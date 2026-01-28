Mad Bubble
Mad Bubble
Talk To Mad 28.01.2026

O Γιάννης Αρβανιτίδης στο Talk to MAD: «Το 2026 θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Νίκο Οικονομόπουλο»

Ο Γιάννης Αρβανιτίδης στο Talk to MAD αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το νέο του τραγούδι, τις συνεργασίες του, το άγχος που τον συνοδεύει
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στην εκπομπή Talk to MAD τον Γιάννη Αρβανιτίδη, ο οποίος μίλησε για τη μουσική του πορεία, τις συνεργασίες του, αλλά και προσωπικές πτυχές της καθημερινότητάς του.

Ο ίδιος αποκάλυψε για το επερχόμενο τραγούδι του: «Έρχεται σύντομα. Είμαστε σε διαδικασία ενορχήστρωσης. Διοργανώνουμε και το βιντεοκλίπ, το τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε κτλ. Θεωρώ μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου θα κυκλοφορήσει».

Διάβασε επίσης: Ο Δημήτρης Τσιμπούκης στο Talk to MAD: «Θέλω κάποια στιγμή να φτάσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες»

Σχετικά με το άγχος πριν από κάθε κυκλοφορία, παραδέχτηκε: «Είμαι ο άνθρωπος που έχει άγχος πάντα. Κοιμάμαι με άγχος, ξυπνάω με άγχος. Πρωταγωνιστεί στη ζωή μου. Προσπαθώ να το διαχειρίζομαι όσο μεγαλώνω, αλλά πάντα υπάρχει».

Όσον αφορά τη συμβουλή του προς τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το τραγούδι, τόνισε: «Κάντε αυτό που αγαπάτε. Κάντε το όσο καλύτερα γίνεται γιατί τέλειος δεν είναι ποτέ κανένας και πάντα θα υπάρχει κάποιος καλύτερος από σένα. Κάντο με αγάπη και δουλειά, και θα μπορέσεις να τα καταφέρεις».

Για τα ριάλιτι μουσικής και την αναγνωρισιμότητα, ο Γιάννης είπε: «Δεν υπάρχει χρυσή τομή. Ο καθένας πρέπει να ακολουθεί την καρδιά του και να νιώθει καλά. Να μην πιέζεται για κάτι που δεν του βγαίνει. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν πήγαν σε παιχνίδι και έγιναν γνωστοί, και περιπτώσεις που πήγαν και δεν τους αναγνώρισε κανείς».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον εαυτό του ρομαντικό άνθρωπο, αν και εμφανίζεται σκληρός: «Όσο μεγαλώνω θέλω να γίνομαι πιο αληθινός, να βγάζω τις παρωπίδες και ό,τι με στοιχειώνει. Είμαι πολύ ρομαντικός όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου».

Σχετικά με τις συνεργασίες του, δήλωσε: «Η πρώτη μου μεγάλη δουλειά ήταν με την Πάολα. Με αγκάλιασε, με έκανε να νιώσω όμορφα, ήταν ένα βουνό τότε για μένα. Μετά ακολούθησαν συνεργασίες με τον Νίκο Βέρτη, την Έλλη Κοκκίνου, την Κατερίνα Λιόλιου και άλλους. Από όλους πήρα πράγματα, μικρά ή μεγάλα, και δεν έχω παράπονο».

Σχετικά με τις εμπειρίες στη σκηνή, αποκάλυψε: «Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι να μην ακούω καλά και να μην αποδώσω. Έχει τύχει να μου πετάξουν παγάκια ή να με κοιτάνε με υποτίμηση, αλλά πλέον προσπαθώ να το διαχειρίζομαι με ψυχραιμία και ευγένεια».

Μοιράστηκε ακόμα προσωπικές συνήθειες: «Γενικά προσέχω τη διατροφή μου, αλλά μπορώ αν κάτσω να φάω τα τραπέζια, εσένα, τον καναπέ».

