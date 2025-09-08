Eurovision 2025: Αυτή είναι η πιθανότερη εκπρόσωπος της Κύπρου

Με απευθείας ανάθεση και φέτος, το ΡΙΚ ετοιμάζεται να ανακοινώσει το όνομα του καλλιτέχνη που θα σηκώσει τη σημαία της χώρας στη σκηνή της Βιέννης

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ανακοίνωση του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026, η οποία θα διεξαχθεί στη Βιέννη τον Μάιο του 2026. Η Κύπρος έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια την πρακτική της απευθείας ανάθεσης, ανακοινώνοντας τους εκπροσώπους της νωρίς μέσα στο φθινόπωρο. Στο παρελθόν, είχαν επιλεγεί με αυτόν τον τρόπο καλλιτέχνες όπως ο Andrew Lambrou, η Silia Kapsis και ο Theo Evan.

Το όνομα που ακούγεται έντονα είναι αυτό της Αθηνάς Μανουκιάν. Η 31χρονη τραγουδίστρια με ελληνική και αρμενική καταγωγή διαθέτει μια μακρά πορεία στον χώρο της μουσικής. Ξεκίνησε το 2007, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο σε talent show του Alpha, ενώ το 2008 συμμετείχε στον ελληνικό τελικό για τη Junior Eurovision. Από τότε έχει κυκλοφορήσει αρκετά singles, συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες και έχει τιμηθεί με βραβεία.

Η ίδια έχει παρελθόν με τη Eurovision, αφού το 2020 κέρδισε τον εθνικό τελικό της Αρμενίας με το τραγούδι «Chains on You». Ωστόσο, η συμμετοχή της ακυρώθηκε λόγω κορωνοϊού, ενώ το 2021 δεν κατέστη δυνατή η συμμετοχή της εξαιτίας του πολέμου στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Το 2024 επέστρεψε στον αρμενικό εθνικό τελικό με το τραγούδι «Dequeenation», καταλαμβάνοντας την 3η θέση.

Η Αθηνά Μανουκιάν έχει δηλώσει πολλές φορές πως επιθυμεί να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision και φέτος, όλα δείχνουν πως είναι πολύ κοντά στο να εκπροσωπήσει την Κύπρο για την Eurovision 2025, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη συμφωνήσει με το ΡΙΚ. Επιπλέον, τις τελευταίες μέρες πραγματοποιεί εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο «Romeo» στη Λευκωσία.

