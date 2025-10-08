Μουσικά Νέα 08.10.2025

Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show

Η απόφαση της Taylor Swift  είχε να κάνει με τον Travis Kelce και την απόλυτη αφοσίωσή της σε εκείνον και στο άθλημα που αγαπά
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η εμφάνισή της Taylor Swift στο «The Tonight Show» με τον Jimmy Fallon ήταν κάτι παραπάνω από μια απλή τηλεοπτική παρουσία. Ήταν μια εξομολόγηση, με χιούμορ και, φυσικά, μια ακόμη απόδειξη ότι η τραγουδίστρια παραμένει η πιο αφοπλιστικά ειλικρινής σταρ της εποχής. Μία από τις πρώτες ερωτήσεις του Jimmy Fallon αφορούσε τη φημολογούμενη πρόταση που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είχε δεχθεί η Taylor Swift για να τραγουδήσει στο Super Bowl Halftime Show του 2026, μια πρόταση που, όπως αποκαλύφθηκε, αρνήθηκε.

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift «ανασταίνει» την Οφηλία σε ένα οπτικό υπερθέαμα

«Να ξεκαθαρίσουμε κάτι: ο Jay-Z έχει υπάρξει πάντα πολύ καλός μαζί μου», είπε η pop star, αναφερόμενη στον παραγωγό και επιχειρηματία, του οποίου η εταιρεία Roc Nation επιμελείται το σόου. «Οι ομάδες μας έχουν πολύ στενή σχέση. Μερικές φορές με ρωτούν απλώς πώς νιώθω για το Super Bowl. Δεν είναι κάτι επίσημο, δεν υπάρχει κάποια πρόταση σε τραπέζι. Απλώς ενδιαφέρονται να μάθουν τη στάση μου».

Η Taylor Swift ξεκαθάρισε ότι η απόφασή της να αρνηθεί «δεν έχει καμία σχέση με τον Travis». «Είμαι ερωτευμένη με έναν άνθρωπο που ζει μέσα σε αυτό το άθλημα, που ρισκάρει κάθε εβδομάδα τη ζωή του στο γήπεδο», είπε για τον σύντροφό της, αστέρα των Kansas City Chiefs. «Είναι ένα βίαιο, απρόβλεπτο παιχνίδι, μια μορφή σκακιού με gladiators. Όλη τη σεζόν είμαι καθηλωμένη παρακολουθώντας τον. Δεν μπορώ να φανταστώ να σχεδιάζω χορογραφίες ενώ εκείνος δίνει τη ψυχή του και παίζεται η ζωή του στο γήπεδο» κατέληξε η τραγουδίστρια.

Διάβασε επίσης: Box Office: H Taylor Swift έβγαλε knock out τον The Rock

 

