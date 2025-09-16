Eurovision 2026 Αποκλειστικό: Όλες οι αλλαγές και οι εκπλήξεις που φέρνει η ΕΡΤ για την ανάδειξη του φετινού τραγουδιού

Αύριο οι ανακοινώσεις από την ΕΡΤ για τις συμμετοχές, η προκήρυξη και οι αλλαγές που έρχονται για την ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2026

Στη διαδικασία ετοιμασίας για την Eurovision 2026 βρίσκεται η ΕΡΤ προκειμένου να αναδειχθεί το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει τον Μάιο του 2026 στον μεγάλο μουσικό διαγωνισμό στην Αυστρία.

Μάλιστα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Mad.gr, η ΕΡΤ ετοιμάζεται να φέρει ριζικές αλλαγές στη διαδικασία επιλογής της φετινής ελληνικής συμμετοχής, μετά την επιτυχημένη περσινή πορεία της Κλαυδίας, που τερμάτισε 6η στη σκηνή της Βασιλεία της Ελβετίας, σημειώνοντας την καλύτερη θέση της Ελλάδας εδώ και χρόνια.

Με την τηλεθέαση του περσινού εθνικού τελικού να φτάνει στα ύψη και τη συμμετοχή του κοινού να ξεπερνά κάθε προσδοκία, η φετινή διαδικασία ανεβάζει κι άλλο τον πήχη. Νέα format, περισσότερη διαφάνεια και ανανεωμένος τρόπος επιλογής φιλοδοξούν να δώσουν συνέχεια στην επιτυχία.

3 φάσεις επιλογής: Όπως και η ίδια η Eurovision

Συγκεκριμένα, θα ανακοινωθεί αύριο, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, μέσα από την προκήρυξη της ΕΡΤ, πως για πρώτη φορά φέτος η διαδικασία θα ακολουθήσει τη λογική της ίδιας της Eurovision, με δύο ημιτελικούς και έναν μεγάλο τελικό, στους οποίους οι υποψήφιοι καλλιτέχνες θα διαγωνιστούν live, παρουσιάζοντας τις συμμετοχές τους. Η επιλογή των φιναλίστ που θα φτάσουν στον τελικό θα προκύψει μέσα από τους ημιτελικούς, όπως ακριβώς συμβαίνει και στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Αν και ο ακριβής αριθμός των συμμετοχών δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, ο σχεδιασμός κινείται προς μια δυναμική και πολυμορφική παραγωγή, που θα αναδείξει καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά ρεύματα και είδη.

Νέα βαθμολογία: 50% κοινό – 50% επιτροπές

Η μεγαλύτερη ίσως αλλαγή έρχεται στη βαθμολόγηση, η οποία γίνεται ακόμα πιο σύνθετη και δίκαιη:

Το 50% της τελικής βαθμολογίας θα προέρχεται από το τηλεοπτικό κοινό

Το υπόλοιπο 50% θα χωριστεί σε: 25% από ελληνική επιτροπή και 25% από διεθνή – ευρωπαϊκή επιτροπή, με ξένους επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας

Αυτή η κίνηση αναμένεται να προσδώσει ευρωπαϊκή οπτική στη διαδικασία, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη σύνδεση με το κριτήριο του διεθνούς κοινού.

Περισσότερος χρόνος για προτάσεις – Η διαδικασία ξεκινά αύριο

Αξιοσημείωτο είναι ότι φέτος, οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και labels έχουν στη διάθεσή τους 2 ολόκληρους μήνες για να καταθέσουν τις συμμετοχές τους, γεγονός που προσφέρει σημαντικό περιθώριο για ποιοτική παραγωγή, επαγγελματικές ηχογραφήσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις.

Η υποβολή ξεκινά από αύριο, 17 Σεπτεμβρίου 2025 και θα ολοκληρωθεί σε χρονικό ορίζοντα αρκετά μεγαλύτερο σε σχέση με πέρσι, δείγμα της πρόθεσης της ΕΡΤ να επενδύσει σοβαρά και μεθοδικά στην επιλογή του φετινού τραγουδιού.

Πότε θα μάθουμε το φετινό τραγούδι

Η παραγωγή προγραμματίζεται να κορυφωθεί στο τέλος Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου 2026, όταν και θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2026 θα έχει αναδειχθεί η ελληνική συμμετοχή που θα ταξιδέψει στη Eurovision 2026, η οποία φέτος διεξάγεται στη Βιέννη της Αυστρίας.

Ποικιλία μουσικών ειδών και έμφαση στη διαφάνεια

Να σημειώσουμε πως φέτος γίνεται μεγάλη προσπάθεια να συμπεριληφθούν πολλαπλά μουσικά ρεύματα, δίνοντας χώρο σε ποπ, έντεχνο, ηλεκτρονικό, ροκ, ethnic και εναλλακτικό ήχο, με στόχο μια διαφορετική και πιο δημιουργική Eurovision εμπειρία.

Παράλληλα, με τις νέες επιτροπές και την αναλυτική διαδικασία βαθμολόγησης, το φετινό σχήμα εγγυάται μεγαλύτερη διαφάνεια, τόσο προς τους διαγωνιζόμενους όσο και προς το κοινό.

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η Ελλάδα μπαίνει στη φετινή Eurovision με φρέσκια ματιά, μεγαλύτερη οργάνωση και φιλοδοξία για ακόμα καλύτερη πορεία στον διαγωνισμό. Με βάση το περσινό momentum και τη δυναμική της Κλαυδίας, όλα δείχνουν πως ο δρόμος για τη Βιέννη 2026 ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις και αυτή τη φορά, πιο οργανωμένα από ποτέ.

