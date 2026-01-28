Ευαγγελία Μουμούρη: Ο λόγος που έμενε σε Airbnb την περίοδο των γυρισμάτων του «Ριφιφί»

Η ηθοποιός συμμετείχε στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια στον ρόλο της Όλγας, μιας μητέρας που έχει χάσει το παιδί της

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Ευαγγελία Μουμούρη η οποία μεταξύ άλλων αποκάλυψε τον λόγο που αποφάσισε την περίοδο των γυρισμάτων του «Ριφιφί» να μείνει σε Airbnb, υπογραμμίζοντας ότι αισθανόταν καλύτερα μέσα στην απομόνωση.

Να υπενθυμίσουμε πως η ηθοποιός συμμετείχε στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια στον ρόλο της Όλγας, μιας μητέρας που έχει χάσει το παιδί της.

Διάβασε επίσης: Ριφιφί: Η τραγική ιστορία του μικρού Παναγιώτη πίσω από τον ρόλο της Ευαγγελίας Μουμούρη

Όπως λοιπόν τόνισε η Ευαγελλία Μουμούρη δεν ήταν μία συνειδητή επιλογή, η απόφασή της αυτή να μην μένει για ένα διάστημα στο σπίτι της: «Δεν γυρνούσα στο σπίτι μου μετά τα γυρίσματα, πήγαινα αλλού, έκλεινα airbnb κοντά στα γυρίσματα, για να είμαι μόνη μου, να το κάνω όλο μόνη μου, να μην γυρνάω στο σπίτι. Δεν ήταν κάτι συνειδητό, ήταν μία διαδικασία που αποφάσισα να την κάνω έτσι, να λείπω από το σπίτι μου σχεδόν τρεις μήνες, να ακολουθήσω μία μοναχική διαδικασία, όπως μοναχικά ζούσε και ο χαρακτήρας μου, έτσι αποφάσισα να κάνω», είπε χαρακτηριστικά.





Η ηθοποιός υποδύθηκε μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της και παραμένει «όρθια» μέσα στην απώλεια, ενώ παράλληλα είναι ο εγκέφαλος της ληστείας, όχι για τα χρήματα, αλλά για την εκδίκηση της οικογένειάς της. Η ιστορία της ηρωίδας βασίζεται στην πραγματική υπόθεση παιδιού από τη Μυτιλήνη, που πέθανε περιμένοντας να ξεμπλοκαριστεί ο ερανικός λογαριασμός, στον οποίο είχαν συγκεντρωθεί τα χρήματα για τη σωτηρία του.

Διάβασε επίσης: Οι 5 σειρές που επιβάλλεται να δεις αν σου άρεσε το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια

Δες κι αυτό…