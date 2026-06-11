Οικογένεια Σκιαδαρέση εν δράσει: Το απρόσμενο TikTok της οικογένειας που ξετρέλανε το κοινό

Ο Γιάγκος Σκιαδαρέσης και οι γονείς των Σκιαδαρεσών έκλεψαν τις εντυπώσεις σε ένα οικογενειακό TikTok που έγινε viral

Με μια ματιά Η οικογένεια Σκιαδαρέση δημιούργησε ένα viral TikTok βίντεο στα ΣΕΑ Αταλάντης.

Στο βίντεο συμμετείχαν οι Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Μπέσσυ Μάλφα και ο γιος τους Γιάγκος.

Ο Γιάγκος Σκιαδαρέσης έκλεψε τις εντυπώσεις με την άνεσή του μπροστά στην κάμερα.

Το χιουμοριστικό βίντεο απέσπασε θετικά σχόλια για το χιούμορ και την οικογενειακή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η οικογένεια Σκιαδαρέση έχει αποδείξει πολλές φορές ότι το ταλέντο και η καλλιτεχνική φλέβα περισσεύουν. Αν και οι περισσότεροι γνωρίζουν τις δίδυμες αδελφές Νίκη και Όλγα Σκιαδαρέση, που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν μουσικά ως οι «Σκιαδαρέσες», αυτή τη φορά τα φώτα έπεσαν στον μικρότερο αδελφό τους, Γιάγκο.

Παρότι ο ίδιος δεν έχει ακολουθήσει επαγγελματικά τον χώρο της τέχνης, κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των χρηστών στα social media μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε ο πατέρας του, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης. Το χιουμοριστικό στιγμιότυπο έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού, με πολλούς να μιλούν για το ταλέντο και την άνεσή του μπροστά στην κάμερα.

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Η οικογενειακή συνάντηση στα ΣΕΑ Αταλάντης

Όλα ξεκίνησαν όταν η Νίκη και η Όλγα Σκιαδαρέση βρέθηκαν στα ΣΕΑ Αταλάντης για τις ανάγκες των γυρισμάτων του νέου τους video clip. Οι δύο αδελφές, που τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει το δικό τους ξεχωριστό κοινό, εργάζονταν πάνω στο νέο τους μουσικό project.

Λίγο αργότερα, στο ίδιο σημείο έφτασαν ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, η Μπέσσυ Μάλφα και ο γιος τους, Γιάγκος. Η οικογένεια εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να δημιουργήσει το δικό της βίντεο, εμπνευσμένο από το τραγούδι των κοριτσιών.

Το TikTok που έγινε viral

Με πολύ χιούμορ, αυθορμητισμό και οικογενειακή διάθεση, οι τέσσερίς τους συμμετείχαν σε ένα απολαυστικό βίντεο που ακολουθούσε τον ρυθμό του τραγουδιού των «Σκιαδαρεσών». Το αποτέλεσμα ήταν άκρως διασκεδαστικό και δεν άργησε να κερδίσει τα θετικά σχόλια των χρηστών.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και η Μπέσσυ Μάλφα έδειξαν για ακόμη μία φορά την πιο χαλαρή και ανεπιτήδευτη πλευρά τους, ενώ ο Γιάγκος κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με την παρουσία του, κάνοντας πολλούς να σχολιάσουν ότι το ταλέντο φαίνεται να είναι οικογενειακή υπόθεση.

Το βίντεο συγκέντρωσε γρήγορα αντιδράσεις και likes, με τους διαδικτυακούς φίλους της οικογένειας να αποθεώνουν το χιούμορ, την απλότητα και τη χημεία που έχουν μεταξύ τους. Πολλοί μάλιστα στάθηκαν στον Γιάγκο Σκιαδαρέση, ο οποίος, αν και δεν έχει επιλέξει τον καλλιτεχνικό δρόμο των αδελφών του, απέδειξε ότι διαθέτει άνεση και επικοινωνία που δεν περνούν απαρατήρητες.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το συγκεκριμένο TikTok κατάφερε να σκορπίσει χαμόγελα και να δείξει μια διαφορετική, πιο καθημερινή πλευρά μιας από τις πιο αγαπητές οικογένειες της ελληνικής showbiz.

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