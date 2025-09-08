Μουσικά Νέα 08.09.2025

Eurovision 2025: Αυτή είναι η πιθανότερη εκπρόσωπος της Κύπρου

Eurovision 2026 Κύπρος
Με απευθείας ανάθεση και φέτος, το ΡΙΚ ετοιμάζεται να ανακοινώσει το όνομα του καλλιτέχνη που θα σηκώσει τη σημαία της χώρας στη σκηνή της Βιέννης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ανακοίνωση του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026, η οποία θα διεξαχθεί στη Βιέννη τον Μάιο του 2026. Η Κύπρος έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια την πρακτική της απευθείας ανάθεσης, ανακοινώνοντας τους εκπροσώπους της νωρίς μέσα στο φθινόπωρο. Στο παρελθόν, είχαν επιλεγεί με αυτόν τον τρόπο καλλιτέχνες όπως ο Andrew Lambrou, η Silia Kapsis και ο Theo Evan.

Eurovision 2026 Κύπρος
https://www.instagram.com/athenamanoukian/

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Το νέο λογότυπο του διαγωνισμού για τα 70 χρόνια μουσικής ιστορίας

Το όνομα που ακούγεται έντονα είναι αυτό της Αθηνάς Μανουκιάν. Η 31χρονη τραγουδίστρια με ελληνική και αρμενική καταγωγή διαθέτει μια μακρά πορεία στον χώρο της μουσικής. Ξεκίνησε το 2007, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο σε talent show του Alpha, ενώ το 2008 συμμετείχε στον ελληνικό τελικό για τη Junior Eurovision. Από τότε έχει κυκλοφορήσει αρκετά singles, συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες και έχει τιμηθεί με βραβεία.

Eurovision 2026 Κύπρος
https://www.instagram.com/athenamanoukian/

Η ίδια έχει παρελθόν με τη Eurovision, αφού το 2020 κέρδισε τον εθνικό τελικό της Αρμενίας με το τραγούδι «Chains on You». Ωστόσο, η συμμετοχή της ακυρώθηκε λόγω κορωνοϊού, ενώ το 2021 δεν κατέστη δυνατή η συμμετοχή της εξαιτίας του πολέμου στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Το 2024 επέστρεψε στον αρμενικό εθνικό τελικό με το τραγούδι «Dequeenation», καταλαμβάνοντας την 3η θέση.

Eurovision 2026 Κύπρος
https://www.instagram.com/athenamanoukian/

Η Αθηνά Μανουκιάν έχει δηλώσει πολλές φορές πως επιθυμεί να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision  και φέτος, όλα δείχνουν πως είναι πολύ κοντά στο να εκπροσωπήσει την Κύπρο για την Eurovision 2025, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη συμφωνήσει με το ΡΙΚ. Επιπλέον, τις τελευταίες μέρες πραγματοποιεί εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο «Romeo» στη Λευκωσία.

Διάβασε επίσης: Eurovision: Ξεκινά η διαδικασία συμμετοχής από την ΕΡΤ για το τραγούδι της Ελλάδας

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 ΚΥΠΡΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Orlando Bloom: Μιλά πρώτη φορά για τον χωρισμό του από την Katy Perry

08.09.2025
Επόμενο

Αυτά είναι τα ζώδια που δεν ξεκολλάνε από την τεχνητή νοημοσύνη

08.09.2025

Δες επίσης

Jethro Tull: Όσα δεν ξέρεις για τη θρυλική μπάντα λίγο πριν έρθει στην Αθήνα
Μουσικά Νέα

Jethro Tull: Όσα δεν ξέρεις για τη θρυλική μπάντα λίγο πριν έρθει στην Αθήνα

09.09.2025
Lizzo: O λόγος που «πάγωσε» το άλμπουμ Love in Real Life την τελευταία στιγμή
Μουσικά Νέα

Lizzo: O λόγος που «πάγωσε» το άλμπουμ Love in Real Life την τελευταία στιγμή

09.09.2025
Λούης Πατσαλίδης και Δημήτρης Χριστοφορίδης: «Καλοκαίρι Αλλιώς» στην Ταράτσα του Λαμπέτη
City Guide

Λούης Πατσαλίδης και Δημήτρης Χριστοφορίδης: «Καλοκαίρι Αλλιώς» στην Ταράτσα του Λαμπέτη

09.09.2025
Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου: «Καλοκαίρι Αλλιώς» στην Ταράτσα του Λαμπέτη
City Guide

Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου: «Καλοκαίρι Αλλιώς» στην Ταράτσα του Λαμπέτη

09.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *