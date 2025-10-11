Η Taylor Swift ο λόγος που καθυστερεί το album του Robbie Williams

Ο Robbie Williams αναβάλλει την κυκλοφορία του νέου του album για να αποφύγει τη σύγκρουση με τη δισκογραφική κυριαρχία της Taylor Swift

Ο Robbie Williams αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι, εκτός από ένας από τους πιο ειλικρινείς σταρ της βρετανικής μουσικής, παραμένει και ένας από τους πιο ευφυείς στρατηγικά. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο για την καθυστέρηση του νέου του άλμπουμ «Britpop» και δεν είναι άλλος από την Taylor Swift.

Ο Robbie Williams έδωσε την μικρότερη συναυλία της καριέρας του με μόλις 600 τυχερούς θεατές, οι οποίοι κλήθηκαν να αφήσουν τα κινητά τους σε ειδικές θήκες για να αποτραπούν διαρροές από το νέο υλικό. Ο καλλιτέχνης παρουσίασε για πρώτη φορά αποσπάσματα από το επερχόμενο album του «Britpop», του οποίου η κυκλοφορία έχει μετατεθεί για τις 6 Φεβρουαρίου 2026.

Αρχικά, το «Britpop» επρόκειτο να κυκλοφορήσει αυτή την περιοδο, ωστόσο ο Robbie Williams επιβεβαίωσε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στη στρατηγική απόφαση να μην «συγκρουστεί» με την κυκλοφορία του album «The Life of a Showgirl» της Taylor Swift. «Όλοι προσποιούμαστε ότι η αλλαγή του προγράμματος δεν έχει να κάνει με την Taylor Swift, αλλά στην πραγματικότητα έχει. Δεν μπορείς να την συναγωνιστείς», είπε γελώντας.

Ο Robbie Williams βρίσκεται πολύ κοντά στο να σπάσει ένα από τα πιο ιστορικά ρεκόρ στη μουσική του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν το «Britpop» φτάσει στο Νο. 1 του Official U.K. Albums Chart, θα σημειώσει το 16ο άλμπουμ του που κατακτά την κορυφή, ξεπερνώντας το θρυλικό ρεκόρ των The Beatles. «Στενοχωρήθηκα που έπρεπε να σας κάνω να περιμένετε για τον δίσκο, αλλά μετά σκέφτηκα “δεν πειράζει”. Είμαι εγωιστής. Πόσες φορές στη ζωή σου έχεις την ευκαιρία να έχεις τα περισσότερα Νο. 1 άλμπουμ;» ανέφερε.

Το «Britpop» αναμένεται να είναι ένα άλμπουμ-φόρος τιμής στη δεκαετία του ’90, γεμάτο με ειρωνεία, συναίσθημα και τον γνωστό αυτοσαρκασμό του Robbie Williams. Όπως δήλωσε πρόσφατα, «είναι το άλμπουμ που πάντα ήθελα να κάνω».

Κι αν η Taylor Swift τον ανάγκασε προσωρινά να καθυστερήσει την κυκλοφορία του, φαίνεται πως ο Robbie Williams είναι έτοιμος να επιστρέψει με το πιο φιλόδοξο και προσωπικό έργο της καριέρας του, ένα δίσκο που, όπως και ο ίδιος, δεν φοβάται να κοιτάξει κατάματα το παρελθόν για να ξαναγράψει το μέλλον της βρετανικής pop.

