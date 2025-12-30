MadWalk 2025 highlights
Ζώδια 30.12.2025

Τα 5 ζώδια που είναι πιθανότερο να ξεκινήσουν έναν καβγά στο εορταστικό τραπέζι

Προσοχή! Αυτά τα ζώδια μπορεί να προκαλέσουν ένταση ακόμα και στις πιο χαρούμενες γιορτές
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι γιορτές φέρνουν μαζί τους χαρά, γέλια, αλλά και… λίγη ένταση, ειδικά όταν η οικογένεια και οι φίλοι μαζεύονται γύρω από το ίδιο τραπέζι. Κι αν αναρωτιέσαι ποιοι είναι οι πιο πιθανό να προκαλέσουν τσακωμό ή ένταση, η αστρολογία έχει τις απαντήσεις! Κάποια ζώδια απλά δεν μπορούν να συγκρατηθούν όταν προκύπτει μια διαφωνία ακόμα κι αν πρόκειται για το ποιος θα σερβίρει πρώτος τη γαλοπούλα.

Ας δούμε ποια είναι αυτά:

Δεν είναι μόνο ο Ταύρος: Τα 4 ζώδια που θα έτρωγαν το γλυκό άλλου χωρίς καμία τύψη!

Κριός

Ο Κριός είναι γνωστός για τη θερμή του φύση και την έντονη προσωπικότητα. Δεν του αρέσει να μένει σιωπηλός όταν κάτι τον ενοχλεί και δεν διστάζει να εκφράσει την άποψή του δυνατά. Σε ένα εορταστικό τραπέζι, οποιαδήποτε μικρή αντιπαράθεση μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε έντονο καβγά.

Λέων

Ο Λέων αγαπά να έχει τον έλεγχο και να γίνεται το επίκεντρο της προσοχής. Αν αισθανθεί ότι αμφισβητείται ή ότι παραμελείται, δεν θα διστάσει να σηκώσει τη φωνή του. Οι Λέοντες συχνά ξεκινούν «μαχαιράκια» με στιλ αλλά πάντα με πάθος και χωρίς να κρατούν κακία.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός δεν αφήνει τα συναισθήματα να περάσουν απαρατήρητα. Η τάση του για έντονη αντίδραση και η μεγάλη του ευαισθησία κάνουν τον Σκορπιό ικανό να ξεκινήσει έναν καβγά ακόμα και για ένα αθώο σχόλιο. Στο τραπέζι των γιορτών, ο Σκορπιός μπορεί να γίνει ο «αιφνιδιαστικός ταραξίας»!

Παρθένος

Ο Παρθένος αγαπά την τάξη και τη λεπτομέρεια. Αν κάτι δεν πάει όπως το έχει φανταστεί – από τη διακόσμηση μέχρι το σερβίρισμα – μπορεί να γίνει αυστηρός και επικριτικός. Οι παρατηρήσεις του μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις, κάνοντας ένα ήσυχο τραπέζι να μετατραπεί σε πεδίο μάχης.

Δίδυμος

Ο Δίδυμος αγαπά τη συζήτηση και την αντιπαράθεση ως παιχνίδι. Η περιέργεια και η ανάγκη του να εκφράσει κάθε άποψη μπορεί να οδηγήσει σε ένταση, ειδικά όταν οι γύρω του δεν συμφωνούν. Ο Δίδυμος μπορεί να ξεκινήσει έναν καβγά… μόνο και μόνο για να «ανάψει τη συζήτηση».

Αν σκοπεύεις να περάσεις τις γιορτές με αυτά τα ζώδια, καλύτερα να έχεις υπομονή ή έστω να κρατήσεις λίγη σοκολάτα ή κρασί κοντά, γιατί σίγουρα θα χρειαστεί! Και μην ανησυχείς: παρόλο που μπορεί να ξεκινήσουν καβγάδες, συνήθως όλα τελειώνουν με γέλια και αγκαλιές.

Τα 3 ζώδια που θα κάνουν το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής τους μέσα στο 2026

