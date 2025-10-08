Streaming News 08.10.2025

5 ταινίες στο Netflix που θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων

5 ταινίες στο Netflix που θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων
Αν ψάχνεις κάτι αστείο για να χαλαρώσεις, αυτές οι ταινίες είναι η τέλεια συνταγή για γέλιο και καλή διάθεση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν ψάχνεις τι να δεις το βράδυ για να γελάσεις πραγματικά και να ξεχάσεις την πίεση της μέρας, τότε βρίσκεσαι στο σωστό μέρος μιας και το Netflix έχει πολλές επιλογές, αλλά μερικές ταινίες κωμωδίας ξεχωρίζουν για το αυθεντικό τους χιούμορ, το απίθανο καστ και τις ξεκαρδιστικές σκηνές που δεν ξεχνιούνται εύκολα.

Εμείς διαλέξαμε 5 ταινίες που είναι πραγματικά αστείες και αξίζουν το χρόνο σου.

Όχι άλλη ρομαντικοποίηση: Η σειρά του Netflix που δείχνει την ωμή πλευρά της εφηβείας
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Netflix: Η γκάφα που έκανε με τον νέο κύκλο του «Bridgerton»

1. The Nice Guys (2016)

Είδος: Κωμωδία / Μυστήριο / Δράση
Πρωταγωνιστούν: Ryan Gosling, Russell Crowe

Μια απολαυστική buddy-comedy με τέλεια χημεία μεταξύ των πρωταγωνιστών. Ο ένας είναι «ντετέκτιβ της συμφοράς», ο άλλος μπράβος. Μαζί μπλέκονται σε μια απίθανη υπόθεση που περιλαμβάνει πορνό, 70s ατμόσφαιρα και καταιγιστικές γκάφες.

Γιατί να το δεις: Ryan Gosling σε έναν από τους πιο αστείους ρόλους της καριέρας του. Συνδυάζει έξυπνο σενάριο και απρόσμενες καταστάσεις με χιούμορ που δεν κουράζει.

2. Murder Mystery (2019)

Είδος: Κωμωδία / Αστυνομικό Μυστήριο
Πρωταγωνιστούν: Adam Sandler, Jennifer Aniston

Ένα παντρεμένο ζευγάρι από την Αμερική πάει διακοπές στην Ευρώπη και καταλήγει μπλεγμένο σε μια υπόθεση δολοφονίας πάνω σε ένα πολυτελές γιοτ. Το χιούμορ βασίζεται στις γκάφες, στις αντιδράσεις του ζευγαριού και στους εξωφρενικούς χαρακτήρες που συναντούν.

Γιατί να το δεις: Είναι ελαφρύ, διασκεδαστικό και γεμάτο ανατροπές. Ένα κλασικό «παρακολουθώ χωρίς άγχος και γελάω» βράδυ Netflix.

3. Game Night (2018)

Είδος: Κωμωδία / Περιπέτεια / Θρίλερ
Πρωταγωνιστούν: Jason Bateman, Rachel McAdams

Μια απλή βραδιά παιχνιδιού μεταξύ φίλων εξελίσσεται σε μια ανελέητη καταδίωξη με μπλεξίματα, παρεξηγήσεις και γέλιο μέχρι δακρύων. Το σενάριο μπλέκει την πραγματικότητα με την «πλάκα» και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό.

Γιατί να το δεις: Έχει σφιχτό σενάριο, έξυπνες ατάκες και μια φανταστική ισορροπία ανάμεσα σε χιούμορ και αγωνία.

4. Don’t Look Up (2021)

Είδος: Σατιρική Κωμωδία / Πολιτική Σάτιρα
Πρωταγωνιστούν: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep

Δύο επιστήμονες ανακαλύπτουν ότι ένας κομήτης πλησιάζει τη Γη. Προσπαθούν να ενημερώσουν την ανθρωπότητα, αλλά… κανείς δεν τους παίρνει στα σοβαρά. Μια καυστική σάτιρα για τα social media, την πολιτική και την παραπληροφόρηση.

Γιατί να το δεις: Το χιούμορ είναι έξυπνο, καυστικό και άκρως επίκαιρο. Θα γελάσεις… και λίγο θα ανησυχήσεις για τον κόσμο που ζούμε.

5. The Other Guys (2010)

Είδος: Κωμωδία / Αστυνομική Παρωδία
Πρωταγωνιστούν: Will Ferrell, Mark Wahlberg

Δύο αστυνομικοί που βρίσκονται στο περιθώριο του τμήματος αποφασίζουν να πάρουν τη δόξα στα χέρια τους. Το αποτέλεσμα; Σκηνές γεμάτες χάος, αμηχανία και απόλυτη κωμωδία.

