Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 11.06.2026

Οικογένεια Σκιαδαρέση εν δράσει: Το απρόσμενο TikTok της οικογένειας που ξετρέλανε το κοινό

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Γιάγκος Σκιαδαρέσης και οι γονείς των Σκιαδαρεσών έκλεψαν τις εντυπώσεις σε ένα οικογενειακό TikTok που έγινε viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η οικογένεια Σκιαδαρέση δημιούργησε ένα viral TikTok βίντεο στα ΣΕΑ Αταλάντης.
  • Στο βίντεο συμμετείχαν οι Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Μπέσσυ Μάλφα και ο γιος τους Γιάγκος.
  • Ο Γιάγκος Σκιαδαρέσης έκλεψε τις εντυπώσεις με την άνεσή του μπροστά στην κάμερα.
  • Το χιουμοριστικό βίντεο απέσπασε θετικά σχόλια για το χιούμορ και την οικογενειακή διάθεση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η οικογένεια Σκιαδαρέση έχει αποδείξει πολλές φορές ότι το ταλέντο και η καλλιτεχνική φλέβα περισσεύουν. Αν και οι περισσότεροι γνωρίζουν τις δίδυμες αδελφές Νίκη και Όλγα Σκιαδαρέση, που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν μουσικά ως οι «Σκιαδαρέσες», αυτή τη φορά τα φώτα έπεσαν στον μικρότερο αδελφό τους, Γιάγκο.

skiadareses
https://www.instagram.com/skiadaresess/

Παρότι ο ίδιος δεν έχει ακολουθήσει επαγγελματικά τον χώρο της τέχνης, κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των χρηστών στα social media μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε ο πατέρας του, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης. Το χιουμοριστικό στιγμιότυπο έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού, με πολλούς να μιλούν για το ταλέντο και την άνεσή του μπροστά στην κάμερα.

«Το όνομα ήταν εμπόδιο»: Η αποκάλυψη του Γεράσιμου Σκιαδαρέση για τις «Σκιαδαρέσες»

Η οικογενειακή συνάντηση στα ΣΕΑ Αταλάντης

Όλα ξεκίνησαν όταν η Νίκη και η Όλγα Σκιαδαρέση βρέθηκαν στα ΣΕΑ Αταλάντης για τις ανάγκες των γυρισμάτων του νέου τους video clip. Οι δύο αδελφές, που τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει το δικό τους ξεχωριστό κοινό, εργάζονταν πάνω στο νέο τους μουσικό project.

Λίγο αργότερα, στο ίδιο σημείο έφτασαν ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, η Μπέσσυ Μάλφα και ο γιος τους, Γιάγκος. Η οικογένεια εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να δημιουργήσει το δικό της βίντεο, εμπνευσμένο από το τραγούδι των κοριτσιών.

Το TikTok που έγινε viral

Με πολύ χιούμορ, αυθορμητισμό και οικογενειακή διάθεση, οι τέσσερίς τους συμμετείχαν σε ένα απολαυστικό βίντεο που ακολουθούσε τον ρυθμό του τραγουδιού των «Σκιαδαρεσών». Το αποτέλεσμα ήταν άκρως διασκεδαστικό και δεν άργησε να κερδίσει τα θετικά σχόλια των χρηστών.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και η Μπέσσυ Μάλφα έδειξαν για ακόμη μία φορά την πιο χαλαρή και ανεπιτήδευτη πλευρά τους, ενώ ο Γιάγκος κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με την παρουσία του, κάνοντας πολλούς να σχολιάσουν ότι το ταλέντο φαίνεται να είναι οικογενειακή υπόθεση.

@gerasimosskiadaresis

♬ πρωτότυπος ήχος – Gerasimos Skiadaresis

Το βίντεο συγκέντρωσε γρήγορα αντιδράσεις και likes, με τους διαδικτυακούς φίλους της οικογένειας να αποθεώνουν το χιούμορ, την απλότητα και τη χημεία που έχουν μεταξύ τους. Πολλοί μάλιστα στάθηκαν στον Γιάγκο Σκιαδαρέση, ο οποίος, αν και δεν έχει επιλέξει τον καλλιτεχνικό δρόμο των αδελφών του, απέδειξε ότι διαθέτει άνεση και επικοινωνία που δεν περνούν απαρατήρητες.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το συγκεκριμένο TikTok κατάφερε να σκορπίσει χαμόγελα και να δείξει μια διαφορετική, πιο καθημερινή πλευρά μιας από τις πιο αγαπητές οικογένειες της ελληνικής showbiz.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Γιάγκος Σκιαδαρέσης Σκιαδαρέσες
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το «Dai Dai» των Shakira και Burna Boy ψηφίστηκε ο κορυφαίος ύμνος στην ιστορία του World Cup

Το «Dai Dai» των Shakira και Burna Boy ψηφίστηκε ο κορυφαίος ύμνος στην ιστορία του World Cup

11.06.2026
Επόμενο
Eurovision 2027: Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την ελληνική συμμετοχή

Eurovision 2027: Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την ελληνική συμμετοχή

11.06.2026

Δες επίσης

Selena Gomez & Benny Blanco: Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις
Celeb News

Selena Gomez & Benny Blanco: Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις

11.06.2026
«Ήρθε το καλοκαίρι»: Η Αναστασία υποδέχθηκε το καλοκαίρι και «έριξε» το instagram
Celeb News

«Ήρθε το καλοκαίρι»: Η Αναστασία υποδέχθηκε το καλοκαίρι και «έριξε» το instagram

11.06.2026
Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης: Πυρετώδεις ετοιμασίες για τον γάμο
Celeb News

Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης: Πυρετώδεις ετοιμασίες για τον γάμο

11.06.2026
Συνάντηση θρύλων: Όταν ο Greek Freak συνάντησε τον David Beckham
Celeb News

Συνάντηση θρύλων: Όταν ο Greek Freak συνάντησε τον David Beckham

11.06.2026
Η Taylor Swift και όλοι οι αστέρες που βρέθηκαν στον τελικό του ΝΒΑ
Celeb News

Η Taylor Swift και όλοι οι αστέρες που βρέθηκαν στον τελικό του ΝΒΑ

11.06.2026
Η Δέσποινα Καμπούρη αποχωρεί από το «Πρωινό» – Οι λόγοι πίσω από την απόφασή της
Celeb News

Η Δέσποινα Καμπούρη αποχωρεί από το «Πρωινό» – Οι λόγοι πίσω από την απόφασή της

11.06.2026
Idris Elba: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την απώλεια που άλλαξε τη ζωή του
Celeb News

Idris Elba: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την απώλεια που άλλαξε τη ζωή του

10.06.2026
Θες να φλερτάρεις την Jennifer Lopez; Μην της στείλεις ποτέ μήνυμα στα social media
Celeb News

Θες να φλερτάρεις την Jennifer Lopez; Μην της στείλεις ποτέ μήνυμα στα social media

10.06.2026
Zendaya: Φωτογραφήθηκε με την «Οδύσσεια» στα χέρια και «έριξε» το instagram
Celeb News

Zendaya: Φωτογραφήθηκε με την «Οδύσσεια» στα χέρια και «έριξε» το instagram

10.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

5 παραλίες στην Αττική για βουτιά μετά το γραφείο – Μικρές αποδράσεις χωρίς να φύγεις από την πόλη

5 παραλίες στην Αττική για βουτιά μετά το γραφείο – Μικρές αποδράσεις χωρίς να φύγεις από την πόλη

Πώς να πετύχεις το floral beauty look της Bella Hadid αυτό το καλοκαίρι

Πώς να πετύχεις το floral beauty look της Bella Hadid αυτό το καλοκαίρι

Θες να φυσήξει καλοκαιρινός αέρας στο σπίτι σου; Αυτές οι 6 μικρές αλλαγές θα το μεταμορφώσουν

Θες να φυσήξει καλοκαιρινός αέρας στο σπίτι σου; Αυτές οι 6 μικρές αλλαγές θα το μεταμορφώσουν

Μέθοδος 12-3-30: Τα οφέλη του fitness trend που δοκιμάζουν όλοι

Μέθοδος 12-3-30: Τα οφέλη του fitness trend που δοκιμάζουν όλοι

Κέικ με βερίκοκα και γιαούρτι – Το πιο αφράτο καλοκαιρινό γλυκό με άρωμα φρούτων

Κέικ με βερίκοκα και γιαούρτι – Το πιο αφράτο καλοκαιρινό γλυκό με άρωμα φρούτων

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!