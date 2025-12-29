MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Διακόσμηση 29.12.2025

Artistic flow: Φέρνοντας τον σουρεαλισμό στο εσωτερικό του σπιτιού σου

picasso
Με έμπνευση από τον Πικάσο, μεταμόρφωσε το σπίτι σου σε έναν χώρο γεμάτο χρώμα, καμπύλες και σουρεαλιστικά στοιχεία που δίνουν χαρακτήρα και προσωπικότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αισθητική που αντλεί έμπνευση από τον υπερρεαλισμό και τη γεωμετρία προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στο χώρο. Επηρεασμένη από στοιχεία που βρίσκουμε στα έργα του Πικάσο, αυτή η τάση σπάει τα όρια της παραδοσιακής διακόσμησης και φέρνει μια αίσθηση ελευθερίας και φαντασίας στο σπίτι. Μετά από χρόνια μινιμαλισμού και καθαρών γραμμών, η επανεμφάνιση του σουρεαλισμού και των έντονων γεωμετρικών σχημάτων προκαλεί και ενθουσιάζει, προσφέροντας μια νέα οπτική στον χώρο γύρω μας.

Η ενσωμάτωση αυτής της ιδιαίτερης αισθητικής δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη. Από έπιπλα και φωτιστικά μέχρι διακοσμητικά αντικείμενα, κάθε στοιχείο μπορεί να γίνει μέρος μιας σύνθεσης που συνδυάζει τέχνη και λειτουργικότητα. Τα χρώματα, οι καμπύλες και οι γραμμές δημιουργούν ρυθμό, ενώ τα σουρεαλιστικά αντικείμενα δίνουν χαρακτήρα και προσωπικότητα στον χώρο.

picasso_spiti
Pinterest

Διάβασε επίσης: Το έξυπνο trick του TikTok για να δέσεις τις πετσέτες σου φιόγκο στο λεπτό

Ξύλινα διακοσμητικά

Ένα ξύλινο αντικείμενο μπορεί να γίνει το κεντρικό στοιχείο ενός δωματίου, τραβώντας το βλέμμα και προσδίδοντας ένταση στον χώρο.

Αφαιρετικός βιομηχανικός σχεδιασμός

Έπιπλα με μίνιμαλ, βιομηχανικές φόρμες προσφέρουν λειτουργικότητα και ταυτόχρονα καλλιτεχνική αίσθηση.

Φωτιστικά που παίζουν με την κίνηση

Φωτιστικά με καμπύλες που μοιάζουν να κινούνται δίνουν ζωντάνια και κίνηση στο δωμάτιο.

picasso
Pinterest

Τοιχογραφίες και ταπετσαρίες

Μια ιδιαίτερη ταπετσαρία μπορεί να καλύψει έναν τοίχο και να μετατρέψει το δωμάτιο σε ένα καμβά γεμάτο τέχνη.

Σουρεαλιστικά διακοσμητικά

Υπερμεγέθη κεραμικά ή συλλογές γλυπτικών αντικειμένων φέρνουν μια δόση σουρεαλισμού και πολυτέλειας στον χώρο.

picasso
Pinterest

Ευέλικτα τραπέζια και φωτιστικά

Έπιπλα με δυνατότητα συνδυασμού με κεριά και μικρά αντικείμενα δημιουργούν ατμόσφαιρα με λίγα μόνο στοιχεία.

Έπιπλα αποθήκευσης με χαρακτήρα

Καθαρές γραμμές και καμπύλες εξασφαλίζουν πρακτικότητα χωρίς να θυσιάζουν το στιλ, ιδανικά για χώρους υποδοχής ή γραφεία.

Χρώματα και μοτίβα εμπνευσμένα από τον Πικάσο

Μπορντό, έντονα γραμμικά μοτίβα και ρίγες δημιουργούν βάθος και ρυθμό σε υπνοδωμάτια ή καθιστικά, ενώ κάθε γραμμή και κάθε σχήμα προσθέτει δυναμική και προσωπικότητα στον χώρο.

Διάβασε επίσης: Πού να τοποθετήσεις το αλεξανδρινό σου για να γεμίσει το σπίτι θετική ενέργεια

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
deco trends διακόσμηση
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 7 σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι το 1ο ραντεβού στέφθηκε με επιτυχία

Τα 7 σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι το 1ο ραντεβού στέφθηκε με επιτυχία

29.12.2025

Δες επίσης

Τα 7 σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι το 1ο ραντεβού στέφθηκε με επιτυχία
Life

Τα 7 σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι το 1ο ραντεβού στέφθηκε με επιτυχία

29.12.2025
Πώς να φύγει το φούσκωμα των Χριστουγέννων πριν την Πρωτοχρονιά
Life

Πώς να φύγει το φούσκωμα των Χριστουγέννων πριν την Πρωτοχρονιά

29.12.2025
Όλα τα tips για να σιδερώνεις τα βελούδινα ρούχα σου χωρίς απρόοπτα
Fashion

Όλα τα tips για να σιδερώνεις τα βελούδινα ρούχα σου χωρίς απρόοπτα

29.12.2025
Red velvet βασιλόπιτα: Η συνταγή που θα απογειώσει το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι
Food

Red velvet βασιλόπιτα: Η συνταγή που θα απογειώσει το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι

29.12.2025
10 tips για να παραμείνεις fit την περίοδο των γιορτών
Fitness

10 tips για να παραμείνεις fit την περίοδο των γιορτών

29.12.2025
Δεν κρατιούνται: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που στέλνουν κατευθείαν «καλή χρόνια» στον πρώην τους
Life

Δεν κρατιούνται: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που στέλνουν κατευθείαν «καλή χρόνια» στον πρώην τους

29.12.2025
H Lila αποκαλύπτει στο Mad.gr από ποιο άτομο θα ήθελε να είχε καταφέρει να πάρει συνέντευξη
Life

H Lila αποκαλύπτει στο Mad.gr από ποιο άτομο θα ήθελε να είχε καταφέρει να πάρει συνέντευξη

29.12.2025
Caviar nails: Το πολυτελές manicure που αξίζει να υιοθετήσεις για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν
Beauty

Caviar nails: Το πολυτελές manicure που αξίζει να υιοθετήσεις για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

29.12.2025
Πώς η Brigitte Bardot έκανε τις μπαλαρίνες το απόλυτο fashion statement για την πόλη
Fashion

Πώς η Brigitte Bardot έκανε τις μπαλαρίνες το απόλυτο fashion statement για την πόλη

29.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού