TV 06.10.2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Αγκάλιασε και τάισε το μωρό παίκτριας του The Voice

The Voice Γιώργος Μαζωνάκης
Ανέλαβε χρέη baby sitting και ξετρέλανε την διαγωνιζόμενη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή είδαμε στο τελευταίο επεισόδιο του The Voice στο ΣΚΑΙ με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζωνάκη κι ένα… μωρό!

Συγκεκριμένα, μια διαγωνιζόμενη, που επέστρεψε στον μουσικό διαγωνισμό μετά από 6 χρόνια, έφερε μαζί της στο πλατό και το 6 μηνών μωράκι της.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απόφαση του ΣΚΑΪ για τη θέση του στο «The Voice»

Διάβασε επίσης: The Voice: Οι παίκτες που ξεχώρισαν και εξασφάλισαν θέση στα νοκ άουτ

Αρχικά, η Έλενα Παπαρίζου το πήρε αγκαλιά, όμως αμέσως μετά ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό κι ανέλαβε χρέη babysitter.


Ο τραγουδιστής πήρε αγκαλιά το μωρό, το χάιδεψε τρυφερά και το τάισε γάλα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η νεαρή παίκτρια δεν μπορούσε παρά να είναι χαρούμενη που το παιδί της καθόταν ήρεμο στα χέρια του τραγουδιστή κι ας μη γύρισε ο ίδιος την καρέκλα του για να τη διεκδικήσει στην ομάδα του.

Διάβασε επίσης: The Voice: Δυναμικό comeback στον ΣΚΑΪ αψηφώντας τον ανταγωνισμό

THE VOICE ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΣΚΑΪ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Netflix: Η γκάφα που έκανε με τον νέο κύκλο του «Bridgerton»

06.10.2025
Επόμενο

Sanae Takaich: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

06.10.2025

Δες επίσης

Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ
TERMS OF USE

Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ

06.10.2025
Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση
TV

Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση

06.10.2025
Παιχνίδια Εκδίκησης: Πότε κάνει πρεμιέρα ο 2ος κύκλος της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Παιχνίδια Εκδίκησης: Πότε κάνει πρεμιέρα ο 2ος κύκλος της σειράς του ΑΝΤ1

04.10.2025
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ρένα Μόρφη και ο Alex Sid ντύνουν μουσικά τη σειρά του Alpha
TV

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ρένα Μόρφη και ο Alex Sid ντύνουν μουσικά τη σειρά του Alpha

03.10.2025