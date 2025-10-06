Γιώργος Μαζωνάκης: Αγκάλιασε και τάισε το μωρό παίκτριας του The Voice

Μια πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή είδαμε στο τελευταίο επεισόδιο του The Voice στο ΣΚΑΙ με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζωνάκη κι ένα… μωρό!

Συγκεκριμένα, μια διαγωνιζόμενη, που επέστρεψε στον μουσικό διαγωνισμό μετά από 6 χρόνια, έφερε μαζί της στο πλατό και το 6 μηνών μωράκι της.

Αρχικά, η Έλενα Παπαρίζου το πήρε αγκαλιά, όμως αμέσως μετά ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό κι ανέλαβε χρέη babysitter.





Ο τραγουδιστής πήρε αγκαλιά το μωρό, το χάιδεψε τρυφερά και το τάισε γάλα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η νεαρή παίκτρια δεν μπορούσε παρά να είναι χαρούμενη που το παιδί της καθόταν ήρεμο στα χέρια του τραγουδιστή κι ας μη γύρισε ο ίδιος την καρέκλα του για να τη διεκδικήσει στην ομάδα του.

