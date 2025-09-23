«Μάχη» στην τηλεθέαση: Ποια σειρά βγήκε πρώτη στις χθεσινές πρεμιέρες

Η τηλεοπτική σεζόν μπήκε και επίσημα σε ρυθμούς ανταγωνισμού, καθώς τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου είχαμε την πρώτη μεγάλη «σύγκρουση» για την κορυφή της τηλεθέασης στη βραδινή ζώνη. Μυθοπλασία και ριάλιτι τέθηκαν για πρώτη φορά αντιμέτωπα, με τους σταθμούς να ρίχνουν τα δυνατά τους χαρτιά και τα νούμερα να δίνουν ξεκάθαρο νικητή.

Ο ΑΝΤ1 και ο Alpha έκαναν δυναμική είσοδο, με 2 νέες σειρές να προβάλλονται για πρώτη φορά: το «Γιατί ρε πατέρα;» και το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Απέναντί τους, ήδη καθιερωμένα προγράμματα όπως η «Γη της Ελιάς», οι σειρές της ΕΡΤ, καθώς και τα ριάλιτι Exathlon και Η Φάρμα.

Τη μεγαλύτερη απήχηση της βραδιάς σημείωσε η σειρά «Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που στο δυναμικό κοινό έφτασε τον υψηλό μέσο όρο του 19%, ξεχωρίζοντας από τον ανταγωνισμό.

Αναλυτικά, οι επιδόσεις των προγραμμάτων:

Τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό (18-54):

Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 19%

Η Γη της Ελιάς – 11,3%

Η Φάρμα – 9,3%

Γιατί ρε πατέρα; – 8,7%

Grand Hotel – 8,1%

Exathlon – 6,5%

Καλά θα πάει κι αυτό – 3,2%

Το Παιδί – 3,1%

Ηλέκτρα – 1,4%

Τηλεθέαση στο γενικό σύνολο:

Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 18,4%

Η Γη της Ελιάς – 18,2%

Grand Hotel – 13,3%

Γιατί ρε πατέρα; – 8,9%

Η Φάρμα – 8,1%

Exathlon – 6,1%

Ηλέκτρα – 4,6%

Καλά θα πάει κι αυτό – 3,1%

Το Παιδί – 2,9%

Η βραδιά ανέδειξε ξεκάθαρα φαβορί αλλά και σημεία που χρήζουν ενίσχυσης για ορισμένα projects.

