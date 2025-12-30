Πωλήθηκε το ιστορικό σπίτι που γυρίστηκε το φιλμ Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού

Η Amy Schumer αποχαιρέτησε την εμβληματική κατοικία της οδού Cranberry που συνδέθηκε με την κλασική ταινία του 1987 για 11 εκατομμυρία δολάρια

Η Amy Schumer ολοκλήρωσε την πώληση μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες κατοικίες της Νέας Υόρκης, του σπιτιού που χρησιμοποιήθηκε ως εξωτερικό σκηνικό της ταινίας «Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού». Η ιστορική έπαυλη βρίσκεται στον αριθμό 19 της οδού Cranberry στο Brooklyn Heights και άλλαξε χέρια έναντι 11 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ακίνητο χτίστηκε το 1829 και θεωρείται ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σπίτια της περιοχής. Έχει χαραχθεί στη συλλογική μνήμη των σινεφίλ μέσα από την κλασική ρομαντική κομεντί του 1987 «Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού», με πρωταγωνιστές τη Cher και τον Nicolas Cage. Στην ταινία χρησιμοποιήθηκε ως πρόσοψη της κατοικίας της οικογένειας Castorini και συνδέθηκε με μερικές από τις πιο εμβληματικές κινηματογραφικές εικόνες της Νέας Υόρκης.

Διάβασε επίσης: Λαμπερό καστ στο πλευρό του Johnny Depp για το Ebenezer A Christmas Carol

Η Amy Schumer απέκτησε το ακίνητο το 2022 μαζί με τον σύζυγό της Chris Fischer έναντι 12,25 εκατομμυρίων δολαρίων. Έπειτα από αρκετούς μήνες παραμονής στην αγορά, το σπίτι πωλήθηκε τελικά σε χαμηλότερη τιμή, με τη συμφωνία να ολοκληρώνεται περίπου 1,25 εκατομμύρια δολάρια κάτω από το ποσό της αρχικής αγοράς. Αρχικά, η κατοικία είχε τεθεί προς πώληση με ζητούμενη τιμή 14 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η έπαυλη διαθέτει πρόσοψη πλάτους περίπου 7,9 μέτρων και συνολική επιφάνεια περίπου 520 τετραγωνικών μέτρων. Περιλαμβάνει 5 υπνοδωμάτια και συνδυάζει σύγχρονες ανέσεις με αυθεντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του 19ου αιώνα, όπως περίτεχνα ξύλινα πάνελ. Στο εσωτερικό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κελάρι κρασιών, γυμναστήριο και κύρια κρεβατοκάμαρα που καταλαμβάνει ολόκληρο όροφο.

Παρότι το εσωτερικό της κατοικίας δεν θυμίζει το ζεστό πολυγενεακό σπίτι που απεικονίζεται στην ταινία, παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ακίνητα του Brooklyn Heights και διατηρεί ισχυρή τη σύνδεσή του με την κινηματογραφική ιστορία της πόλης. Το σπίτι του «Moonstruck» περνά πλέον σε νέα χέρια, συνεχίζοντας να αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα της περιοχής.

Διάβασε επίσης: Ρεκόρ προβολών για το teaser του Ο διάβολος φοράει Prada 2

Δες κι αυτό…