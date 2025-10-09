Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

H Taylor Swift βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το ρεκόρ της Adele και απειλεί ευθέως τον Drake και τον JAY-Z

Το album «The Life of a Showgirl» της Taylor Swift, που κυκλοφόρησε στις 3 Οκτωβρίου, έχει ήδη συγκεντρώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 3,5 εκατομμύρια ισοδύναμες μονάδες album, σύμφωνα με την Luminate. Από αυτές, 3,2 εκατομμύρια αφορούν παραδοσιακές πωλήσεις album (ψηφιακές και φυσικές), ενώ οι υπόλοιπες 300.000 προέρχονται από streaming των τραγουδιών. Αυτή η επίδοση τον φέρνει πολύ κοντά στο ρεκόρ της Adele, η οποία με το άλμπουμ «25» είχε ξεκινήσει με 3,378 εκατομμύρια αντίτυπα στην πρώτη εβδομάδα (2015).

Τα στοιχεία αφορούν μόνο την αμερικανική αγορά. Η έκθεση αφορά την εβδομάδα που ξεκίνησε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου και έληξε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Η Taylor Swift αναμένεται να εμφανιστεί στην κορυφή της λίστας Billboard 200 την εβδομάδα της 18ης Οκτωβρίου, ενώ τα επίσημα στοιχεία για τη βαθμολογία θα δημοσιευτούν στις 12 Οκτωβρίου. Αν το «The Life of a Showgirl» καταφέρει να είναι στην πρώτη θέση, θα γίνει το 15ο album της καριέρας της pop star που καταλαμβάνει το Νο 1 στη λίστα. O αριθμός αυτός θα την ανεβάσει πάνω από τους Drake και JAY-Z, οι οποίοι μέχρι σήμερα έχουν από 14 πρώτες θέσεις. Μόνο οι Beatles έχουν περισσότερες.

Η έναρξη των πωλήσεων του «The Life of a Showgirl» ήταν εντυπωσιακή, την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας πωλήθηκαν περίπου 2,7 εκατομμύρια αντίτυπα. Στους πρώτους δύο μήνες κυκλοφορίας, το album κυκλοφόρησε σε πολλές εκδοχές: 23 φυσικές μορφές (κασέτα, CD, βινύλιο), δύο ψηφιακές εκδόσεις και ειδικά deluxe boxed-set με έξτρα περιεχόμενο.

Επίσης, τα τραγούδια του δίσκου απέσπασαν πάνω από 300 εκατομμύρια streams τις δύο πρώτες ημέρες διάθεσης. Το πιο δημοφιλές κομμάτι του album ήταν το «The Fate of Ophelia», με πάνω από 48 εκατομμύρια streams.

Με το «The Life of a Showgirl», η Taylor Swift για μια ακόμη φορά διαμορφώνει νέα πρότυπα επιτυχίας, όχι μόνο χάρη στις πωλήσεις αλλά και στη σχέση της μουσικής με το κοινό, τα streams και την ψηφιακή εποχή. Οι νέοι συνδυασμοί μορφών έκδοσης, η προσεκτικά δομημένη διανομή περιεχομένου και η αφοσίωση του κοινού αποδεικνύουν ότι ο κόσμος της μουσικής εξακολουθεί να αλλάζει και η Taylor Swift προσφέρει ένα σύγχρονο πρότυπο για την εποχή του ψηφιακού album.

