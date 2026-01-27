Ριφιφί: Η τραγική ιστορία του μικρού Παναγιώτη πίσω από τον ρόλο της Ευαγγελίας Μουμούρη

Η ιστορία του μικρού Παναγιώτη, που συγκλόνισε την Ελλάδα, έφτασε ξανά στο προσκήνιο μέσα από τη σειρά «Ριφιφί» και τη συγκινητική ερμηνεία της Ευαγγελίας Μουμούρη στον ρόλο της «Όλγας». Η σειρά συνδέει τη μυθοπλασία με την αληθινή τραγωδία, αναδεικνύοντας την αλληλεγγύη, τη γραφειοκρατία και την αδικία που επηρέασαν τη ζωή ενός παιδιού.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη λίγο μετά το τέλος της σειράς στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε με βαθιά συγκίνηση για τον ρόλο της και για την πραγματική ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτόν.

«Το συναίσθημα της μητρικής αγάπης είναι αρχέγονο. Αυτό που αγγίζει εμένα είναι η ιστορία του Παναγιώτη… Εγώ ήμουν ένα μέσο για να φτάσει αυτό το αρχέγονο συναίσθημα στους τηλεθεατές», είπε. Η ίδια περιέγραψε τη διαδικασία επιλογής της για τον ρόλο της «Όλγας», της μητέρας που οργανώνει μια ληστεία όχι από απληστία αλλά από ανάγκη να αποκαταστήσει ένα ηθικό ισοζύγιο: «Ο Σωτήρης Τσαφούλιας, χωρίς να με γνωρίζει προσωπικά, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Θέλω εσύ να κάνεις αυτόν τον ρόλο”. Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς τη στήριξη της Cosmote TV, δεν θα υπήρχε το αποτέλεσμα που είδαμε».





Παράλληλα, με αφορμή το τραγούδι «Mama» που ακούστηκε στο πλατό, η Ευαγγελία Μουμούρη μίλησε με δάκρια στα μάτια για το συναίσθημα που τη στιγμάτισε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων: «Το κομμάτι που παίξαμε δίπλα από το Ριφιφί ήταν στην πραγματικότητα σαν ένα μνημόσυνο για το παιδί που δεν κατάφερε να φύγει ποτέ στην Αμερική. Το πολιτιστικό μάθημα εδώ δεν είναι να ακολουθούμε πιστά τους νόμους, αλλά να κάνουμε εξαίρεση για να τιμήσουμε τον άνθρωπο».





Ο μικρός Παναγιώτης: Μια αληθινή τραγωδία πίσω από τη μυθοπλασία

Ο μικρός Παναγιώτης Βασιλέλλης δεν πρόλαβε να ζήσει όπως κάθε παιδί. Δεν πήγε νηπιαγωγείο, δεν έκανε φίλους, δεν έπαιξε με τα παιδιά της γειτονιάς. Το μόνο που πρόλαβε ήταν να αρρωστήσει βαριά πριν κλείσει τα δύο χρόνια του. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, διαγνώστηκε με νευροβλάστωμα τέταρτου σταδίου, μια σπάνια και επιθετική μορφή παιδικού καρκίνου, με συμπτώματα που συχνά μοιάζουν με λευχαιμία. Η ουσία ήταν αμείλικτη: ο χρόνος δεν ήταν σύμμαχος.

Οι γονείς του, Στρατής Βασιλέλλης και Γεωργία Πιτσιλάδη, εγκατέλειψαν τη Λέσβο και βρέθηκαν στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Χειρουργεία, χημειοθεραπείες, μεταμόσχευση μυελού, μήνες μέσα σε θαλάμους και ιατρικούς όρους που δεν πρόλαβαν να αφομοιώσουν. Οι γιατροί προσπάθησαν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η τελευταία ελπίδα βρισκόταν στο νοσοκομείο Memorial στις ΗΠΑ, με κόστος 100 εκατομμύρια δραχμές, σχεδόν 300.000 ευρώ σήμερα, ένα ποσό αδιανόητο για μια οικογένεια που ζούσε από το μεροκάματο.Ο Στρατής απευθύνθηκε στην κοινωνία μέσα από τηλεοπτική συνέντευξη και η ανταπόκριση ήταν άμεση. Χωρίς social media, ο έρανος οργανώθηκε από στόμα σε στόμα. Ο κόσμος έδινε από το υστέρημά του, καταστήματα προσέφεραν είδη πρώτης ανάγκης και μέσα σε λίγες εβδομάδες συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο ποσό.

Όμως η χαρά κράτησε λίγο. Στις 13 Ιουνίου 2000, η τράπεζα δέσμευσε τον λογαριασμό, επικαλούμενη νόμο του 1931 που απαγόρευε την εκταμίευση χρημάτων σε ιδιώτη χωρίς ειδική άδεια. Αιτήσεις, υπογραφές, γνωμοδοτήσεις και υπουργικά γραφεία καθυστέρησαν τη διαδικασία. Τον Δεκέμβριο του 2000, η κατάσταση του Παναγιώτη επιδεινώθηκε. Παρά την υπουργική απόφαση για εξαίρεση τον Μάρτιο του 2001, ήταν πλέον αργά. Στις 5 Μαρτίου 2001, ο Παναγιώτης πέθανε, λέγοντας στην μητέρα του: «Μαμά, θα κάνω νάνι».

Η ιστορία του υπενθυμίζει τη δύναμη της αλληλεγγύης και την ανεπάρκεια μιας γραφειοκρατίας που μπορεί να καταπνίξει ακόμη και την ίδια τη ζωή. 25 χρόνια μετά, η ιστορία επέστρεψε στη μικρή οθόνη και η Ελλάδα την αγκάλιασε και πάλι. Η σειρά «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια συνέδεσε ευφυώς δύο διαφορετικές υποθέσεις: το Ριφιφί του Αιώνα στην Τράπεζα Εργασίας το 1992 και την υπόθεση του μικρού Παναγιώτη. Δύο γεγονότα χωρίς άμεση ιστορική σχέση, αλλά με κοινό ηθικό πυρήνα.

Η Ευαγγελία Μουμούρη, ως Όλγα, ενσάρκωσε αυτή τη μάνα. Μια γυναίκα που οργανώνει μια ληστεία όχι από απληστία αλλά από ανάγκη να αποκαταστήσει ένα ηθικό ισοζύγιο.

