O Γιάννης Αρβανιτίδης στο Talk to MAD: «Το 2026 θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Νίκο Οικονομόπουλο»

Ο Γιάννης Αρβανιτίδης στο Talk to MAD αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το νέο του τραγούδι, τις συνεργασίες του, το άγχος που τον συνοδεύει

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στην εκπομπή Talk to MAD τον Γιάννη Αρβανιτίδη, ο οποίος μίλησε για τη μουσική του πορεία, τις συνεργασίες του, αλλά και προσωπικές πτυχές της καθημερινότητάς του.

Ο ίδιος αποκάλυψε για το επερχόμενο τραγούδι του: «Έρχεται σύντομα. Είμαστε σε διαδικασία ενορχήστρωσης. Διοργανώνουμε και το βιντεοκλίπ, το τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε κτλ. Θεωρώ μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου θα κυκλοφορήσει».

Σχετικά με το άγχος πριν από κάθε κυκλοφορία, παραδέχτηκε: «Είμαι ο άνθρωπος που έχει άγχος πάντα. Κοιμάμαι με άγχος, ξυπνάω με άγχος. Πρωταγωνιστεί στη ζωή μου. Προσπαθώ να το διαχειρίζομαι όσο μεγαλώνω, αλλά πάντα υπάρχει».

Όσον αφορά τη συμβουλή του προς τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το τραγούδι, τόνισε: «Κάντε αυτό που αγαπάτε. Κάντε το όσο καλύτερα γίνεται γιατί τέλειος δεν είναι ποτέ κανένας και πάντα θα υπάρχει κάποιος καλύτερος από σένα. Κάντο με αγάπη και δουλειά, και θα μπορέσεις να τα καταφέρεις».

Για τα ριάλιτι μουσικής και την αναγνωρισιμότητα, ο Γιάννης είπε: «Δεν υπάρχει χρυσή τομή. Ο καθένας πρέπει να ακολουθεί την καρδιά του και να νιώθει καλά. Να μην πιέζεται για κάτι που δεν του βγαίνει. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν πήγαν σε παιχνίδι και έγιναν γνωστοί, και περιπτώσεις που πήγαν και δεν τους αναγνώρισε κανείς».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον εαυτό του ρομαντικό άνθρωπο, αν και εμφανίζεται σκληρός: «Όσο μεγαλώνω θέλω να γίνομαι πιο αληθινός, να βγάζω τις παρωπίδες και ό,τι με στοιχειώνει. Είμαι πολύ ρομαντικός όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου».

Σχετικά με τις συνεργασίες του, δήλωσε: «Η πρώτη μου μεγάλη δουλειά ήταν με την Πάολα. Με αγκάλιασε, με έκανε να νιώσω όμορφα, ήταν ένα βουνό τότε για μένα. Μετά ακολούθησαν συνεργασίες με τον Νίκο Βέρτη, την Έλλη Κοκκίνου, την Κατερίνα Λιόλιου και άλλους. Από όλους πήρα πράγματα, μικρά ή μεγάλα, και δεν έχω παράπονο».

Σχετικά με τις εμπειρίες στη σκηνή, αποκάλυψε: «Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι να μην ακούω καλά και να μην αποδώσω. Έχει τύχει να μου πετάξουν παγάκια ή να με κοιτάνε με υποτίμηση, αλλά πλέον προσπαθώ να το διαχειρίζομαι με ψυχραιμία και ευγένεια».

Μοιράστηκε ακόμα προσωπικές συνήθειες: «Γενικά προσέχω τη διατροφή μου, αλλά μπορώ αν κάτσω να φάω τα τραπέζια, εσένα, τον καναπέ».

Τέλος, για το μέλλον και τις συνεργασίες που επιθυμεί: «Αν μπορούσα να συνεργαστώ με οποιονδήποτε καλλιτέχνη το 2026, θα διάλεγα τον Οικονομόπουλο. Και σε ένα έρημο νησί θα έπαιρνα μαζί μου την Ιουλία Καλιμάνη, γιατί είναι πολύ αντράκι και θα μας έσωζε σε κάθε δύσκολη στιγμή».

Η εκπομπή ολοκληρώθηκε με τον καλεσμένο να ευχαριστεί για τη φιλοξενία και να αφήνει τους τηλεθεατές με ενθουσιασμό για τις επόμενες μουσικές του κυκλοφορίες.

