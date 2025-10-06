Netflix: Η γκάφα που έκανε με τον νέο κύκλο του «Bridgerton»

Σε μια γκάφα προχώρησε το Netflix το απόγευμα της Παρασκευής (3/10) σχετικά με τον νέο κύκλο της αγαπημένης σειράς «Bridgerton», μιας και καταλάθος αποκάλυψε την ημερομηνία πρεμιέρας.

Συγκεκριμένα, το Netflix της Ολλανδίας έκανε το λάθος και έκανε spoiler για την πρεμιέρα μιας και όπως φαίνεται, το Bridgerton ξεκινά 29 Ιανουαρίου με τα μισά επεισόδια, και τα υπόλοιπα θα προβληθούν στις 26 Φεβρουαρίου.

Διάβασε επίσης: Netflix και ταξίδια: Τα μέρη που έγιναν τουριστικοί προορισμοί χάρη σε σειρές & ταινίες

Η απόφαση να χωριστεί η σεζόν σε δύο μέρη δεν μας εκπλήσσει, μιας και το Netflix έχει χρησιμοποιήσει αυτό το τρόπο κυκλοφορίας για άλλες σημαντικές σειρές, όπως το Wednesday και το Stranger Things.

Το επίσημο σενάριο της 4ης σεζόν αναφέρει: «Η τέταρτη σεζόν του Bridgerton στρέφει την προσοχή της στον μποέμ δεύτερο γιο Benedict (Luke Thompson). Παρόλο που οι μεγαλύτερος και νεότερος αδελφοί του έχουν ευτυχισμένοι γάμους, ο Benedict αποφεύγει να δεσμευτεί, μέχρι να γνωρίσει μια γοητευτική Κυρία στα Ασημένια στην αποκριάτικη μπαλ του σπιτιού της μητέρας του».

Μάλιστα, το Netflix έχει επίσης ήδη επιβεβαιώσει ότι το Bridgerton θα συνεχιστεί για 5η και 6η σεζόν, με την 5η να αναμένεται να ξεκινήσει παραγωγή την άνοιξη του 2026.

Διάβασε επίσης: Οι Shelbys επιστρέφουν δριμύτεροι – Έρχεται το sequel του Peaky Blinders