Τέλος, για το μέλλον και τις συνεργασίες που επιθυμεί: «Αν μπορούσα να συνεργαστώ με οποιονδήποτε καλλιτέχνη το 2026, θα διάλεγα τον Οικονομόπουλο. Και σε ένα έρημο νησί θα έπαιρνα μαζί μου την Ιουλία Καλιμάνη, γιατί είναι πολύ αντράκι και θα μας έσωζε σε κάθε δύσκολη στιγμή».

Η εκπομπή ολοκληρώθηκε με τον καλεσμένο να ευχαριστεί για τη φιλοξενία και να αφήνει τους τηλεθεατές με ενθουσιασμό για τις επόμενες μουσικές του κυκλοφορίες.

Διάβασε επίσης: H Κάτια Νεκταρίου και η Μαρίλια καλεσμένες στο Talk to MAD

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Talk To Mad Γιάννης Αρβανιτίδης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
4 τρόποι να φορέσεις τα μακριά πουκάμισα με τα jeans

4 τρόποι να φορέσεις τα μακριά πουκάμισα με τα jeans

28.01.2026
Επόμενο
Διαγωνισμός για το λογότυπο Κίνας-Ελλάδας: Σχεδιάστε την 20ή επέτειο και κερδίστε ένα ταξίδι στη Σαγκάη

Διαγωνισμός για το λογότυπο Κίνας-Ελλάδας: Σχεδιάστε την 20ή επέτειο και κερδίστε ένα ταξίδι στη Σαγκάη

28.01.2026

Δες επίσης

Mad Tech News: Threads, TikTok, ChatGPT και Pokémon Go
Mad TV News

Mad Tech News: Threads, TikTok, ChatGPT και Pokémon Go

28.01.2026
Διαmadάκια: Αυτό είναι το trend που έχει βαρεθεί η Gen Z
Diamadakia

Διαmadάκια: Αυτό είναι το trend που έχει βαρεθεί η Gen Z

28.01.2026
Ο Νίκος Πολυδερόπουλος στο OK!: «Η αναμονή για το μωρό είναι συναρπαστική και αγχωτική ταυτόχρονα»
Mad TV News

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος στο OK!: «Η αναμονή για το μωρό είναι συναρπαστική και αγχωτική ταυτόχρονα»

27.01.2026
Η Χριστίνα Μήλιου στο Unplugged Stories: «Η εμπειρία στο The Voice με βοήθησε, αλλά δεν με καθόρισε»
Mad TV News

Η Χριστίνα Μήλιου στο Unplugged Stories: «Η εμπειρία στο The Voice με βοήθησε, αλλά δεν με καθόρισε»

27.01.2026
Ο Δημήτρης Τσιμπούκης στο Talk to MAD: «Θέλω κάποια στιγμή να φτάσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες»
Mad TV News

Ο Δημήτρης Τσιμπούκης στο Talk to MAD: «Θέλω κάποια στιγμή να φτάσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες»

27.01.2026
Ο Μιχαήλ-Άγγελος Κρητικός στο OK!: «Είμαστε μια γροθιά, όλα τα οργανώνουμε οικογενειακώς»
Mad TV News

Ο Μιχαήλ-Άγγελος Κρητικός στο OK!: «Είμαστε μια γροθιά, όλα τα οργανώνουμε οικογενειακώς»

27.01.2026
H Κάτια Νεκταρίου και η Μαρίλια καλεσμένες στο Talk to MAD
Mad TV News

H Κάτια Νεκταρίου και η Μαρίλια καλεσμένες στο Talk to MAD

27.01.2026
Τζωρτζίνα Λιώση στο Spill The Tea: «Δεν αισθάνομαι ότι είναι ρόλος ζωής η Ντιλέκ από το Ταμάμ»
Mad TV News

Τζωρτζίνα Λιώση στο Spill The Tea: «Δεν αισθάνομαι ότι είναι ρόλος ζωής η Ντιλέκ από το Ταμάμ»

23.01.2026
Η Γεωργία Μεσαρίτη στο Talk to MAD: «Η ψυχοθεραπεία με βοηθά να διαχειρίζομαι τους ρόλους»
Mad TV News

Η Γεωργία Μεσαρίτη στο Talk to MAD: «Η ψυχοθεραπεία με βοηθά να διαχειρίζομαι τους ρόλους»

21.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος