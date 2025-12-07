MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Διατροφή 07.12.2025

Το μυστικό για να ησυχάσει το μυαλό σου από το «food noise»

diatrofi_food_noise
Όταν οι σκέψεις για το φαγητό γίνονται ασταμάτητες, ηρεμία σημαίνει γνώση και συνειδητές επιλογές
Μαρία Χατζηγιάννη

Το τελευταίο διάστημα γίνεται όλο και πιο συχνά λόγος για τον όρο food noise, εκείνο τον συνεχόμενο «θόρυβο» σκέψεων γύρω από το φαγητό που κουράζει το μυαλό και μπορεί να επηρεάσει τις καθημερινές σου επιλογές. Πρόκειται για τις επίμονες σκέψεις που αφορούν τι θα φας μετά, αν έφαγες αρκετά ή υπερβολικά, ή αν πρέπει να αποφύγεις κάποιο τρόφιμο, ακόμα κι όταν η πείνα δεν είναι πραγματική.

Όσο πιο έντονος γίνεται αυτός ο εσωτερικός διάλογος, τόσο πιο δύσκολο είναι να ξεχωρίσεις τη σωματική από τη συναισθηματική πείνα. Το αποτέλεσμα; Η διατροφή σταδιακά μετατρέπεται σε πηγή άγχους και όχι απόλαυσης, και η ισορροπημένη σχέση με το φαγητό μοιάζει σχεδόν αδύνατη.

Ο θόρυβος γύρω από το φαγητό συνήθως δεν εμφανίζεται τυχαία. Αιτία μπορεί να είναι οι αυστηροί κανόνες διατροφής που περιορίζουν τις επιλογές, προκαλώντας εμμονικές σκέψεις γύρω από το τι επιτρέπεται και τι όχι. Η συναισθηματική φόρτιση, όπως το στρες ή η βαρεμάρα, ενισχύει την επιθυμία να στραφούμε στο φαγητό για ανακούφιση, ενώ τα κοινωνικά πρότυπα ομορφιάς και οι συνεχείς εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσθέτουν πίεση. Ακόμα και οι αναρχικές διατροφικές συνήθειες, όπως η παράλειψη γευμάτων ή η έλλειψη σταθερού ρυθμού, μπορούν να κάνουν το μυαλό να επικεντρώνεται συνεχώς στο φαγητό.

Η αντιμετώπιση του food noise δεν απαιτεί έλεγχο αλλά επανασύνδεση με το σώμα και τις πραγματικές του ανάγκες. Η ευέλικτη προσέγγιση στη διατροφή, χωρίς ταμπέλες για το «καλό» ή το «κακό», επιτρέπει στο μυαλό να ηρεμήσει. Η προσοχή στη βιολογική πείνα και η δημιουργία σταθερού ημερήσιου ρυθμού γευμάτων βοηθούν να μειωθούν οι υπερβολικές λιγούρες και η εσωτερική ένταση. Την ίδια στιγμή, η συνειδητή απόλαυση κάθε μπουκιάς και η αναγνώριση των συναισθημάτων χωρίς καταπίεση κάνουν το φαγητό πραγματική απόλαυση, όχι πηγή άγχους.

Με τον χρόνο, η εμπιστοσύνη στο σώμα και την ικανότητά του να καθοδηγεί τις επιλογές σου μειώνει τον θόρυβο γύρω από το φαγητό και επαναφέρει την ισορροπία. Η εστίαση στη φυσική πείνα και η προσοχή στις αισθήσεις κατά το γεύμα είναι το κλειδί για μια πιο ήρεμη, ευχάριστη και υγιή σχέση με το φαγητό.

Όλα τα tips για να δώσεις γιορτινή διάθεση στην είσοδο του σπιτιού σου

Όλα τα tips για να δώσεις γιορτινή διάθεση στην είσοδο του σπιτιού σου

07.12.2025

