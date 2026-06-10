Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad TV News 10.06.2026

H Νάνσυ Παραδεισανού στο Talk to Mad: «Έχουμε βαφτίσει ψυχαγωγία το πολύ σκληρό gossip και τον κιτρινισμό»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Νάνσυ Παραδεισανού μιλά για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, τις προκλήσεις της ψυχαγωγίας και τις πολύτιμες συμβουλές της Ελένης Μενεγάκη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Νάνσυ Παραδεισανού θεωρεί ότι το gossip και ο κιτρινισμός έχουν βαφτιστεί ψυχαγωγία, απομακρύνοντας τον κόσμο από την ποιοτική διασκέδαση.
  • Το Nansou Tv είναι πλέον μια ολοκληρωμένη επιχείρηση, με το YouTube να αποτελεί έναν χώρο άμεσης ευθύνης απέναντι στο κοινό.
  • Η προσωπική επαφή και η ειλικρίνεια έχουν χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καλεσμένους και εμπορικούς υποστηρικτές του καναλιού.
  • Η συνέπεια και η σκληρή δουλειά μετατρέπουν τη δημιουργία περιεχομένου σε ένα σεβαστό επάγγελμα, παρά τις όποιες υποτιμήσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Talk to Mad και την Αθηνά Κλήμη, η Νάνσυ Παραδεισανού μίλησε για τη μετάβαση από το τηλεοπτικό πλατό στην ψηφιακή δημιουργία. Με λόγο χειμαρρώδη, η δημοσιογράφος αναλύει πώς το Nansou Tv εξελίχθηκε από ένα προσωπικό project σε μια ολοκληρωμένη επιχείρηση, επιβεβαιώνοντας πως η συνέπεια είναι το μοναδικό νόμισμα που έχει αξία σήμερα.

Screenshot 2026-06-10 175146

Η Νάνσυ ξεκαθαρίζει πως το κανάλι της δεν είναι ένας χώρος για «περίπου» πράγματα. Με απόλυτο επαγγελματισμό, τονίζει ότι το YouTube αποτελεί πλέον έναν χώρο όπου η ευθύνη απέναντι στο κοινό είναι άμεση. Η επιτυχία δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας εργασιακής ηθικής που δεν επιτρέπει εξαιρέσεις: «Είναι κανονικά επιχείρηση και εξαρτώνται πια, δεν πίστευα ότι θα το πω αυτό, οικογένειες από το YouTube. Εμένα ο κόσμος στα social μου έλεγε καιρό “κάνε YouTube, να κάνεις άλλα πράγματα εκεί”. Και όταν το πήρα απόφαση, είχα πει στη μοντέρ: “Ωραία, σε παρακαλώ πίεσε με να ξεκινήσουμε”. Εγώ είμαι τελειομανής. Αν ξεκινήσω, θα το κάνω τέλεια. Από τότε, κάθε Παρασκευή, ακόμα και τη Μεγάλη Παρασκευή ή τον Δεκαπενταύγουστο, παίζει βίντεο καινούργιο. Δεν κόβεις ποτέ».

Στο Talk To MAD με την Κατερίνα Πεφτίτση και τον Lil Konni

Μέσα από την πορεία της, η Νάνσυ έχει μάθει να διαχωρίζει τις επαγγελματικές συνεργασίες από τις πραγματικές φιλίες. Υπογραμμίζει πως η έλλειψη «πλάτης» από μεγάλους ομίλους τη βοήθησε να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους καλεσμένους της, βασισμένη στην ειλικρίνεια: «Είναι τιμή μου το ότι έχω καταφέρει να έχω αληθινούς ανθρώπους κοντά μου. Εγώ πολύ αυθόρμητα και καλοπροαίρετα αντιμετωπίζω τον κάθε άνθρωπο. Φυσικά και έφυγαν άνθρωποι από δίπλα μου στην πορεία, αλλά το να έρχονται άνθρωποι στο κανάλι και να έχουν τη διάθεση να αποκαλύψουν πράγματα και να με στηρίξουν, είναι τιμητικό. Ξέρουν ότι τα κάνω όλα μόνη μου. Δεν έχω κάποιον πίσω μου, ούτε ανήκω σε όμιλο media. Η προσωπική επαφή είναι αυτή που με έχει στηρίξει και εμπορικά».

Η δημοσιογράφος ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο που τα τηλεοπτικά μέσα διαχειρίζονται το περιεχόμενο. Διαχωρίζει την ποιοτική ψυχαγωγία από τον κιτρινισμό, επισημαίνοντας ότι ο θεατής είναι πλέον ο απόλυτος κριτής, ο οποίος έχει τα εργαλεία να επιλέξει τι αξίζει τον χρόνο του: «Η ψυχαγωγία είναι λίγο παρεξηγημένος όρος. Ψυχαγωγία είναι κάτι που θα δει ο κόσμος για να χαλαρώσει. Έχουμε βαφτίσει “ψυχαγωγία” το πολύ σκληρό gossip και τον κιτρινισμό. Δεν είναι όλα ενημέρωση. Ο όρος infotainment έχει μπερδευτεί και ο κόσμος έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στην τηλεόραση και τα social. Είναι χάσιμο χρόνου να το βλέπει κανείς έτσι, γιατί είναι μέσα εντελώς διαφορετικά στημένα».

Screenshot 2026-06-10 175240

Κοιτάζοντας πίσω, η Νάνσυ μοιράζεται τις συμβουλές που έλαβε από την Ελένη Μενεγάκη, διδάγματα που τη συνοδεύουν μέχρι σήμερα. Η σημαντικότερη προτροπή της Μενεγάκη ήταν η προστασία της προσωπικής διαδρομής από τους «θορύβους» του κλάδου: «Η Ελένη μου είχε πει: “Ποτέ μη συμβουλεύεσαι στη δουλειά άνθρωπο της δουλειάς. Μην τα συζητάς με συναδέλφους αυτά που θες να κάνεις. Θα τα λες σε δύο-τρεις δικούς σου ανθρώπους εκτός χώρου”. Και μου είχε πει επίσης ότι ποτέ δεν πρέπει να με δουν στεναχωρημένη ή μουτρωμένη. Κλάψε όσο θες στο σπίτι σου. Όταν βγαίνεις, πρέπει να είσαι πάντα χαμογελαστή και χαρούμενη. Αλλιώς, μην πας».

Η Νάνσυ καταλήγει υπερασπιζόμενη τη νέα γενιά δημιουργών. Τονίζει ότι, παρόλο που πολλοί υποτιμούν τους influencers ή τους YouTubers, η συνέπεια και η σκληρή δουλειά πίσω από την κάμερα μετατρέπουν τη δραστηριότητα αυτή σε ένα απόλυτα σεβαστό επάγγελμα: «Ως δημιουργοί περιεχομένου, κάνουμε ένα κανονικότατο επάγγελμα, αν το κάνεις με συνέπεια. Αν το κάνεις “τσάτρα-πάτρα”, όχι. Αλλά όταν ξοδεύεις χρόνο στο μοντάζ, στο γύρισμα, στις ιδέες και στη δημιουργικότητα, φυσικά είναι επάγγελμα. Από τη στιγμή που κόβεις τιμολόγιο και πληρώνεσαι για αυτό που προσφέρεις, είναι επάγγελμα. Αν το θεωρείς κάτι εύκολο, κάντο».

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Talk To Mad Νάνσυ Παραδεισανού
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μπριάμ: Το απόλυτο καλοκαιρινό φαγητό – Πώς να το κάνεις σαν τη μαμά σου

Μπριάμ: Το απόλυτο καλοκαιρινό φαγητό – Πώς να το κάνεις σαν τη μαμά σου

10.06.2026
Επόμενο
Το μεγαλύτερο λάθος στην καλοκαιρινή διακόσμηση και πώς να το αποφύγεις

Το μεγαλύτερο λάθος στην καλοκαιρινή διακόσμηση και πώς να το αποφύγεις

10.06.2026

Δες επίσης

Η Δήμητρα Ρίζου στο Talk To Mad: «Η Eurovision είναι ένα πολύ μεγάλο μου όνειρο»
Mad TV News

Η Δήμητρα Ρίζου στο Talk To Mad: «Η Eurovision είναι ένα πολύ μεγάλο μου όνειρο»

09.06.2026
Ο Λάμπρος Φισφής στο OK!: «Μου έχει γίνει πρόταση να γίνω κατάσκοπος»
Mad TV News

Ο Λάμπρος Φισφής στο OK!: «Μου έχει γίνει πρόταση να γίνω κατάσκοπος»

09.06.2026
H Χρυσηίδα Γκαγκούτη στο OK!: «Έχω μόνο άγχος για τα Mad VMA, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ!»
Mad TV News

H Χρυσηίδα Γκαγκούτη στο OK!: «Έχω μόνο άγχος για τα Mad VMA, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ!»

08.06.2026
H Rosanna Mailan στο Unplugged Stories: «Ο Μίμης Πλέσσας μου έδωσε το πιο σημαντικό μάθημα στην καριέρα μου»
Mad TV News

H Rosanna Mailan στο Unplugged Stories: «Ο Μίμης Πλέσσας μου έδωσε το πιο σημαντικό μάθημα στην καριέρα μου»

08.06.2026
«Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 8/6 – 14/6
Mad TV News

«Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 8/6 – 14/6

08.06.2026
Ο Δημήτρης Σαμόλης στο Talk to Mad: «Το έπος του χωρισμού μου θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία»
Mad TV News

Ο Δημήτρης Σαμόλης στο Talk to Mad: «Το έπος του χωρισμού μου θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία»

05.06.2026
Ο Oυίλιαμ Εζέτζα στο Spill The Tea: «Όταν με έκανε follow ο Αντετοκούνμπο νόμιζα ότι ήταν fake account»
Mad TV News

Ο Oυίλιαμ Εζέτζα στο Spill The Tea: «Όταν με έκανε follow ο Αντετοκούνμπο νόμιζα ότι ήταν fake account»

05.06.2026
Η Μαρία Πρεβολαράκη στο Fitness O’ Clock: «Το χρυσό μετάλλιο που άργησε αλλά άξιζε κάθε λεπτό»
Mad TV News

Η Μαρία Πρεβολαράκη στο Fitness O’ Clock: «Το χρυσό μετάλλιο που άργησε αλλά άξιζε κάθε λεπτό»

04.06.2026
O Λεωνίδας Χριστόπουλος στο Talk to Mad: «Θέλουμε η Ελλάδα να γίνει το δημιουργικό hub της Ευρώπης»
Mad TV News

O Λεωνίδας Χριστόπουλος στο Talk to Mad: «Θέλουμε η Ελλάδα να γίνει το δημιουργικό hub της Ευρώπης»

03.06.2026
MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Συναγερμός στην Ελλάδα: Αυξήθηκαν κατά 20% οι ασθενείς με αυτοάνοση αρθρίτιδα

Συναγερμός στην Ελλάδα: Αυξήθηκαν κατά 20% οι ασθενείς με αυτοάνοση αρθρίτιδα