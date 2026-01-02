Αντιμέτωπος με έξωση ο Mickey Rourke – Χρωστά 60.000 δολάρια

Ο Mickey Rourke αντιμετωπίζει τον κίνδυνο έξωσης από την κατοικία του στο Λος Άντζελες, καθώς φέρεται να μην έχει καταβάλει ενοίκια συνολικού ύψους άνω των 60.000 δολαρίων. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, ο Mickey Rourke έλαβε στις 18 Δεκεμβρίου ειδοποίηση 3 ημερών για την καταβολή των οφειλών ή την αποχώρησή του από το ακίνητο, χωρίς ωστόσο να συμμορφωθεί.

Ο Mickey Rourke υπέγραψε τον Μάρτιο σύμβαση μίσθωσης για κατοικία τριών υπνοδωματίων με μηνιαίο ενοίκιο 5.200 δολάρια, ποσό που αργότερα αυξήθηκε στα 7.000 δολάρια, όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα. Στο ανακαινισμένο ισπανικού τύπου μπανγκαλόου, που κατασκευάστηκε το 1926, είχε διαμείνει για 2 χρόνια τη δεκαετία του 1940 ο συγγραφέας Raymond Chandler. διοκτήτης του ακινήτου είναι ο Eric Goldie, ο οποίος ζητά αποζημίωση για δικαστικά έξοδα και για τυχόν ζημιές.

Διάβασε επίσης: Home Alone: Το σπίτι της ταινίας θα ανακαινιστεί με αισθητική της δεκαετίας του 90

Ο Mickey Rourke, ηλικίας 73 ετών, υπήρξε αρχικά επαγγελματίας πυγμάχος πριν στραφεί στην υποκριτική. Εμφανίστηκε σε μικρούς ρόλους στις ταινίες «Heaven’s Gate» το 1980 και «Body Heat» το 1981, προτού κερδίσει ευρεία αναγνώριση με την ταινία «Diner» το 1982. Ακολούθησε μια σειρά πρωταγωνιστικών ρόλων σε ταινίες όπως «The Pope of Greenwich Village», «9 1/2 Weeks» και «Rumble Fish», ωστόσο η πορεία του επηρεάστηκε αρνητικά από προσωπικές συμπεριφορές εκτός κινηματογραφικού πλατό.

Σε συνέντευξή του το 2008 στην εφημερίδα Los Angeles Times, ο Mickey Rourke είχε δηλώσει «τα έχασα όλα, το σπίτι μου, τη γυναίκα μου, την αξιοπιστία μου, την καριέρα μου. Κουβαλούσα όλη αυτή την οργή από τα παιδικά μου χρόνια, που στην πραγματικότητα ήταν ντροπή και όχι θυμός, και τη χρησιμοποίησα ως πανοπλία για να καλύψω τις πληγές μου. Δυστυχώς, η συμπεριφορά μου τρόμαζε τους ανθρώπους, ενώ στην πραγματικότητα εγώ ήμουν αυτός που φοβόταν».

Η επιστροφή του Mickey Rourke στον κινηματογράφο ξεκίνησε το 2005 με την ταινία «Sin City» και κορυφώθηκε το 2008 με την ερμηνεία του ως Randy The Ram Robinson στην ταινία «The Wrestler» του Darren Aronofsky, ρόλος που του χάρισε Χρυσή Σφαίρα και υποψηφιότητα για Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου.

Τα τελευταία χρόνια, η δημόσια εικόνα του Mickey Rourke έχει δεχθεί νέες πιέσεις. Τον Απρίλιο αποχώρησε από το τηλεοπτικό πρόγραμμα «Celebrity Big Brother UK», έπειτα από προειδοποίηση των παραγωγών για ακατάλληλη γλώσσα και μη αποδεκτή συμπεριφορά.

Κεντρική φωτογραφία: www.wikipedia.org

Διάβασε επίσης: Πωλήθηκε το ιστορικό σπίτι που γυρίστηκε το φιλμ Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού

Δες κι αυτό…