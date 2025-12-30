MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Food 30.12.2025

Φτιάξε την πιο νόστιμη βασιλόπιτα ακολουθώντας 5 απλά βήματα – Το μυστικό για να βγει αφράτη και ζουμερή

Φτιάξε την πιο νόστιμη βασιλόπιτα ακολουθώντας 5 απλά βήματα - Το μυστικό για να βγει αφράτη και ζουμερή
Μάθε τα μυστικά αλλά και τα βήματα για μια λαχταριστή βασιλόπιτα που θα κλέψει τις καρδιές στο γιορτινό τραπέζι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η βασιλόπιτα είναι το αγαπημένο γιορτινό γλυκό της Πρωτοχρονιάς, γεμάτη παράδοση, γεύση και συμβολισμό. Φτιάχνοντας τη δική σου βασιλόπιτα, μπορείς να προσφέρεις στην οικογένεια και τους φίλους ένα λαχταριστό κομμάτι που συνοδεύει τις πρώτες στιγμές του νέου έτους με χαρά και τύχη.

Σου προτείνουμε λοιπόν έναν εύκολο και πρακτικό οδηγό για να φτιάξεις τη βασιλόπιτα όπως την ονειρεύεσαι.

Φτιάξε την πιο νόστιμη βασιλόπιτα ακολουθώντας 5 απλά βήματα - Το μυστικό για να βγει αφράτη και ζουμερή
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Η χριστουγεννιάτικη συνταγή για Panettone που θα κλέψει την παράσταση στις γιορτινές μαζώξεις

Υλικά

Για τη ζύμη:

  • 500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 200 γρ. ζάχαρη
  • 200 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου
  • 4 αυγά
  • 150 ml γάλα
  • 1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
  • 1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας
  • Ξύσμα από 1 πορτοκάλι ή 1 λεμόνι
Φτιάξε την πιο νόστιμη βασιλόπιτα ακολουθώντας 5 απλά βήματα - Το μυστικό για να βγει αφράτη και ζουμερή
Pinterest.com

Για τη διακόσμηση:

  • Ζάχαρη άχνη
  • Αμύγδαλα ή καρύδια ολόκληρα
  • Μια μικρή φλουρί (προαιρετικά)

Οδηγίες παρασκευής

1. Προετοιμασία υλικών

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και βουτυρώνουμε καλά ένα ταψί ή φόρμα διαμέτρου περίπου 25 εκ. Αν θέλουμε να είμαστε παραδοσιακοί, μπορούμε να τοποθετήσουμε τη φλουρί τυλιγμένη σε αλουμινόχαρτο μέσα στη ζύμη.

Φτιάξε την πιο νόστιμη βασιλόπιτα ακολουθώντας 5 απλά βήματα - Το μυστικό για να βγει αφράτη και ζουμερή
Pinterest.com

2. Ανάμιξη υλικών

Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να γίνει κρέμα. Προσθέτουμε τα αυγά, ένα-ένα, συνεχίζοντας το χτύπημα. Στη συνέχεια, ενσωματώνουμε το γάλα και τη βανίλια. Τέλος, προσθέτουμε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και το ξύσμα από εσπεριδοειδή, ανακατεύοντας απαλά μέχρι να έχουμε μια ομοιογενή ζύμη.

3. Ψήσιμο

Ρίχνουμε τη ζύμη στη φόρμα και ισιώνουμε την επιφάνεια με μια σπάτουλα. Τοποθετούμε τα αμύγδαλα ή καρύδια για διακόσμηση και ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για 40–50 λεπτά ή μέχρι η βασιλόπιτα να ροδίσει και ένα μαχαίρι που θα βάλουμε στο κέντρο να βγαίνει καθαρό.

4. Αφήνουμε να κρυώσει

Μόλις η βασιλόπιτα είναι έτοιμη, την αφήνουμε να κρυώσει για τουλάχιστον 15–20 λεπτά πριν την ξεφορμάρουμε. Πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη για το τελικό γιορτινό αποτέλεσμα.

