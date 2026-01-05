Ο Mickey Rourke κάνει καμπάνια για να πληρώσει τα ενοίκια που χρωστά

Ο Mickey Rourke βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του, καθώς απειλείται με έξωση από την κατοικία του στο Λος Άντζελες λόγω σημαντικών οφειλών σε ενοίκια. Ο 73χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει προταθεί για Όσκαρ και έχει κερδίσει Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στην ταινία «The Wrestler», στράφηκε στη λύση της διαδικτυακής χρηματοδότησης προκειμένου να συγκεντρώσει το ποσό που απαιτείται για να αποφύγει την απομάκρυνσή του από το σπίτι του. Η καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα GoFundMe από τη Liya Joelle Jones, φίλη του Mickey Rourke και μέλος της ομάδας διαχείρισής του, με την πλήρη έγκρισή του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της καμπάνιας, το ποσό που φέρεται να οφείλει ο Mickey Rourke ανέρχεται σε 59.100 δολάρια, ενώ ο στόχος της καμπάνιας έχει οριστεί στις 100.000 δολάρια. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περίπου 33.000 δολάρια.

Η Liya Joelle Jones δήλωσε ότι ο Mickey Rourke περνά μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική. Όπως ανέφερε, «ο Mickey περνά μια πολύ δύσκολη στιγμή και είναι πραγματικά συγκλονιστικό να βλέπουμε πόσοι άνθρωποι νοιάζονται και θέλουν να τον βοηθήσουν». Στο κείμενο της καμπάνιας τονίζεται ότι ο Mickey Rourke αντιμετωπίζει άμεσο και σοβαρό κίνδυνο έξωσης. Γίνεται λόγος για μια ανθρώπινη διαδρομή γεμάτη ρίσκα, επιτυχίες και απώλειες, με τη σημείωση ότι η φήμη και το ταλέντο δεν αποτελούν εγγύηση οικονομικής σταθερότητας. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «αυτό που απομένει είναι ένας άνθρωπος που αξίζει αξιοπρέπεια, στέγη και την ευκαιρία να σταθεί ξανά στα πόδια του».

Διάβασε επίσης: Με εγκεφαλική βλάβη η ηθοποιός του Lost μετά από σοβαρό ατύχημα

Η υπόθεση έχει ήδη λάβει νομικές διαστάσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Mickey Rourke έλαβε ειδοποίηση έξωσης διάρκειας 3 ημερών στα τέλη Δεκεμβρίου, ενώ ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει κινηθεί νομικά ζητώντας αποζημίωση και κάλυψη δικαστικών εξόδων. Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Mickey Rourke υπέγραψε τη μίσθωση του σπιτιού τον Μάρτιο, με αρχικό μηνιαίο ενοίκιο 5.200 δολάρια, το οποίο στη συνέχεια αυξήθηκε στα 7.000 δολάρια. Το συγκεκριμένο ακίνητο έχει ιστορική αξία, καθώς τη δεκαετία του 40 είχε φιλοξενήσει τον συγγραφέα Raymond Chandler. Ο Mickey Rourke υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά ονόματα της δεκαετίας του 80, με ρόλους σε ταινίες όπως «The Pope of Greenwich Village», «Diner», «Rumble Fish» και «9½ Weeks». Στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το Χόλιγουντ, επιλέγοντας να ακολουθήσει καριέρα επαγγελματία πυγμάχου, πριν επιστρέψει δυναμικά στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 2000 με ταινίες όπως «Sin City», «The Wrestler» και «Iron Man 2».

Το τελευταίο διάστημα, το όνομα του Mickey Rourke είχε απασχολήσει ξανά τη δημοσιότητα, όταν αποβλήθηκε από το Celebrity Big Brother UK λόγω επανειλημμένων περιστατικών ανάρμοστης συμπεριφοράς και γλώσσας, τα οποία ο ίδιος παραδέχθηκε εκφράζοντας δημόσια τη μεταμέλειά του. «Ντρέπομαι για τον εαυτό μου», είχε δηλώσει τότε. Αργότερα, ο μάνατζέρ του ανακοίνωσε ότι ο Mickey Rourke σκόπευε να κινηθεί νομικά κατά της παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι δεν του καταβλήθηκε το σύνολο της συμφωνημένης αμοιβής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Αντιμέτωπος με έξωση ο Mickey Rourke – Χρωστά 60.000 δολάρια

Δες κι αυτό…