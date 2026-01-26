Τι είναι το banksying στις σχέσεις και γιατί πονάει περισσότερο από το ghosting

Αν υπάρχει ένα dating φαινόμενο που όλοι γνωρίζουμε, αυτό είναι το ghosting. Εκείνη η στιγμή που μιλάς, βγαίνεις, επενδύεις (έστω και λίγο) και ξαφνικά… σιωπή. Καμία απάντηση, καμία εξήγηση, καμία παρουσία. Στον σύγχρονο κόσμο των γνωριμιών, όπου το chatting συχνά αντικαθιστά το παραδοσιακό ραντεβού, το ghosting έχει γίνει σχεδόν αναμενόμενο. Όμως το dating λεξιλόγιο δεν σταματά να εμπλουτίζεται. Μαζί με όρους όπως micromance, nano-ship και situationship, έχει κάνει την εμφάνισή του και κάτι πολύ πιο ύπουλο: το banksying.

Οι τάσεις στις γνωριμίες δεν είναι πάντα αθώες ή ρομαντικές. Συχνά, οι πιο τοξικές συμπεριφορές είναι εκείνες που αποκτούν όνομα και θέση στην καθημερινή μας γλώσσα. Το banksying θεωρείται πως πήρε το όνομά του από τον Banksy, τον διάσημο street artist που δρα αθόρυβα και αποκαλύπτει το έργο του απρόσμενα, αφήνοντας πίσω του σοκ και ερωτήματα. Κάπως έτσι λειτουργεί και στο dating: ο ένας σύντροφος αποχωρεί από τη σχέση χωρίς καμία προειδοποίηση, αφήνοντας τον άλλον εντελώς απροετοίμαστο.

Πώς διαφέρει από το ghosting;

Σε αντίθεση με το ghosting, που συνήθως είναι ξαφνικό και εμφανίζεται στα πρώτα στάδια μιας γνωριμίας, το banksying είναι αργό, σιωπηλό και μεθοδικό. Το άτομο που αποχωρεί έχει ήδη «φύγει» συναισθηματικά πολύ πριν εξαφανιστεί και στην πράξη. Μπορεί να περάσουν εβδομάδες ή και μήνες κατά τους οποίους η σχέση φαίνεται, επιφανειακά, να συνεχίζεται κανονικά. Τα σημάδια είναι λεπτά: λιγότερη τρυφερότητα, συναισθηματική απόσταση, ασαφείς απαντήσεις, δικαιολογίες που δεν οδηγούν πουθενά. Παράλληλα, ο «banksyer» καθησυχάζει τον σύντροφό του ότι όλα είναι καλά, ενώ στην πραγματικότητα αποσύρεται σιωπηλά, τόσο ψυχικά όσο και συναισθηματικά.

Δεν πρόκειται για έναν εντελώς νέο τρόπο χωρισμού, όμως τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται όλο και πιο συχνά. Η άνοδος των dating apps και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε σήμερα τις σχέσεις έχουν συμβάλει καθοριστικά σε αυτό. Το πρόβλημα με το banksying είναι ότι αιφνιδιάζει: δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη στιγμή ρήξης, ούτε μια ειλικρινής κουβέντα που να προετοιμάζει το έδαφος. Κι όμως, τα σημάδια σχεδόν πάντα υπάρχουν. Το θέμα είναι αν επιλέγουμε να τα δούμε. Η μόνη πραγματική άμυνα απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές παραμένει η ανοιχτή, ξεκάθαρη επικοινωνία, από την αρχή μιας σχέσης μέχρι το τέλος της. Ακόμα κι όταν είναι άβολη. Ίσως ειδικά τότε.

