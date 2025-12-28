MadWalk 2025 Mega
Διατροφή 28.12.2025

Γιορτές χωρίς στερήσεις: Πώς να μετατρέψεις τους κουραμπιέδες από θερμιδική βόμβα, σε πρωτεϊνικό γλυκό

Με λίγες απλές αντικαταστάσεις, μπορείς να απολαύσεις ένα γλυκό πλούσιο σε πρωτεΐνη χωρίς να στερηθείς τη μαγεία των Χριστουγέννων
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι κουραμπιέδες είναι το απόλυτο χριστουγεννιάτικο γλυκό, αλλά η κλασική τους συνταγή είναι πλούσια σε βούτυρο και ζάχαρη. Αν θέλεις να απολαύσεις τη γιορτινή τους γεύση χωρίς ενοχές, οι πρωτεϊνικοί κουραμπιέδες είναι η ιδανική λύση.

Με έξυπνες αντικαταστάσεις και προσθήκη πρωτεΐνης, μπορείς να φτιάξεις γλυκά που είναι πιο θρεπτικά, πλούσια σε πρωτεΐνη και εξίσου λαχταριστά.

Pinterest.com

Υλικά

Για περίπου 20–25 κουραμπιέδες θα χρειαστείς:

  • 200 γρ. αμυγδαλόλευρο ή αλεύρι ολικής άλεσης
  • 50 γρ. πρωτεΐνη σε σκόνη (βανίλια ή άγευστη)
  • 100 γρ. βούτυρο ή λάδι καρύδας
  • 2–3 κουταλιές μέλι ή σιρόπι αγαύης
  • 1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας
  • 50 γρ. αμύγδαλα ψιλοκομμένα
  • Μισό κουταλάκι κανέλα (προαιρετικά)
  • Λίγη σκόνη καρύδας ή πρωτεϊνική σκόνη για πασπάλισμα

Οδηγίες παρασκευής

1.Προετοιμασία ζύμης

Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε το βούτυρο με το μέλι μέχρι να γίνει κρέμα. Προσθέτουμε τη βανίλια και ανακατεύουμε καλά. Στη συνέχεια, ενσωματώνουμε το αμυγδαλόλευρο, την πρωτεΐνη σε σκόνη και τα ψιλοκομμένα αμύγδαλα. Αν θέλουμε, προσθέτουμε και κανέλα για αρωματική νότα. Η ζύμη πρέπει να είναι μαλακή αλλά πλάσιμη.

Pinterest.com

2. Πλάσιμο κουραμπιέδων

Πλάθουμε μικρές μπαλίτσες ή μικρά παραλληλόγραμμα και τις τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί. Μπορείς να πιέσεις ελαφρά την επιφάνεια για πιο σταθερό σχήμα.

3. Ψήσιμο

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C και ψήνουμε για περίπου 12–15 λεπτά, μέχρι να αρχίσουν να παίρνουν ένα πολύ ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα. Οι πρωτεϊνικοί κουραμπιέδες δεν πρέπει να ροδίσουν υπερβολικά, γιατί η πρωτεΐνη μπορεί να ξηράνει το γλυκό.

Pinterest.com

4. Γαρνίρισμα

Αφήνουμε να κρυώσουν για 10 λεπτά και πασπαλίζουμε με λίγη τριμμένη καρύδα ή πρωτεϊνική σκόνη αντί για άχνη ζάχαρη. Έτσι διατηρούμε τη γεύση γλυκιά και το γλυκό πιο θρεπτικό.

5. Σερβίρισμα και αποθήκευση

Οι πρωτεϊνικοί κουραμπιέδες είναι ιδανικοί για το γιορτινό τραπέζι, αλλά και για σνακ. Φυλάσσονται σε αεροστεγές δοχείο για 5-7 ημέρες και διατηρούν την τραγανή υφή τους.

Pinterest.com

Οι πρωτεϊνικοί κουραμπιέδες συνδυάζουν παράδοση και υγιεινή διατροφή, φέρνοντας μια ανανεωμένη γιορτινή γεύση στο τραπέζι σου. Με λίγες απλές αντικαταστάσεις, μπορείς να απολαύσεις ένα γλυκό πλούσιο σε πρωτεΐνη χωρίς να στερηθείς τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

γλυκά Κουραμπιέδες πρωτεΐνη συνταγές
