H Νάνσυ Παραδεισανού στο Talk to Mad: «Έχουμε βαφτίσει ψυχαγωγία το πολύ σκληρό gossip και τον κιτρινισμό»

Με μια ματιά Η Νάνσυ Παραδεισανού θεωρεί ότι το gossip και ο κιτρινισμός έχουν βαφτιστεί ψυχαγωγία, απομακρύνοντας τον κόσμο από την ποιοτική διασκέδαση.

Το Nansou Tv είναι πλέον μια ολοκληρωμένη επιχείρηση, με το YouTube να αποτελεί έναν χώρο άμεσης ευθύνης απέναντι στο κοινό.

Η προσωπική επαφή και η ειλικρίνεια έχουν χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καλεσμένους και εμπορικούς υποστηρικτές του καναλιού.

Η συνέπεια και η σκληρή δουλειά μετατρέπουν τη δημιουργία περιεχομένου σε ένα σεβαστό επάγγελμα, παρά τις όποιες υποτιμήσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Talk to Mad και την Αθηνά Κλήμη, η Νάνσυ Παραδεισανού μίλησε για τη μετάβαση από το τηλεοπτικό πλατό στην ψηφιακή δημιουργία. Με λόγο χειμαρρώδη, η δημοσιογράφος αναλύει πώς το Nansou Tv εξελίχθηκε από ένα προσωπικό project σε μια ολοκληρωμένη επιχείρηση, επιβεβαιώνοντας πως η συνέπεια είναι το μοναδικό νόμισμα που έχει αξία σήμερα.

Η Νάνσυ ξεκαθαρίζει πως το κανάλι της δεν είναι ένας χώρος για «περίπου» πράγματα. Με απόλυτο επαγγελματισμό, τονίζει ότι το YouTube αποτελεί πλέον έναν χώρο όπου η ευθύνη απέναντι στο κοινό είναι άμεση. Η επιτυχία δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας εργασιακής ηθικής που δεν επιτρέπει εξαιρέσεις: «Είναι κανονικά επιχείρηση και εξαρτώνται πια, δεν πίστευα ότι θα το πω αυτό, οικογένειες από το YouTube. Εμένα ο κόσμος στα social μου έλεγε καιρό “κάνε YouTube, να κάνεις άλλα πράγματα εκεί”. Και όταν το πήρα απόφαση, είχα πει στη μοντέρ: “Ωραία, σε παρακαλώ πίεσε με να ξεκινήσουμε”. Εγώ είμαι τελειομανής. Αν ξεκινήσω, θα το κάνω τέλεια. Από τότε, κάθε Παρασκευή, ακόμα και τη Μεγάλη Παρασκευή ή τον Δεκαπενταύγουστο, παίζει βίντεο καινούργιο. Δεν κόβεις ποτέ».

Στο Talk To MAD με την Κατερίνα Πεφτίτση και τον Lil Konni

Μέσα από την πορεία της, η Νάνσυ έχει μάθει να διαχωρίζει τις επαγγελματικές συνεργασίες από τις πραγματικές φιλίες. Υπογραμμίζει πως η έλλειψη «πλάτης» από μεγάλους ομίλους τη βοήθησε να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους καλεσμένους της, βασισμένη στην ειλικρίνεια: «Είναι τιμή μου το ότι έχω καταφέρει να έχω αληθινούς ανθρώπους κοντά μου. Εγώ πολύ αυθόρμητα και καλοπροαίρετα αντιμετωπίζω τον κάθε άνθρωπο. Φυσικά και έφυγαν άνθρωποι από δίπλα μου στην πορεία, αλλά το να έρχονται άνθρωποι στο κανάλι και να έχουν τη διάθεση να αποκαλύψουν πράγματα και να με στηρίξουν, είναι τιμητικό. Ξέρουν ότι τα κάνω όλα μόνη μου. Δεν έχω κάποιον πίσω μου, ούτε ανήκω σε όμιλο media. Η προσωπική επαφή είναι αυτή που με έχει στηρίξει και εμπορικά».

Η δημοσιογράφος ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο που τα τηλεοπτικά μέσα διαχειρίζονται το περιεχόμενο. Διαχωρίζει την ποιοτική ψυχαγωγία από τον κιτρινισμό, επισημαίνοντας ότι ο θεατής είναι πλέον ο απόλυτος κριτής, ο οποίος έχει τα εργαλεία να επιλέξει τι αξίζει τον χρόνο του: «Η ψυχαγωγία είναι λίγο παρεξηγημένος όρος. Ψυχαγωγία είναι κάτι που θα δει ο κόσμος για να χαλαρώσει. Έχουμε βαφτίσει “ψυχαγωγία” το πολύ σκληρό gossip και τον κιτρινισμό. Δεν είναι όλα ενημέρωση. Ο όρος infotainment έχει μπερδευτεί και ο κόσμος έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στην τηλεόραση και τα social. Είναι χάσιμο χρόνου να το βλέπει κανείς έτσι, γιατί είναι μέσα εντελώς διαφορετικά στημένα».

Κοιτάζοντας πίσω, η Νάνσυ μοιράζεται τις συμβουλές που έλαβε από την Ελένη Μενεγάκη, διδάγματα που τη συνοδεύουν μέχρι σήμερα. Η σημαντικότερη προτροπή της Μενεγάκη ήταν η προστασία της προσωπικής διαδρομής από τους «θορύβους» του κλάδου: «Η Ελένη μου είχε πει: “Ποτέ μη συμβουλεύεσαι στη δουλειά άνθρωπο της δουλειάς. Μην τα συζητάς με συναδέλφους αυτά που θες να κάνεις. Θα τα λες σε δύο-τρεις δικούς σου ανθρώπους εκτός χώρου”. Και μου είχε πει επίσης ότι ποτέ δεν πρέπει να με δουν στεναχωρημένη ή μουτρωμένη. Κλάψε όσο θες στο σπίτι σου. Όταν βγαίνεις, πρέπει να είσαι πάντα χαμογελαστή και χαρούμενη. Αλλιώς, μην πας».

Η Νάνσυ καταλήγει υπερασπιζόμενη τη νέα γενιά δημιουργών. Τονίζει ότι, παρόλο που πολλοί υποτιμούν τους influencers ή τους YouTubers, η συνέπεια και η σκληρή δουλειά πίσω από την κάμερα μετατρέπουν τη δραστηριότητα αυτή σε ένα απόλυτα σεβαστό επάγγελμα: «Ως δημιουργοί περιεχομένου, κάνουμε ένα κανονικότατο επάγγελμα, αν το κάνεις με συνέπεια. Αν το κάνεις “τσάτρα-πάτρα”, όχι. Αλλά όταν ξοδεύεις χρόνο στο μοντάζ, στο γύρισμα, στις ιδέες και στη δημιουργικότητα, φυσικά είναι επάγγελμα. Από τη στιγμή που κόβεις τιμολόγιο και πληρώνεσαι για αυτό που προσφέρεις, είναι επάγγελμα. Αν το θεωρείς κάτι εύκολο, κάντο».