Τι συνέβη πίσω από τις κάμερες; Ο Βαγγέλης Σερίφης αποχωρεί από την εκπομπή Μπογδάνου

Από την εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» στο OPEN αποχωρεί ο Βαγγέλης Σερίφης, όπως ανακοίνωσε ο σταθμός το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου.
Το κανάλι αναφέρει στην ανακοίνωση: «Το OPEN ανακοινώνει ότι ο Βαγγέλης Σερίφης δεν θα συμμετέχει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ», καθώς αποχωρεί από την εκπομπή για προσωπικούς λόγους. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία».
Η εκπομπή είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 23.30 και όπως έχει γίνει γνωστό, θα συμμετέχουν: Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Κατερίνα Παπακωστοπούλου, Σταύρος Μπαλάσκας και Αναστάσιος Ντούγκας.
