MEGA: Η επίσημη ανακοίνωση για το Reunion του «Παρά Πέντε» 20 χρόνια μετά

Δήλωσε παρών στο μεγάλο αυτό πάρτι που θα φωτίσει ξανά τις πιο θρυλικές στιγμές της σειράς

Το MEGA γιορτάζει τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα της κωμωδίας «Στο Παρά Πέντε» και σε προσκαλεί να γίνεις μέρος ενός πρωτόγνωρου τηλεοπτικού αφιερώματος.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2005, πέντε φαινομενικά αταίριαστοι άνθρωποι ενεπλάκησαν τυχαία σε μια υπόθεση μυστηρίου και κατέληξαν να αλλάξουν τις ζωές τους —και τις δικές μας. Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος έγιναν «άγγελοι του καλού» και απένειμαν δικαιοσύνη για ένα έγκλημα που παρέμενε ατιμώρητο 30 ολόκληρα χρόνια.

Έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια της κωμικής σειράς με την υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη. Απόψε στις 22:00, ακριβώς την ώρα που έκανε πρεμιέρα το πρώτο επεισόδιο, το MEGA σου δίνει την ευκαιρία να γίνεις κι εσύ κομμάτι της παρέας του «Στο Παρά Πέντε».

Μπες στο ειδικό microsite που θα βρεις στο megatv.com και πάρε μέρος σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. 20 χρόνια μετά, η αγαπημένη πεντάδα –και όχι μόνο αυτή– επιστρέφει για μία νοσταλγική επανασύνδεση και χρειάζεται τη βοήθειά σου.

Γίνε κι εσύ Άγγελος του Reunion!

Όπως η Αμαλία καθοδηγούσε τους ήρωες, έτσι κι εσύ μπορείς τώρα να συμβάλλεις στη διαμόρφωση αυτού του πρωτόγνωρου τηλεοπτικού αφιερώματος. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει! Δήλωσε παρών στο μεγάλο αυτό πάρτι που θα φωτίσει ξανά τις πιο θρυλικές στιγμές του «Στο Παρά Πέντε».

Από τις 22:00 απόψε, μπες στο megatv.com και βοήθησε να επανέλθει η μαγεία της κωμωδίας-φαινόμενο του MEGA. Απάντησε στις ερωτήσεις, διάλεξε τις αγαπημένες σου σκηνές και… ποιος ξέρει; Ίσως η ιδέα σου ζωντανέψει στην οθόνη:

• Πώς φαντάζεσαι τους ήρωες 20 χρόνια μετά;

• Ποια σκηνή θα ήθελες να ξαναδείς;

• Ποια είναι η αγαπημένη σου ατάκα που χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου;

Το πάρτι για τα 20 χρόνια ξεκινά. Μείνε συντονισμένος στο MEGA για όλες τις λεπτομέρειες του θρυλικού Reunion.

