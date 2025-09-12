Η Ιρλανδία απειλεί με αποχώρηση από τη Eurovision εάν συμμετάσχει το Ισραήλ

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση RTÉ χαρακτηρίζει «αδιανόητη» τη συμμετοχή λόγω του πολέμου στη Γάζα – Το δίλημμα της EBU και οι γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από τον διαγωνισμό

Ένα από τα πιο εμβληματικά μουσικά γεγονότα της Ευρώπης βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο πολιτικών και ηθικών διλημμάτων. Η Ιρλανδία, η οποία μετρά ήδη επτά νίκες στη Eurovision, απειλεί να αποσυρθεί από τον διαγωνισμό του 2026 εάν το Ισραήλ λάβει μέρος, επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία στη Λωρίδα της Γάζας. Η απόφαση αυτή φέρνει την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) αντιμέτωπη με μια δύσκολη πρόκληση: πώς να ισορροπήσει ανάμεσα στην ψυχαγωγία και στις γεωπολιτικές εντάσεις.

Το «αδιανόητο» της συμμετοχής

Η ιρλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTÉ δήλωσε ξεκάθαρα ότι «η συμμετοχή της Ιρλανδίας στη Eurovision θα ήταν αδιανόητη, δεδομένης της συνεχιζόμενης και φρικτής απώλειας ζωών στη Γάζα». Σύμφωνα με τα παλαιστινιακά υγειονομικά στοιχεία, ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τις 64.000 από την έναρξη του πολέμου, που ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η επίθεση εκείνη είχε αφήσει πίσω της 1.218 νεκρούς και 251 ομήρους, βάσει των ισραηλινών αρχών.

Το RTÉ τόνισε επίσης ότι «η ανησυχία είναι βαθιά» όχι μόνο για τον πόλεμο, αλλά και για «τη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα, την απαγόρευση πρόσβασης διεθνών ρεπόρτερ στο έδαφος και την απελπιστική κατάσταση των ομήρων».

Η θέση της EBU

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, στην οποία το Ισραήλ συμμετέχει από το 1957, αναγνώρισε τις ανησυχίες, αλλά τόνισε πως βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με τα μέλη της. Ο διευθυντής Martin Green δήλωσε: «Κατανοούμε τις ανησυχίες και τις βαθιά ριζωμένες απόψεις γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Συμβουλευόμαστε όλα τα μέλη για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τη συμμετοχή και τις γεωπολιτικές εντάσεις που επηρεάζουν τον διαγωνισμό».

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν προθεσμία έως τα μέσα Δεκεμβρίου για να επιβεβαιώσουν αν θα συμμετάσχουν στην Eurovision 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη. «Η απόφαση ανήκει σε κάθε μέλος ξεχωριστά, και θα σεβαστούμε οποιαδήποτε επιλογή», πρόσθεσε.

Ένα μουσικό γεγονός σε πολιτικό σταυροδρόμι

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Eurovision γίνεται πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα τελευταία χρόνια, η συμμετοχή του Ισραήλ έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, με αρκετές χώρες και κοινά να αμφισβητούν τη θέση του στον διαγωνισμό. Ωστόσο, η Eurovision παραμένει για δεκαετίες μια γιορτή πολιτισμού, που επιδιώκει να ξεπερνά τα εθνικά σύνορα.

Η Ιρλανδία, που συμμετέχει από το 1965 και παραμένει η χώρα με τις περισσότερες νίκες -επτά συνολικά, ρεκόρ που ισοφαρίζει μόνο η Σουηδία– βρίσκεται τώρα σε δίλημμα: να τιμήσει τη μακρά παράδοσή της στον θεσμό ή να μείνει εκτός, για λόγους αρχής.

Η Eurovision 2026 στη Βιέννη διαγράφεται ήδη ως μια διοργάνωση φορτισμένη με πολιτικές εντάσεις, πριν ακόμη ξεκινήσει η μουσική. Η τελική απόφαση της EBU για τη συμμετοχή του Ισραήλ θα κρίνει εάν η Ιρλανδία θα βρεθεί ξανά στη σκηνή του διαγωνισμού ή αν θα προχωρήσει σε μια ιστορική αποχή. Μέχρι τότε, το δίλημμα παραμένει: μπορεί ένας μουσικός θεσμός να μείνει μακριά από την πολιτική όταν οι σκιές του πολέμου βαραίνουν τόσο βαριά;

