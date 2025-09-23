Maestro: Οι πρώτες φωτογραφίες στο Instagram του 4ου κύκλου από την Κλέλια Ανδριολάτου

Όλα δείχνουν πως ο νέος κύκλος θα είναι πιο καθηλωτικός από ποτέ

Η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Maestro», επιστρέφει με 4ο κύκλο και μάλιστα τα γυρίσματα ξεκίνησαν χθες, 22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, με το καστ να μεταφέρεται αργότερα στους μαγευτικούς Παξούς, ενώ μέρος της παραγωγής θα ταξιδέψει και στη Βουδαπέστη για εξωτερικές λήψεις.

Η Κλέλια Ανδριολάτου πριν μερικές ώρες μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς και όλα δείχνουν πως ο νέος κύκλος θα είναι πιο καθηλωτικός από ποτέ.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Bungiorno», δύο νέοι ηθοποιοί θα προστεθούν στη σειρά και θα παίξουν κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας. Ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου εισέρχονται δυναμικά στο καστ, με τους χαρακτήρες που θα ενσαρκώσουν να επηρεάζουν καθοριστικά τις ζωές των ήδη αγαπημένων ηρώων, δημιουργώντας νέες συγκρούσεις και μη αναμενόμενες ανατροπές.

Η αφήγηση της σειράς αναμένεται να εμπλουτιστεί με μεγαλύτερη ένταση, σκληρότερες αντιπαραθέσεις και κρίσιμες αποφάσεις για τους πρωταγωνιστές. Οι ιστορίες θα εκτυλίσσονται σε περισσότερα μέρη, από την Ελλάδα έως την Ουγγαρία, ταξιδεύοντας τους θεατές τόσο γεωγραφικά όσο και συναισθηματικά.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της Κλέλιας Ανδριολάτου, η σειρά μπαίνει πλέον σε πιο «αστυνομικό» μονοπάτι, προσθέτοντας ακόμα ένα στοιχείο αγωνίας στη δραματουργία.

«Εγώ προσωπικά δεν το περίμενα ότι θα συνεχίσουμε, αλλά όταν μας το ανακοίνωσε ο Χριστόφορος είπαμε “ουάου”. Μας μάζεψε σπίτι του, όπως είθισται να κάνουμε, και μας το είπε. Χαίρομαι πάρα πολύ.

Σε λίγες μέρες φεύγουμε κιόλας, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Ανυπομονώ για τις νέες προσθήκες στη σειρά, είναι εξαιρετικοί ηθοποιοί. Θέλαμε νέα παρέα στην παρέα μας. Θα γίνουν πολλές ανατροπές στη νέα σεζόν του Maestro, θα γίνει πιο αστυνομικό», ανέφερε η ηθοποιός στο MEGA, η οποία μάλιστα μέσα από πρόσφατη ανάρτηση στο Instagram, αποκάλυψε τον τίτλο του πρώτου επεισοδίου της νέας σεζόν: «Η εποχή των τεράτων».

Αν και η επίσημη ημερομηνία πρεμιέρας δεν έχει ανακοινωθεί, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η 4η σεζόν θα φτάσει στις τηλεοπτικές μας οθόνες τον Νοέμβριο του 2026, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων.

