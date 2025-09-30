The Voice: Οι παίκτες που ξεχώρισαν και εξασφάλισαν θέση στα νοκ άουτ

Πρεμιέρα έκανε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 21.00 το «The Voice of Greece», ο μεγαλύτερος μουσικός διαγωνισμός, ο οποίος για 11η σεζόν στον ΣΚΑΪ.

Η πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης, με ανανεωμένη και κεφάτη διάθεση, συναντήθηκε ξανά και ήταν… σαν να μην πέρασε μια μέρα από τον τελικό της προηγούμενης σεζόν.

Με τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση και τους τέσσερις coaches, τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα, τον Γιώργο Μαζωνάκη και την Έλενα Παπαρίζου, οι πρώτοι διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στο stage, διεκδίκησαν μια θέση στην ομάδα τους και μας χάρισαν μοναδικές στιγμές, «οδηγώντας» τον μουσικό διαγωνισμό στην κορυφή της τηλεθέασης!

Μάλιστα, αρκετοί ήταν αυτοί που κατάφεραν να ξεχωρίσουν από τα πρώτα επεισόδια και συγκίνησαν τους κριτές με την ερμηνεία τους.

Ένας από αυτούς ήταν ο Βάγγος Δανέζης, ο οποίος διασκέδασε πολύ τους κριτές του The Voice, κάνοντάς τους ένα αστείο για το βαφτιστικό του όνομα. Όταν τον ρώτησαν πώς βαφτίστηκε, εκείνος είπε αρχικά Βάγγος με σοβαρότητα, με τους κριτές να σαστίζουν λίγο, πριν καταλάβουν το αστείο, οπότε και γέλασαν μέχρι δακρύων. Ο Βάγγος τούς ενθουσίασε με τη φωνή του και πέρασε στα νοκ αουτ με την ομάδα του Χρήστου Μάστορα.





Χαμός όμως έγινε κι όταν εμφανίστηκε μια πανέμορφη κοπέλα από την Ουκρανία και τους ενθουσίασε με τις φωνητικές της δυνατότητες. Η Άννα μιλούσε σπαστά ελληνικά, γεγονός που όμως δεν την εμπόδισε να τραγουδήσει ένα ακόμη τραγούδι, εκτός από αυτό στο οποίο γύρισαν οι κριτές. Αυτό ήταν ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος χάρηκε ιδιαίτερα με αυτή την τιμή. Η ίδια, τελικά, πέρασε στην επόμενη φάση και θα είναι στην ομάδα του Χρήστου Μάστορα.





Πανικό προκάλεσε στη σκηνή του «The Voice» και ο Ηλίας, ένας λαϊκός τραγουδιστής που έκανε όλους τους κριτές να γυρίσουν αμέσως. Λίγο μετά την εκτέλεση του πρώτου τραγουδιού, ο Ηλίας τραγούδισε ένα ακόμα που θύμισε στους κριτές τη φωνή του αγαπημένου τους, συναδέλφου, Βασίλη Καρρά. Πριν φύγει από τη σκηνή, συνόδευσε και στο τραγούδι «Υπάρχω» τον Χρήστο Μάστορα και τον Γιώργο Μαζωνάκη.





Θετικές κριτικές απέσπασε και η 16χρονη Ελπίδα, η οποία συγκίνησε με το «Εγώ σ’ αγάπησα εδώ’» και εξασφάλισε θέση στα νοκ άουτ, το ίδιο και η 39χρονη Αντιγόνη διέλυσε τα πάντα στη σκηνή με την ερμηνεία της στο Highway to Hell.









