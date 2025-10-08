5 ταινίες στο Netflix που θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων

Αν ψάχνεις κάτι αστείο για να χαλαρώσεις, αυτές οι ταινίες είναι η τέλεια συνταγή για γέλιο και καλή διάθεση

Αν ψάχνεις τι να δεις το βράδυ για να γελάσεις πραγματικά και να ξεχάσεις την πίεση της μέρας, τότε βρίσκεσαι στο σωστό μέρος μιας και το Netflix έχει πολλές επιλογές, αλλά μερικές ταινίες κωμωδίας ξεχωρίζουν για το αυθεντικό τους χιούμορ, το απίθανο καστ και τις ξεκαρδιστικές σκηνές που δεν ξεχνιούνται εύκολα.

Εμείς διαλέξαμε 5 ταινίες που είναι πραγματικά αστείες και αξίζουν το χρόνο σου.

1. The Nice Guys (2016)

Είδος: Κωμωδία / Μυστήριο / Δράση

Πρωταγωνιστούν: Ryan Gosling, Russell Crowe

Μια απολαυστική buddy-comedy με τέλεια χημεία μεταξύ των πρωταγωνιστών. Ο ένας είναι «ντετέκτιβ της συμφοράς», ο άλλος μπράβος. Μαζί μπλέκονται σε μια απίθανη υπόθεση που περιλαμβάνει πορνό, 70s ατμόσφαιρα και καταιγιστικές γκάφες.

Γιατί να το δεις: Ryan Gosling σε έναν από τους πιο αστείους ρόλους της καριέρας του. Συνδυάζει έξυπνο σενάριο και απρόσμενες καταστάσεις με χιούμορ που δεν κουράζει.

2. Murder Mystery (2019)

Είδος: Κωμωδία / Αστυνομικό Μυστήριο

Πρωταγωνιστούν: Adam Sandler, Jennifer Aniston

Ένα παντρεμένο ζευγάρι από την Αμερική πάει διακοπές στην Ευρώπη και καταλήγει μπλεγμένο σε μια υπόθεση δολοφονίας πάνω σε ένα πολυτελές γιοτ. Το χιούμορ βασίζεται στις γκάφες, στις αντιδράσεις του ζευγαριού και στους εξωφρενικούς χαρακτήρες που συναντούν.

Γιατί να το δεις: Είναι ελαφρύ, διασκεδαστικό και γεμάτο ανατροπές. Ένα κλασικό «παρακολουθώ χωρίς άγχος και γελάω» βράδυ Netflix.

3. Game Night (2018)

Είδος: Κωμωδία / Περιπέτεια / Θρίλερ

Πρωταγωνιστούν: Jason Bateman, Rachel McAdams

Μια απλή βραδιά παιχνιδιού μεταξύ φίλων εξελίσσεται σε μια ανελέητη καταδίωξη με μπλεξίματα, παρεξηγήσεις και γέλιο μέχρι δακρύων. Το σενάριο μπλέκει την πραγματικότητα με την «πλάκα» και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό.

Γιατί να το δεις: Έχει σφιχτό σενάριο, έξυπνες ατάκες και μια φανταστική ισορροπία ανάμεσα σε χιούμορ και αγωνία.

4. Don’t Look Up (2021)

Είδος: Σατιρική Κωμωδία / Πολιτική Σάτιρα

Πρωταγωνιστούν: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep

Δύο επιστήμονες ανακαλύπτουν ότι ένας κομήτης πλησιάζει τη Γη. Προσπαθούν να ενημερώσουν την ανθρωπότητα, αλλά… κανείς δεν τους παίρνει στα σοβαρά. Μια καυστική σάτιρα για τα social media, την πολιτική και την παραπληροφόρηση.

Γιατί να το δεις: Το χιούμορ είναι έξυπνο, καυστικό και άκρως επίκαιρο. Θα γελάσεις… και λίγο θα ανησυχήσεις για τον κόσμο που ζούμε.

5. The Other Guys (2010)

Είδος: Κωμωδία / Αστυνομική Παρωδία

Πρωταγωνιστούν: Will Ferrell, Mark Wahlberg

Δύο αστυνομικοί που βρίσκονται στο περιθώριο του τμήματος αποφασίζουν να πάρουν τη δόξα στα χέρια τους. Το αποτέλεσμα; Σκηνές γεμάτες χάος, αμηχανία και απόλυτη κωμωδία.

Γιατί να το δεις: Αν σου αρέσουν οι παρωδίες τύπου Hot Fuzz, αυτό εδώ είναι must. Will Ferrell στα καλύτερά του.

