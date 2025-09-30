TV 30.09.2025

Kitchen Lab 8: Θα βάλει ξανά ποδιά ο Άκης; Όλο το ρεπορτάζ

Άκης Πετρετζίκης
Τι μέλλει γενέσθαι με τον γνωστό παρουσιαστή του Alpha
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο αγαπημένος σεφ Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει δυναμικά για 8η συνεχόμενη χρονιά μέσα από τη συχνότητα του Alpha, με τη μαγειρική εκπομπή «Kitchen Lab».

Με ανανεωμένη διάθεση και νέες γευστικές προτάσεις, ο Άκης είναι έτοιμος να φορέσει ξανά την ποδιά του και να μπει στην τηλεοπτική κουζίνα, με στόχο να εμπνεύσει, να διδάξει και φυσικά να ανοίξει την όρεξη των τηλεθεατών.

Η επιτυχημένη εκπομπή, που έχει καταφέρει να αποκτήσει φανατικό κοινό όλα αυτά τα χρόνια, επιστρέφει για τη νέα τηλεοπτική σεζόν με φρέσκες συνταγές, απλά tips και την αμεσότητα που κάνει τον Άκη ξεχωριστό.

Η πρεμιέρα του Kitchen Lab έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στις 16:40, αμέσως μετά την εκπομπή Καλύτερα δε Γίνεται με τη Ναταλία Γερμανού.

Μια ακόμα σεζόν γεμάτη αρώματα, δημιουργικότητα και μαγειρική έμπνευση ξεκινά, με τον Άκη να μας υποδέχεται όπως πάντα με χαμόγελο, ενέργεια και πολλές ιδέες για να φέρουμε τη μαγεία της κουζίνας στο σπίτι μας.

Alpha TV Kitchen Lab ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΕΤΖΙΚΗΣ
