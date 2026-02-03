Mad Bubble
Mad TV News 03.02.2026

Ο Γιάννης Κονδράρος μιλά στο Talk to MAD για το Liberty Guide Dogs

Ο Γιάννης Κοντράρος και η Liberty Guide Dogs μιλούν στο Talk to Mad για τη ζωή των σκύλων οδηγών και την εκπαίδευσή τους
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχεται στο Talk to Mad τον Γιάννη Κονδαρό, ιδρυτή της Liberty Guide Dogs, και τη Ρενέ, ένα κουτάβι σε εκπαίδευση που θα γίνει σκύλος οδηγός. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την αγάπη για τα σκυλιά, την εκπαίδευσή τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αλλάξουν ζωές.

Ο Γιάννης μοιράζεται την προσωπική του πορεία: «Από μικρός αγαπούσα τα σκυλιά, αλλά συνειδητοποίησα ότι μέσω της εκπαίδευσης ενός σκύλου μπορούσα να προσφέρω ασφάλεια και αυτονομία σε ανθρώπους με οπτική αναπηρία».

Η εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα, με έξοδα που φτάνουν περίπου τα 25.000 ευρώ. Ο Γιάννης εξηγεί: «Οι σκύλοι αγοράζονται σε πολύ μικρή ηλικία, μεγαλώνουν και εκπαιδεύονται για τουλάχιστον δύο χρόνια, ενώ η εκπαίδευση συνεχίζεται σε συνεργασία με τον μελλοντικό χειριστή». Όλα αυτά χρηματοδοτούνται αποκλειστικά μέσω δωρεών και εθελοντισμού.

Η εκπαίδευση ξεκινά με τις ανάδοχες οικογένειες, όπου τα κουτάβια μαθαίνουν βασικές δεξιότητες κοινωνικοποίησης και υπακοής: «Μόνο οι πιο κατάλληλοι σκύλοι ολοκληρώνουν τη διαδικασία. Όσα δεν τα καταφέρνουν, παραμένουν σε ανάδοχες οικογένειες ή τα κρατάμε εμείς».

Η επιλογή του ανθρώπου που θα πάρει τον σκύλο οδηγό είναι εξίσου αυστηρή: «Πρέπει να έχει την ικανότητα να φροντίζει τον σκύλο, να κινείται με ασφάλεια και να έχει τη σωστή στάση απέναντι στο ζώο». Η σχέση είναι αμφίδρομη και βασίζεται στην εμπιστοσύνη.

Οι σκύλοι οδηγοί δεν είναι απλώς εργαλεία: «Όταν δεν εργάζονται, είναι σύντροφοι και φίλοι. Όμως μόλις φορέσουν το σαμάρι, εστιάζουν αποκλειστικά στο να οδηγήσουν τον άνθρωπο με ασφάλεια».

Η Liberty Guide Dogs δεν περιορίζεται στην εκπαίδευση των σκύλων: «Κάνουμε δράσεις ευαισθητοποίησης σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και τοπικές κοινωνίες, για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει να έχεις αναπηρία και πώς να συνεργαστείς με έναν σκύλο οδηγό».

Σημαντικότερο όλων είναι η αλλαγή κουλτούρας: «Πρέπει να δείξουμε αγάπη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και τον σκύλο, κάνοντας στην άκρη και αφήνοντας χώρο για να κινηθεί».

Η συνέντευξη του Γιάννη Κονδαρού στο Talk to Mad δείχνει ότι η αγάπη για τα ζώα μπορεί να αλλάξει ζωές. Όπως λέει ο ίδιος: «Οι σκύλοι οδηγοί προσφέρουν ασφάλεια, αυτονομία και χαρά, και οι άνθρωποι που τους φροντίζουν γίνονται συνοδοιπόροι σε μια αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης».

Μπορείτε να στηρίξετε το έργο της Liberty Guide Dogs μέσω εθελοντισμού, δωρεών ή μοιράζοντας τη γνώση για τα do’s και don’ts γύρω από τους σκύλους οδηγούς. Κάθε βοήθεια μετράει για να φέρουμε περισσότερους ανθρώπους και ζώα κοντά, με ασφάλεια και αγάπη.



Talk To Mad Αθηνά Κλίμη Γιάννης Κοντράρο
