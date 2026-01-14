Mad Bubble
Streaming News 14.01.2026

Breaking Bad: Οι ηθοποιοί που απέρριψαν τον εμβληματικό ρόλο του Walter White

Πριν ο Bryan Cranston ταυτιστεί οριστικά με τον εμβληματικό Walter, ο ρόλος είχε περάσει από τα χέρια δύο καταξιωμένων ονομάτων του Χόλιγουντ που τον αρνήθηκαν
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η ιστορία του «Breaking Bad» αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς μια τολμηρή επιλογή casting μπορεί να γεννήσει έναν τηλεοπτικό θρύλο. Πριν ο Bryan Cranston ταυτιστεί οριστικά με τον εμβληματικό Walter White, ο ρόλος είχε περάσει από τα χέρια δύο καταξιωμένων ονομάτων του Χόλιγουντ, τα οποία τελικά δεν πείστηκαν να ενσαρκώσουν τον σκοτεινό αντιήρωα της σειράς. Όταν ο Vince Gilligan παρουσίασε το «Breaking Bad», το εγχείρημα θεωρήθηκε από πολλούς ριψοκίνδυνο. Ένας καρκινοπαθής καθηγητής χημείας που μετατρέπεται σε παραγωγό και έμπορο μεθαμφεταμίνης δεν ήταν μια εύκολα αποδεκτή ιδέα για ένα ευρύ τηλεοπτικό κοινό. Το ρίσκο μεγάλωνε ακόμη περισσότερο με την επιλογή του πρωταγωνιστή, καθώς οι υπεύθυνοι του Sony Pictures Television και του AMC δυσκολεύονταν να φανταστούν έναν κωμικό ηθοποιό σε έναν τόσο σκοτεινό και σύνθετο ρόλο.

Οι παραγωγοί αρχικά απευθύνθηκαν σε δύο μεγάλα ονόματα, τον John Cusack και τον Matthew Broderick. Και οι δύο ηθοποιοί, ωστόσο, απέρριψαν την πρόταση να υποδυθούν τον Walter White, έναν χαρακτήρα που ισορροπεί διαρκώς ανάμεσα στην απειλή και την τραγικότητα. Η άρνησή τους άνοιξε τον δρόμο στον Bryan Cranston. Η πίστη του Vince Gilligan στον Bryan Cranston δεν βασιζόταν στην κωμική του πορεία, αλλά σε μια εντελώς διαφορετική εμφάνισή του. Ο δημιουργός του «Breaking Bad» είχε εντυπωσιαστεί από τη συμμετοχή του ηθοποιού σε ένα αυτόνομο επεισόδιο της σειράς «The X Files», με τίτλο «Drive», το οποίο είχε γράψει ο ίδιος. Σε αυτό το επεισόδιο, ο Bryan Cranston υποδύεται έναν άνδρα παγιδευμένο σε μια ακραία και οδυνηρή κατάσταση, που αρχικά μοιάζει απειλητικός αλλά σταδιακά αποκαλύπτεται ως θύμα.

Ο Vince Gilligan εξήγησε αργότερα ότι ακριβώς αυτός ο συνδυασμός φόβου, σκοτεινής έντασης και βαθιάς ανθρωπιάς ήταν ό,τι αναζητούσε για τον Walter White. «Χρειαζόμασταν κάποιον που να μπορεί να είναι δραματικός και τρομακτικός, αλλά να έχει και μια υποβόσκουσα ανθρωπιά ώστε, όταν πεθαίνει, να τον λυπάσαι. Ο Bryan Cranston το πέτυχε απόλυτα», είχε δηλώσει.

Αφού προβλήθηκε το επεισόδιο «Drive» στα στελέχη που αμφέβαλλαν, οι αντιρρήσεις κάμφθηκαν. Το αποτέλεσμα δικαίωσε την επιλογή. Ο Bryan Cranston όχι μόνο καθόρισε τον ρόλο του Walter White, αλλά κατέκτησε και 4 βραβεία Emmy Α Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά, καθώς και μία Χρυσή Σφαίρα. Η περίπτωση του «Breaking Bad» υπενθυμίζει ότι, όταν οι δημιουργοί εμπιστεύονται το ένστικτό τους και βλέπουν πέρα από τις ταμπέλες, μπορούν να γεννηθούν χαρακτήρες που αλλάζουν για πάντα το τοπίο της τηλεόρασης.

