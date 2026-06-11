Το «Dai Dai» των Shakira και Burna Boy ψηφίστηκε ο κορυφαίος ύμνος στην ιστορία του World Cup

Με μια ματιά Το τραγούδι «Dai Dai» των Shakira και Burna Boy ψηφίστηκε ο κορυφαίος ύμνος του World Cup.

Το «Dai Dai» συγκέντρωσε πάνω από το 31% των ψήφων σε ψηφοφορία του Billboard.

Το «Waka Waka» της Shakira κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ το «The Cup of Life» του Ricky Martin την τρίτη.

Η μουσική παίζει καθοριστικό ρόλο στην κληρονομιά και το πνεύμα του World Cup. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σύμφωνα με τη μεγάλη ψηφοφορία των αναγνωστών του Billboard, το επίσημο τραγούδι του φετινού World Cup κατέκτησε την 1η θέση, ξεπερνώντας θρυλικούς ύμνους που έχουν καθορίσει το πνεύμα της διοργάνωσης τις τελευταίες 3 δεκαετίες.

Η λίστα περιελάμβανε τα 10 επίσημα κομμάτια που κυκλοφόρησε η FIFA από το 1990 έως σήμερα, μια διαδρομή που ξεκινά από το εμβληματικό «Un’estate italiana» των Edoardo Bennato και Gianna Nannini και φτάνει μέχρι τους σημερινούς ρυθμούς. Μετά την καταμέτρηση χιλιάδων ψήφων, το «Dai Dai», το οποίο ερμηνεύουν η παγκόσμια σταρ Shakira και ο αστέρας της Afrobeats μουσικής Burna Boy, αναδείχθηκε ο απόλυτος νικητής, κερδίζοντας την προτίμηση των φιλάθλων σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

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Η επιτυχία του «Dai Dai» είναι εντυπωσιακή, καθώς κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερο από το 31% των συνολικών ψήφων. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο, αποτελεί έναν ευφυή συνδυασμό Afrobeats, dance-pop, world beats και reggaetón, δημιουργημένο ειδικά για να μεταφέρει ένα αισιόδοξο μήνυμα που συμβαδίζει απόλυτα με το πνεύμα του World Cup. Πέρα από τον μεταδοτικό ρυθμό του, το κομμάτι λειτουργεί ως φόρος τιμής στο «όμορφο παιχνίδι», καθώς οι στίχοι του περιλαμβάνουν αναφορές σε θρυλικές μορφές που κόσμησαν τα γήπεδα όλα αυτά τα χρόνια, όπως ο Μαραντόνα, ο Μαλντίνι, ο Ρομάριο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μπέκαμ, ο Κακά και ο Μέσι. Αυτός ο συνδυασμός πολιτισμικής μίξης και ποδοσφαιρικής ιστορίας κατάφερε να κερδίσει το κοινό που ανυπομονεί για την έναρξη του τουρνουά στο Μεξικό.

Ο ανταγωνισμός για την κατάκτηση της κορυφής ήταν ιδιαίτερα έντονος, γεγονός που αναδεικνύει πόσο καθοριστική είναι η μουσική για την κληρονομιά του World Cup. Η Shakira απέδειξε για άλλη μια φορά την αδιαμφισβήτητη σύνδεσή της με τη διοργάνωση, καθώς το αριστούργημά της από το 2010, το «Waka Waka (This Time for Africa)» που ηχογράφησε με τους Freshlyground, κατέλαβε τη δεύτερη θέση με πολύ μικρή διαφορά, συγκεντρώνοντας πάνω από 26% των ψήφων.

Αμέσως μετά, στην τρίτη θέση, βρέθηκε ο θρυλικός Ricky Martin με το «The Cup of Life (La Copa de la Vida)», τον ύμνο του 1998 από το τουρνουά της Γαλλίας, ο οποίος συγκέντρωσε σχεδόν 25% των ψήφων. Αυτό το διαχρονικό και ευφορικό κομμάτι παραμένει μια κορυφαία στιγμή στην καριέρα του Πορτορικανού καλλιτέχνη και θεωρείται έως σήμερα ένα από τα πιο επιδραστικά τραγούδια στην ιστορία της Latin pop. Άλλα τραγούδια που συγκέντρωσαν σημαντική υποστήριξη από το κοινό ήταν το «Ole Ola (We Are One)» των Pitbull, Jennifer Lopez και Claudia Leitte, καθώς και ο συναισθηματικός ύμνος «The Time of Our Lives» των Il Divo και Toni Braxton.