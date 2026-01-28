Mad Bubble
Fashion 28.01.2026

4 τρόποι να φορέσεις τα μακριά πουκάμισα με τα jeans

dantela_forema
Από διάφανα κεντήματα και λευκά πουκάμισα μέχρι denim και καρό σχέδια, 4 τρόποι να φορέσεις τα μακριά πουκάμισα με jeans
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη/καλοκαίρι 2026 φέρνει μια ανανεωμένη ματιά στη μόδα των jeans, ανεβάζοντας το αγαπημένο casual κομμάτι σε επίπεδο υψηλής ραπτικής. Οι πασαρέλες έδειξαν ότι η σωστή εφαρμογή, τα προσεγμένα υφάσματα και ο συνδυασμός με statement pieces μπορούν να το μεταμορφώσουν σε κομμάτι που ξεχωρίζει. Μακριά πουκάμισα με tailored cuts, structured γραμμές και ενσωματωμένες λεπτομέρειες όπως κεντήματα, φιόγκοι ή χρυσά κουμπιά, είναι το βασικό στοιχείο αυτής της τάσης.

Η δύναμη του look έγκειται στο πώς συνδυάζονται αυτά τα πουκάμισα με jeans, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα στην κομψότητα και τη casual διάθεση. Από διάφανα υφάσματα και μεταλλικές λεπτομέρειες, μέχρι vintage washed denim και retro πτυχώσεις, οι συνδυασμοί προσφέρουν αμέτρητες επιλογές για να ανανεώσεις την γκαρνταρόμπα σου, δίνοντας μια μοντέρνα, αλλά διαχρονική αισθητική.

karo_poukamiso
https://www.instagram.com/kallmeyerofficial/

Διάβασε επίσης: 6 κομψά outfits για κάθε σου ραντεβού μέσα στον χειμώνα

1. Μακρύ denim πουκάμισο με ξεθωριασμένα jeans

Ένα μακρύ πουκάμισο από denim με λεπτομέρειες όπως κουμπιά ή μικρά κεντήματα μπορεί να φορεθεί πάνω σε matching jeans για ένα σύγχρονο total denim look. Ολοκλήρωσε με ουδέτερα παπούτσια και διακριτικά αξεσουάρ.

aje_tzin
https://ajeworld.com/

2. Πουκάμισο με παγιέτες και τζιν με μπατζάκια

Ένα πουκάμισο με παγιέτες σε συνδυασμό με straight-leg jeans με γυρισμένα μπατζάκια δίνει μια παιχνιδιάρικη διάθεση. Πρόσθεσε sneakers ή ankle boots για άνεση.

almaz
https://www.instagram.com/almazclothing/

3. Λευκό πουκάμισο με σκουρόχρωμα jeans

Το κλασικό λευκό πουκάμισο με ζώνη στη μέση και βολάν στο τελείωμα σε συνδυασμό με dark blue jeans δημιουργεί ένα κομψό και διαχρονικό look. Ολοκλήρωσε με loafers ή γόβες και minimal αξεσουάρ.

leukopoukamiso
https://www.instagram.com/mossi.officiel/

4. Διαφανές πουκάμισο με κεντήματα και baggy jeans

Διάφανα πουκάμισα με λεπτά κεντήματα συνδυάζονται με high-waisted faded jeans για ρομαντική και ανάλαφρη εμφάνιση. Πρόσθεσε neutral sandals για ισορροπία.

poukamiso_tzin
https://www.instagram.com/sarawongofficial/

Διάβασε επίσης: Wrong jacket theory: Πώς να κάνεις αντίθεση στα looks σου