5. Σερβίρισμα

Κόβουμε τη βασιλόπιτα σε φέτες και σερβίρουμε σε κάθε κομμάτι τη χαρά και την ελπίδα ενός νέου έτους γεμάτου τύχη και ευτυχία. Η φλουρί μέσα στη βασιλόπιτα θα φέρει χαμόγελα και συζητήσεις στο γιορτινό τραπέζι.

Φτιάξε την πιο νόστιμη βασιλόπιτα ακολουθώντας 5 απλά βήματα - Το μυστικό για να βγει αφράτη και ζουμερή
Pinterest.com

Η παραδοσιακή βασιλόπιτα μπορεί να προσαρμοστεί και σε πιο μοντέρνες εκδοχές, όπως σοκολατένια ή με γέμιση κρέμας, πάντα όμως με την ίδια μαγεία και γιορτινή αύρα. Φτιάξε τη φέτος με αγάπη και απόλαυσε τις πρώτες στιγμές του νέου έτους με ένα λαχταριστό κομμάτι βασιλόπιτας.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Η μαγική συνταγή για Stollen που θα γεμίσει το σπίτι άρωμα Χριστουγέννων

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD Christmas βασιλόπιτα Πρωτοχρονιά συνταγές Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Artistic flow: Φέρνοντας τον σουρεαλισμό στο εσωτερικό του σπιτιού σου

Artistic flow: Φέρνοντας τον σουρεαλισμό στο εσωτερικό του σπιτιού σου

29.12.2025
Επόμενο
Τα 5 ζώδια που είναι πιθανότερο να ξεκινήσουν έναν καβγά στο εορταστικό τραπέζι

Τα 5 ζώδια που είναι πιθανότερο να ξεκινήσουν έναν καβγά στο εορταστικό τραπέζι

30.12.2025

Δες επίσης

Οι red carpet εμφανίσεις που έκαναν το naked dress το πιο hot trend του 2025
Fashion

Οι red carpet εμφανίσεις που έκαναν το naked dress το πιο hot trend του 2025

30.12.2025
Η γιορτινή slip φούστα που θα φορέσεις από το ρεβεγιόν στο σπίτι μέχρι τη νυχτερινή έξοδο
Fashion

Η γιορτινή slip φούστα που θα φορέσεις από το ρεβεγιόν στο σπίτι μέχρι τη νυχτερινή έξοδο

30.12.2025
Το trick που κάνουν όλες οι influencers για εντυπωσιακά eye looks
Beauty

Το trick που κάνουν όλες οι influencers για εντυπωσιακά eye looks

30.12.2025
Τα 5 ζώδια που είναι πιθανότερο να ξεκινήσουν έναν καβγά στο εορταστικό τραπέζι
Life

Τα 5 ζώδια που είναι πιθανότερο να ξεκινήσουν έναν καβγά στο εορταστικό τραπέζι

30.12.2025
Artistic flow: Φέρνοντας τον σουρεαλισμό στο εσωτερικό του σπιτιού σου
Life

Artistic flow: Φέρνοντας τον σουρεαλισμό στο εσωτερικό του σπιτιού σου

29.12.2025
Τα 7 σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι το 1ο ραντεβού στέφθηκε με επιτυχία
Life

Τα 7 σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι το 1ο ραντεβού στέφθηκε με επιτυχία

29.12.2025
Πώς να φύγει το φούσκωμα των Χριστουγέννων πριν την Πρωτοχρονιά
Life

Πώς να φύγει το φούσκωμα των Χριστουγέννων πριν την Πρωτοχρονιά

29.12.2025
Όλα τα tips για να σιδερώνεις τα βελούδινα ρούχα σου χωρίς απρόοπτα
Fashion

Όλα τα tips για να σιδερώνεις τα βελούδινα ρούχα σου χωρίς απρόοπτα

29.12.2025
Red velvet βασιλόπιτα: Η συνταγή που θα απογειώσει το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι
Food

Red velvet βασιλόπιτα: Η συνταγή που θα απογειώσει το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι

29.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού