Mad Bubble
Σχέσεις 25.01.2026

Δεν είναι η εμφάνιση: Αυτό είναι το μεγαλύτερο red flag στο dating σύμφωνα με νέα έρευνα

Gen Z σχέσεις
Τα σημάδια που προειδοποιούν για μια τοξική ή επισφαλή σχέση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στον κόσμο του dating υπάρχουν αρκετά red flags που μπορεί να ανησυχήσουν κάποιον, και ένα από αυτά είναι η ανεργία. Σε μια εποχή οικονομικής αβεβαιότητας, πολλοί Αμερικανοί θεωρούν ότι πέρα από την έλλειψη σεβασμού στα προσωπικά όρια, η οικονομική αστάθεια αποτελεί έναν σημαντικό λόγο για να μην προχωρήσουν σε σχέση με κάποιον. Η παρατεταμένη οικονομική ανασφάλεια φέρνει λοιπόν στο προσκήνιο ένα νέο πεδίο ανησυχίας: την ανεργία.

Μια πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Tawkify, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1.000 ενήλικες στις ΗΠΑ, δείχνει ότι το 29% των συμμετεχόντων θεωρεί την ανεργία red flag στο dating. Ο Justin Lehmiller, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Kinsey και συγγραφέας του βιβλίου Tell Me What You Want, εξηγεί πως τα οικονομικά ζητήματα επηρεάζουν σημαντικά την επιλογή συντρόφου, κυρίως λόγω της πίεσης που δημιουργεί η οικονομική ανασφάλεια. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Δεν είναι η απιστία: Αυτός είναι ο πιο συχνός λόγος χωρισμού ενός ζευγαριού

Στην πράξη, η οικονομική αβεβαιότητα επηρεάζει τη ζωή πολλών: σύμφωνα με έρευνα της Lending Tree, το 72% των Αμερικανών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να καλύψει βασικές οικονομικές υποχρεώσεις. Όπως σημειώνει ο Lehmiller, η ένταση αυτή καθιστά μια σχέση με κάποιον που βρίσκεται σε ακόμη πιο επισφαλή θέση ιδιαίτερα απαιτητική.

Επιστροφή στην εργασία μετά από καιρό: Πώς από το διάλειμμα να βρεθείς ξανά στην κορυφή

Ωστόσο, η ανεργία δεν αποτελεί ένδειξη προσωπικής ή συναισθηματικής ανεπάρκειας. Όπως επισημαίνει ο Lehmiller, «το να χάσει κανείς τη δουλειά του μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε». Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η ανεργία επηρεάζει διαφορετικά άνδρες και γυναίκες στο dating. Το 20% των γυναικών θεωρεί την ανεργία red flag, έναντι μόλις 10% των ανδρών. Σύμφωνα με τον Lehmiller, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι οι γυναίκες δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο κοινωνικό status και στους οικονομικούς πόρους, που συνδέονται με ασφάλεια για τις ίδιες και, πιθανώς, για τα παιδιά τους.

Επιστροφή στην εργασία μετά από καιρό: Πώς από το διάλειμμα να βρεθείς ξανά στην κορυφή

Τέλος, η ανεργία από μόνη της δεν καθορίζει την ποιότητα ενός ανθρώπου ούτε τη δυναμική μιας σχέσης. Ο Lehmiller προτείνει να μην αντιμετωπίζεται η επαγγελματική κατάσταση ως απόλυτο red flag, αλλά να αξιολογούνται συνολικά η προσωπικότητα και η δυναμική του ατόμου.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Ο νούμερο 1 τρόπος για να καταλάβεις αν ο σύντροφός σου χρησιμοποιεί εφαρμογή γνωριμιών

dating red flag
