Celeb News 28.12.2025

Brigitte Bardot: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός

Η εμβληματική «Μπεμπέ» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο κόσμος του πολιτισμού αποχαιρετά την εμβληματική Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το ίδρυμα προστασίας ζώων που έφερε το όνομά της.

Η σπουδαία καλλιτέχνις γεννήθηκε το 1934 στο Παρίσι και συγκεκριμένα στο 15ο διαμέρισμα, ξεκινώντας από εκεί μια διαδρομή που θα την οδηγούσε στην κορυφή της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας.

Η «ΒΒ» υπήρξε το απόλυτο είδωλο των δεκαετιών του ’50 και του ’60, λειτουργώντας ως πηγή έμπνευσης για τους σημαντικότερους δημιουργούς της εποχής της.

Η παρουσία της λειτούργησε επαναστατικά για τα κοινωνικά δεδομένα της μεταπολεμικής περιόδου, καθώς ενσάρκωσε το πρότυπο της απελευθερωμένης γυναίκας που δεν φοβόταν να προκαλέσει τα συντηρητικά ήθη. Μέσα από τη μετάβασή της από την αθωότητα στην απόλυτη γοητεία μιας femme fatale, κατάφερε να γίνει το σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με μια πλούσια καριέρα που διήρκησε δύο δεκαετίες, η Μπαρντό άφησε πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη που περιλαμβάνει 48 κινηματογραφικές ταινίες και περισσότερες από 80 μουσικές ερμηνείες. Παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες που ανέδειξε ποτέ η Γαλλία, έχοντας κερδίσει μια αθάνατη θέση στην ιστορία της τέχνης και του σινεμά.

Brigitte Bardot ηθοποιός ΘΑΝΑΤΟΣ
