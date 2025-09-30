Το Mad.gr στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ – Νέα πρόσωπα, φρέσκο περιεχόμενο και διεθνείς παραγωγές

Η ΕΡΤ παρουσίασε το ανανεωμένο της πρόγραμμα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με έμφαση στην ποιοτική ενημέρωση, τη μυθοπλασία και τον πολιτισμό

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος η παρουσίαση του νέου τηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤ, σηματοδοτώντας ένα δυναμικό ξεκίνημα για τη φετινή σεζόν, με το Mad.gr να δίνει το παρών και να σας μεταφέρει όλα όσα έγιναν.

Αρχικά, με σύνθημα «Η ΕΡΤ της νέας εποχής», παρουσιάστηκαν οι αλλαγές και οι καινοτομίες στο πρόγραμμα, που συνδυάζουν την αξιόπιστη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία. Εκπρόσωποι της διοίκησης, παραγωγοί και δημοσιογράφοι ανέδειξαν τη νέα στρατηγική που στοχεύει σε έναν σύγχρονο και πολυσυλλεκτικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επανέλαβε τη δέσμευση για περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου μίλησε για μια ΕΡΤ πιο ανοιχτή σε όλους.

Στον ενημερωτικό τομέα, το ERTnews φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως το κορυφαίο 24ωρο κανάλι ειδήσεων, με έμφαση στην αλήθεια και την αντικειμενικότητα. Παράλληλα, η ψυχαγωγία ενισχύεται με νέες σειρές, ντοκιμαντέρ και διεθνείς συμπαραγωγές όπως «Η Μεγάλη Χίμαιρα» και «Η Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν».

Παράλληλα, η ΕΡΤ2 μετατρέπεται σε αθλητικό κανάλι υπό την ονομασία ΕΡΤ Σπορ, με έμφαση και σε λιγότερο προβεβλημένα αθλήματα όπως το γυναικείο ποδόσφαιρο, ενώ προετοιμάζεται για τις μεταδόσεις των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το ERTFLIX ανανεώνεται με περισσότερο περιεχόμενο και φιλική πλοήγηση για όλους. Ειδική μνεία έγινε και για την ΕΡΤ3, που εμπλουτίζει το πρόγραμμά της με εκπομπές για όλες τις ηλικίες και κοινωνικές ομάδες, εστιάζοντας σε πολιτισμό, περιφερειακή ενημέρωση και κοινωνικά ζητήματα.

Η ΕΡΤ δείχνει ξεκάθαρα πως αλλάζει, προσαρμόζεται και επενδύει στο μέλλον της δημόσιας τηλεόρασης με όραμα και συνέπεια.

Πηγή εξωτερικής φωτογραφίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