Γιατί να το δεις: Αν σου αρέσουν οι παρωδίες τύπου Hot Fuzz, αυτό εδώ είναι must. Will Ferrell στα καλύτερά του.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Η σειρά που έγινε νούμερο 1 σε 48 ώρες στο Netflix και κανείς δεν την είχε προσέξει

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

netflix κωμωδίες σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show

Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show

08.10.2025
Επόμενο
Pomodoro: Η τεχνική που χρησιμοποιούν φοιτητές και εργαζόμενοι για να μην «κολλάνε»

Pomodoro: Η τεχνική που χρησιμοποιούν φοιτητές και εργαζόμενοι για να μην «κολλάνε»

08.10.2025

Δες επίσης

Bugonia: Στον αέρα το επίσημο trailer της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone
Cinema

Bugonia: Στον αέρα το επίσημο trailer της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone

08.10.2025
Τα ασυνήθιστα επαγγέλματα που έκανε ο Keanu Reeves πριν γίνει διάσημος
Cinema

Τα ασυνήθιστα επαγγέλματα που έκανε ο Keanu Reeves πριν γίνει διάσημος

08.10.2025
Έκαναν φτερά τα όπλα από τις αφίσες του James Bond – Ο λόγος που αφόπλισαν τον 007
Cinema

Έκαναν φτερά τα όπλα από τις αφίσες του James Bond – Ο λόγος που αφόπλισαν τον 007

07.10.2025
Ο Mel Gibson και η Renata Notni ενώνουν δυνάμεις τους στο Coyote
Cinema

Ο Mel Gibson και η Renata Notni ενώνουν δυνάμεις τους στο Coyote

07.10.2025
Ángela: Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix που σαρώνει στα top 10
Cinema

Ángela: Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix που σαρώνει στα top 10

07.10.2025
Netflix: Η γκάφα που έκανε με τον νέο κύκλο του «Bridgerton»
Cinema

Netflix: Η γκάφα που έκανε με τον νέο κύκλο του «Bridgerton»

06.10.2025
Box Office: H Taylor Swift έβγαλε knock out τον The Rock
Cinema

Box Office: H Taylor Swift έβγαλε knock out τον The Rock

06.10.2025
Η σειρά που έγινε νούμερο 1 σε 48 ώρες στο Netflix και κανείς δεν την είχε προσέξει
Cinema

Η σειρά που έγινε νούμερο 1 σε 48 ώρες στο Netflix και κανείς δεν την είχε προσέξει

06.10.2025
Ρεκόρ τηλεθέασης στο Netflix: Η ταινία που ξεπέρασε ακόμη και το Bird Box
Cinema

Ρεκόρ τηλεθέασης στο Netflix: Η ταινία που ξεπέρασε ακόμη και το Bird Box

05.10.2025
O Nicolas Cage ως Ιωσήφ σε βιβλική ταινία τρόμου (video)
Cinema

O Nicolas Cage ως Ιωσήφ σε βιβλική ταινία τρόμου (video)

05.10.2025
Εμβληματικός ηθοποιός μπαίνει στο Highlander στο πλευρό του Henry Cavill
Cinema

Εμβληματικός ηθοποιός μπαίνει στο Highlander στο πλευρό του Henry Cavill

05.10.2025
Σκοτεινό και αποκαλυπτικό το νέο trailer του Frankenstein
Cinema

Σκοτεινό και αποκαλυπτικό το νέο trailer του Frankenstein

05.10.2025
Netflix και ταξίδια: Τα μέρη που έγιναν τουριστικοί προορισμοί χάρη σε σειρές & ταινίες
Cinema

Netflix και ταξίδια: Τα μέρη που έγιναν τουριστικοί προορισμοί χάρη σε σειρές & ταινίες

04.10.2025
1,65 εκατομύρια έπιασε στο σφυρί μέρος της συλλογής του Guillermo del Toro
Cinema

1,65 εκατομύρια έπιασε στο σφυρί μέρος της συλλογής του Guillermo del Toro

04.10.2025
Το Vampire Diaries επέστρεψε στο Netflix και όλοι ξαναζούμε τα εφηβικά μας χρόνια
Cinema

Το Vampire Diaries επέστρεψε στο Netflix και όλοι ξαναζούμε τα εφηβικά μας χρόνια

03.10.2025
Οι Shelbys επιστρέφουν δριμύτεροι – Έρχεται το sequel του Peaky Blinders
Cinema

Οι Shelbys επιστρέφουν δριμύτεροι – Έρχεται το sequel του Peaky Blinders

03.10.2025
Οι ταινίες της εβδομάδας: Μαχητής ο Dwayne Johnson, Δράκουλας δια χειρός Luc Besson και το φαινόμενο Ne Zha
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Μαχητής ο Dwayne Johnson, Δράκουλας δια χειρός Luc Besson και το φαινόμενο Ne Zha

03.10.2025
Η σειρά ελληνικής μυθολογίας στο Netflix που κέρδισε το κοινό αλλά κόπηκε πρόωρα
Cinema

Η σειρά ελληνικής μυθολογίας στο Netflix που κέρδισε το κοινό αλλά κόπηκε πρόωρα

03.10.2025
31ες ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ | ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ: Ο DANIEL DAY-LEWIS έρχεται στην Αθήνα!
Cinema

31ες ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ | ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ: Ο DANIEL DAY-LEWIS έρχεται στην Αθήνα!

02.10.2025
Η Emma Stone μίλησε στα ελληνικά – Η έκπληξη στην πρεμιέρα της «Βουγονίας» στο Μέγαρο Μουσικής
Cinema

Η Emma Stone μίλησε στα ελληνικά – Η έκπληξη στην πρεμιέρα της «Βουγονίας» στο Μέγαρο Μουσικής

02.10.2025
Το Χόλιγουντ σε αναβρασμό για την AI «ηθοποιό» Tilly Norwood
Cinema

Το Χόλιγουντ σε αναβρασμό για την AI «ηθοποιό» Tilly Norwood

01.10.2025