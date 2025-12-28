MadWalk 2025 Mega
Life 28.12.2025

Light, εύκολοι και με λίγα υλικά – Αυτή είναι η viral συνταγή για λουκουμάδες που αγαπά η Gen Z

Η αγαπημένη ελληνική λιχουδιά ξανασυστήνεται σε υγιεινή εκδοχή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι λουκουμάδες είναι μια από τις πιο αγαπημένες ελληνικές συνταγές, αλλά συχνά τους αποφεύγουμε λόγω θερμίδων. Τώρα δεν χρειάζεται! Αυτή η γρήγορη, light εκδοχή είναι αφράτη, νόστιμη και ιδανική για όσους θέλουν να απολαύσουν γλυκό χωρίς τύψεις.

Με λίγα υλικά και μόλις 20 λεπτά, θα έχετε τραγανούς λουκουμάδες έτοιμους για να τους μοιραστείτε με φίλους ή να τους απολαύσετε ως σνακ.

Υλικά (για 12-15 λουκουμάδες):

  • 100 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης
  • 50 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
  • 1 πρέζα αλάτι
  • 1 κ.σ. ζάχαρη ή υποκατάστατο ζάχαρης (π.χ. στέβια)
  • 120 ml γάλα χαμηλών λιπαρών ή φυτικό γάλα
  • 1 αυγό
  • 1 κ.σ. ελαιόλαδο (για ζύμη) + λίγο για το ψήσιμο
  • 1/2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
  • Προαιρετικά: λίγη κανέλα ή ξύσμα λεμονιού για γεύση
  • Για το σερβίρισμα: μέλι ή σιρόπι αγαύης, φρέσκα φρούτα ή σποράκια
Εκτέλεση:

Προετοιμασία ζύμης:

  • Ανακατεύουμε τα δύο είδη αλευριού με το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι και τη ζάχαρη.
  • Σε άλλο μπολ, χτυπάμε το αυγό με το γάλα, το ελαιόλαδο και τη βανίλια.

Συνδυασμός:

  • Προσθέτουμε τα υγρά στα στερεά και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές, ελαφρώς πηχτό μείγμα.
  • Προαιρετικά, προσθέτουμε κανέλα ή ξύσμα λεμονιού για έξτρα γεύση.

Ψήσιμο:

  • Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι με 1-2 κ.σ. ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά.
  • Με κουτάλι, σχηματίζουμε μικρούς λουκουμάδες και ψήνουμε 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να ροδίσουν και να φουσκώσουν.
Σερβίρισμα:

  • Στραγγίζουμε σε απορροφητικό χαρτί.
  • Σερβίρουμε ζεστούς με λίγο μέλι ή σιρόπι αγαύης, φρέσκα φρούτα ή σπόρους chia/κολοκυθόσπορους.

Tips και Παραλλαγές

  • Αφήστε τη ζύμη 10 λεπτά να «ξεκουραστεί» για πιο αφράτους λουκουμάδες.
  • Ψήστε στον φούρνο στους 180°C για 10-12 λεπτά για ακόμα πιο light εκδοχή.
  • Προσθέστε λίγες σταγόνες σοκολάτας χωρίς ζάχαρη για γλυκιά παραλλαγή.

Αυτοί οι light λουκουμάδες δείχνουν πως η απόλαυση δεν χρειάζεται να είναι αμαρτωλή. Ιδανικοί για πρωινό, σνακ ή ακόμα και ως γλυκό μετά το φαγητό, φτιάχνονται γρήγορα, είναι αφράτοι και μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τη διάθεσή σας. Απολαύστε τη γλυκιά γεύση χωρίς τύψεις και μοιραστείτε τη χαρά με όσους αγαπάτε!

