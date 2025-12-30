MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Screen News 30.12.2025

Πωλήθηκε το ιστορικό σπίτι που γυρίστηκε το φιλμ Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού

Amy Schumer
Η Amy Schumer αποχαιρέτησε την εμβληματική κατοικία της οδού Cranberry που συνδέθηκε με την κλασική ταινία του 1987 για 11 εκατομμυρία δολάρια 
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Amy Schumer ολοκλήρωσε την πώληση μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες κατοικίες της Νέας Υόρκης, του σπιτιού που χρησιμοποιήθηκε ως εξωτερικό σκηνικό της ταινίας «Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού». Η ιστορική έπαυλη βρίσκεται στον αριθμό 19 της οδού Cranberry στο Brooklyn Heights και άλλαξε χέρια έναντι 11 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ακίνητο χτίστηκε το 1829 και θεωρείται ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σπίτια της περιοχής. Έχει χαραχθεί στη συλλογική μνήμη των σινεφίλ μέσα από την κλασική ρομαντική κομεντί του 1987 «Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού», με πρωταγωνιστές τη Cher και τον Nicolas Cage. Στην ταινία χρησιμοποιήθηκε ως πρόσοψη της κατοικίας της οικογένειας Castorini και συνδέθηκε με μερικές από τις πιο εμβληματικές κινηματογραφικές εικόνες της Νέας Υόρκης.

Φωτογραφία: Evan Joseph

Διάβασε επίσης: Λαμπερό καστ στο πλευρό του Johnny Depp για το Ebenezer A Christmas Carol

Η Amy Schumer απέκτησε το ακίνητο το 2022 μαζί με τον σύζυγό της Chris Fischer έναντι 12,25 εκατομμυρίων δολαρίων. Έπειτα από αρκετούς μήνες παραμονής στην αγορά, το σπίτι πωλήθηκε τελικά σε χαμηλότερη τιμή, με τη συμφωνία να ολοκληρώνεται περίπου 1,25 εκατομμύρια δολάρια κάτω από το ποσό της αρχικής αγοράς. Αρχικά, η κατοικία είχε τεθεί προς πώληση με ζητούμενη τιμή 14 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η έπαυλη διαθέτει πρόσοψη πλάτους περίπου 7,9 μέτρων και συνολική επιφάνεια περίπου 520 τετραγωνικών μέτρων. Περιλαμβάνει 5 υπνοδωμάτια και συνδυάζει σύγχρονες ανέσεις με αυθεντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του 19ου αιώνα, όπως περίτεχνα ξύλινα πάνελ. Στο εσωτερικό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κελάρι κρασιών, γυμναστήριο και κύρια κρεβατοκάμαρα που καταλαμβάνει ολόκληρο όροφο.

Παρότι το εσωτερικό της κατοικίας δεν θυμίζει το ζεστό πολυγενεακό σπίτι που απεικονίζεται στην ταινία, παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ακίνητα του Brooklyn Heights και διατηρεί ισχυρή τη σύνδεσή του με την κινηματογραφική ιστορία της πόλης. Το σπίτι του «Moonstruck» περνά πλέον σε νέα χέρια, συνεχίζοντας να αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα της περιοχής.

Διάβασε επίσης: Ρεκόρ προβολών για το teaser του Ο διάβολος φοράει Prada 2

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Cher Nicolas Cage Νέα Υόρκη σπίτι ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτή η χώρα ήταν ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός το 2025

Αυτή η χώρα ήταν ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός το 2025

30.12.2025
Επόμενο
Ιππότης ο Idris Elba και διάκριση για τη Cynthia Erivo με τη βούλα του βασιλιά Καρόλου

Ιππότης ο Idris Elba και διάκριση για τη Cynthia Erivo με τη βούλα του βασιλιά Καρόλου

30.12.2025

Δες επίσης

Η τρελή οικογένεια του Malcolm  επιστρέφει με περισσότερο χάος
Cinema

Η τρελή οικογένεια του Malcolm  επιστρέφει με περισσότερο χάος

30.12.2025
Apex: Κόβει την ανάσα το trailer της νέας ταινίας της Charlize Theron (video)
Cinema

Apex: Κόβει την ανάσα το trailer της νέας ταινίας της Charlize Theron (video)

30.12.2025
Ο ρόλος που έχασε ο Robert Downey Jr. στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan
Cinema

Ο ρόλος που έχασε ο Robert Downey Jr. στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan

30.12.2025
Η Laura και η Mary από το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» ξανά μαζί, 40 χρόνια μετά
Cinema

Η Laura και η Mary από το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» ξανά μαζί, 40 χρόνια μετά

30.12.2025
Ατέλειωτες ουρές για τον Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδή
Cinema

Ατέλειωτες ουρές για τον Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδή

30.12.2025
Υπάρχει «χαμένο» επεισόδιο του Stranger Things; Τι υποστηρίζουν οι fans
Cinema

Υπάρχει «χαμένο» επεισόδιο του Stranger Things; Τι υποστηρίζουν οι fans

30.12.2025
O Timothée Chalamet είναι o βασιλιάς του χριστουγεννιάτικου box office
Cinema

O Timothée Chalamet είναι o βασιλιάς του χριστουγεννιάτικου box office

30.12.2025
Stranger Things 5-Volume 2: Το επεισόδιο που κατέγραψε τη χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία της σειράς
Cinema

Stranger Things 5-Volume 2: Το επεισόδιο που κατέγραψε τη χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία της σειράς

30.12.2025
Στην Ελλάδα γυρίσματα της σειράς Dig με την Antonia Thomas
Cinema

Στην Ελλάδα γυρίσματα της σειράς Dig με την Antonia Thomas

29.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού