show

09.10.2025
Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο
Μουσικά Νέα

Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

09.10.2025
Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της
Μουσικά Νέα

Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της

08.10.2025
Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»
Μουσικά Νέα

Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»

08.10.2025
Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε
Μουσική

Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε

08.10.2025
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται global! Το deal που αλλάζει τα πάντα στη μουσική του καριέρα!
Μουσικά Νέα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται global! Το deal που αλλάζει τα πάντα στη μουσική του καριέρα!

08.10.2025
Ο Ed Sheeran στο Netflix στο πιο ανατρεπτικό μουσικό special
Μουσικά Νέα

Ο Ed Sheeran στο Netflix στο πιο ανατρεπτικό μουσικό special

08.10.2025
Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show

08.10.2025