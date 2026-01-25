Το CBS ανανεώνει το NCIS, το Matlock και ακόμη 8 σειρές

Η αμερικανική τηλεοπτική αγορά μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς προγραμματισμού για τη σεζόν 2026-2027 και το δίκτυο CBS ανακοίνωσε ένα νέο κύμα ανανεώσεων, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση 10 ακόμη σειρών. Πιο αναλυτικά, το CBS έδωσε πράσινο φως, μεταξύ άλλων, στις σειρές «Georgie & Mandy’s First Marriage» και «Matlock», οι οποίες επιστρέφουν αμφότερες για την 3η σεζόν τους. Στη λίστα των ανανεώσεων περιλαμβάνονται επίσης οι σειρές «Elsbeth», «NCIS Sydney» και «Tracker», που εξασφάλισαν 4η σεζόν, καθώς και οι «Fire Country» για 5η σεζόν, «NCIS» για 24η σεζόν και «NCIS Origins» για 3η σεζόν. Το CBS συνεχίζει ακόμη δύο από τις πιο επιτυχημένες ριάλιτι παραγωγές του, τις «The Amazing Race» και «Survivor», οι οποίες παραμένουν σταθερές αξίες του προγράμματος. Οι παραπάνω σειρές προστίθενται σε εκείνες που είχαν ήδη ανανεωθεί νωρίτερα, όπως οι «FBI» για 9η σεζόν και «Ghosts» για 6η σεζόν, καθώς και στις πρωτοεμφανιζόμενες επιτυχίες «Boston Blue» και «Sheriff Country», που επιστρέφουν για 2η σεζόν.

Διάβασε επίσης: Πλησιάζει η πρεμιέρα του Bridgerton με τον Luke Thompson σε πρώτο πλάνο

Παράλληλα, το CBS ετοιμάζει δύο νέες σειρές για τη σεζόν 2026 2027. Η πρώτη έχει τον τίτλο «Cupertino» και είναι ένα δραματικό πρότζεκτ με φόντο τη Silicon Valley, που επανενώνει τους δημιουργούς Robert King και Michelle King με τον ηθοποιό Mike Colter από τη σειρά «Evil». Η δεύτερη σειρά τιτλοφορείται «Einstein» και πρόκειται για ένα αστυνομικό θρίλερ με κεντρικό ήρωα τον «ευφυή αλλά χωρίς κατεύθυνση» δισέγγονο του Albert Einstein, τον οποίο υποδύεται ο Matthew Gray Gubler από τη σειρά «Criminal Minds».

Μετά το τελευταίο κύμα ανανεώσεων, μόνο δύο σειρές μυθοπλασίας του CBS παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας. Πρόκειται για τη νέα κωμωδία «DMV» και το δραματικό «Watson», που ολοκληρώνει τη 2η σεζόν του χωρίς ακόμη να έχει εξασφαλίσει συνέχεια.

Την ίδια ώρα, το δίκτυο ετοιμάζεται να παρουσιάσει στη μέση της σεζόν δύο νέες δραματικές σειρές. Η πρώτη είναι το «CIA», επέκταση του σύμπαντος της σειράς «FBI», με πρωταγωνιστές τον Tom Ellis και τον Gehlfuss. Η δεύτερη είναι το «Marshals», ένα παρακλάδι του «Yellowstone», με κεντρικό πρωταγωνιστή τον Luke Grimes.

Με τις νέες αυτές αποφάσεις, το CBS διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τον κορμό του προγράμματός του για τη σεζόν 2026-2027, επενδύοντας σε δοκιμασμένες επιτυχίες αλλά και σε νέα φιλόδοξα πρότζεκτ.

Διάβασε επίσης: Breaking Bad: Οι ηθοποιοί που απέρριψαν τον εμβληματικό ρόλο του Walter White

Δες κι αυτό…