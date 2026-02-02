Η Σίλια Δούμου στο Talk to MAD: «O Gio Kay με στηρίζει σε κάθε μου κίνηση»

Η Σίλια Δούμου μιλάει στην εκπομπή Talk To MAD για το Girls Only Catchup Club, το Oh My Cash!, την επιχειρηματικότητα και τη σχέση της με τον σύντροφό της Gio Kay

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στην εκπομπή Talk To MAD την Σίλια Δούμου, ιδρύτρια του Oh My Cash! και του Girls Only Catchup Club, σε μια συζήτηση γεμάτη έμπνευση, δημιουργικότητα και νέες ιδέες για τις γυναίκες.

Η συζήτηση ξεκίνησε με το ταξίδι της Σίλιας στο Μπανσκό με τις γυναίκες του Girls Only Catchup Club, μια εμπειρία που της έδωσε «μια μικρή όαση μέσα σε όλη αυτή την τρέλα». Τα ταξίδια και τα events της κοινότητας δεν είναι μόνο για χαλάρωση, αλλά και για ενδυνάμωση: «Κάθε κορίτσι που έρχεται μπορεί να μιλήσει, να ανοιχτεί, να νιώσει σαν να είμαστε τριάντα κολλητές μαζί», εξηγεί η Σίλια.

Το concept της κοινότητας γεννήθηκε αυθόρμητα από το podcast της Oh My Cash! και την ανάγκη των γυναικών να επικοινωνούν και να εμπνέονται μεταξύ τους: «Το Oh My Cash! δεν αφορά εμένα, αφορά όλα τα κορίτσια που το βλέπουν και μπορούν να αντλήσουν έμπνευση και δύναμη. Να πουν: ‘Αν το έκανε αυτή, θα το κάνω και εγώ’».

Η Σίλια μοιράστηκε επίσης τις προηγούμενες επιχειρηματικές της εμπειρίες, όπως το clothing brand Oh My Cash! και το KissKiss / MelipGloss: «Από αυτά έμαθα ότι δεν μπορείς να κάνεις πεντακόσια πράγματα ταυτόχρονα. Πρέπει να κάνεις focus σε αυτά που θες να κάνεις καλά και σε αυτά που σε ενδιαφέρουν».

Η δημιουργία του Girls Only Catchup Club ήρθε φυσικά, μέσα από την επιθυμία να φέρει τις γυναίκες κοντά: «Στην αρχή άρχισα να προσκαλώ κορίτσια που παρακολουθούσαν το podcast να δούνε live τα γυρίσματα. Και μετά σκέφτηκα, ας κάνουμε ένα brunch, ένα workout, κάτι οργανωμένο. H συμμετοχή ήταν τόσο μεγάλη που με ενέπνευσε να το συνεχίσω».

Όσο για τα ταξίδια, το πρώτο μεγάλο ήταν το Παρίσι, με 37 κορίτσια: «Ήταν όλα τόσο όμορφα, χαλαρά, και ταυτόχρονα ενδυναμωτικά. Βρήκαμε ένα μαγαζί με θέα τον Πύργο του Άιφελ και λέγαμε: ‘Χριστέ μου, που είμαι; Τι ζω;’». Σύντομα η κοινότητα θα ταξιδέψει και στο Ντουμπάι, συνεχίζοντας τη φιλοσοφία των εμπειριών που ενώνουν τις γυναίκες.

Όμως η Σίλια δεν είναι μόνο επιχειρηματίας. Είναι και μια δημιουργική προσωπικότητα με πολλά κρυφά ταλέντα: «Χόρευα πολλά χρόνια hip hop commercial, ήμουν σε αγωνιστικές ομάδες. Και πλέον κάνω μαθήματα φωνητικής». Παράλληλα, έχει το δικό της «guilty pleasure»: «Το junk food! Παρασύρομαι πολύ εύκολα, αλλά προσπαθώ να βρίσκω ισορροπίες».

Στην προσωπική της ζωή, η Σίλια Δούμου μιλάει ανοιχτά για τη σχέση της με τον σύντροφό της, Gio Kay, περιγράφοντάς τον ως «street smart» και επιχειρηματικά έξυπνο, σε αντίθεση με την ίδια που είναι «academically smart». Όπως λέει:«Γενικά είναι ένας καλός συνδυασμός μεταξύ μας γιατί με βοηθάει πάρα πολύ σε όλα αυτά που κάνω. Μου έχει ξεκλειδώσει πολλές σκέψεις που εγώ δε θα τις έκανα από μόνη μου». Παράλληλα, τονίζει πως εκτιμά την άποψή του αλλά παραμένει ανεξάρτητη στις αποφάσεις της: «Συνήθως έχεις πάντα δίκιο σε αυτά που μου λες για τις δουλειές. Σίγα μην του πεις don’t do this, don’t do that». Η δυναμική τους συνεργασία φαίνεται να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της καθημερινότητας και των επαγγελματικών της επιτυχιών.

Η ίδια δεν διστάζει να μοιραστεί red flags και προτιμήσεις: «Είμαι πάρα πολύ ανυπόμονη. Αν μου πεις τώρα πάμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορώ να περιμένω 2-3 μέρες. Θέλω τώρα να γίνει». Στα social media, προτιμά να κρατά την ψυχραιμία της και να μην επηρεάζεται: «Λόγω περιορισμένου χρόνου, δεν τα βλέπω κιόλας πολλά. Προστατεύω τον εαυτό μου χωρίς να το καταλάβω».

Όσο για τα μελλοντικά της σχέδια, η Σίλια δηλώνει: «Κάνω full focus στο Girls Only Catchup Club και στο podcast που φέτος έχω γίνει πολύ συνεπής. Έχουμε το πρώτο μας event στην Κρήτη και θα επεκταθούμε σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα».

Τέλος, σε ερώτηση για τα προσωπικά της crushes, θυμήθηκε την εφηβεία της: «Justin Bieber. Το ‘Baby’ ήταν τότε που έκανε το μπαμ. Και για πολύ καιρό πίστευα πως είχα βρει το πραγματικό του προφίλ στο Facebook».

