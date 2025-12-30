MadWalk 2025 highlights
«Στα λευκά» και με τσουχτερό κρύο η τελευταία μέρα του 2025

Καιρός: Κρύο, χιόνι και θερμοκρασίες υπό το μηδέν την τελευταία μέρα του 2025
Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού τόσο για την Αττική όσο και για την υπόλοιπη Ελλάδα
Η Πρωτοχρονιά αναμένεται ιδιαίτερα ψυχρή σε όλη τη χώρα, με πιθανότητα χιονόπτωσης σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, από το βράδυ της Τετάρτης αναμένονται παροδικές και τοπικές χιονοπτώσεις σε υψόμετρα άνω των 400 μέτρων, ενώ προς τα μεσάνυχτα το χιόνι ενδέχεται να φτάσει ακόμα και τα 250–300 μέτρα, κυρίως στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν στην Αττική

Με βροχές και τσουχτερό κρύο θα γιορτάσουμε φέτος τα Χριστούγεννα - Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού
Οι χιονοπτώσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στα ανώτερα τμήματα κατοικημένων περιοχών στους πρόποδες της Πεντέλης και της Πάρνηθας, καθώς και σε άλλα βόρεια και υπερβόρεια προάστια. Ωστόσο, οι χιονοπτώσεις αναμένονται τοπικές και ασθενείς έως μέτριες, επηρεαζόμενες από το μικροανάγλυφο, τις θερμοκρασίες και τους τοπικούς ανέμους. Οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι στην Αττική δεν ευνοούν έντονη χιονόπτωση, η οποία θα ήταν πιθανότερη με βορειοανατολική κατεύθυνση ανέμου.

Χιονοπτώσεις κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι πρώτες χιονοπτώσεις θα εμφανιστούν στα βορειοδυτικά του νομού Αττικής, σε υψόμετρα 400–500 μέτρων. Αργά το βράδυ, προς τα μεσάνυχτα, οι τοπικές χιονοπτώσεις μπορεί να εκδηλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως:

Καιρός: Κρύο, χιόνι και θερμοκρασίες υπό το μηδέν την τελευταία μέρα του 2025
  • Κεντροανατολική Εύβοια: 300–350 μέτρα
  • Κεντρική Στερεά: 450–500 μέτρα
  • Βόρεια Πελοπόννησος: 700–750 μέτρα
  • Νομοί Φθιώτιδας και Βοιωτίας: 250–300 μέτρα
  • Δυτική Θεσσαλία: τοπικά, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα
  • Δυτική Στερεά: 700 μέτρα
  • Βόρειες Κυκλάδες: 400–500 μέτρα

Χιονοπτώσεις σε πεδινές περιοχές

Προς την αλλαγή του χρόνου, είναι πιθανές πρόσκαιρες χιονοπτώσεις κοντά στο επίπεδο της θάλασσας, σε περιοχές όπως η Σκύρος, νησιά των Βορείων Σποράδων, Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, και βόρειες περιοχές των νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Στην κεντροβόρεια Κρήτη, το χιόνι θα εμφανιστεί σε υψόμετρα πάνω από 700–800 μέτρα.

Καιρός: Κρύο, χιόνι και θερμοκρασίες υπό το μηδέν την τελευταία μέρα του 2025
Ψυχρή εισβολή και θερμοκρασίες

Η ψυχρή εισβολή ξεκινά από το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές. Οι πιο ψυχρές ώρες αναμένονται τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς, με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν έως και -12°C σε βόρειες και ορεινές περιοχές. Η ψυχρή αυτή περίοδος θα είναι όμως προσωρινή, καθώς από την Παρασκευή η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας έως και τους 18°C το Σαββατοκύριακο.

