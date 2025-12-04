Αντώνης Καρυστινός μιλά για τη ζωή στο εξωτερικό και τη νέα αρχή στην Αγγλία

Η οικονομική κρίση οδήγησε την οικογένεια του ηθοποιού σε μια νέα ζωή στο εξωτερικό

Ο Αντώνης Καρυστινός μίλησε ανοιχτά για την απόφαση που πήρε μαζί με τη σύζυγό του να αφήσουν πίσω την Ελλάδα και να μετακομίσουν στην Αγγλία, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως «κανονική μετανάστευση». Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η αλλαγή αυτή στη ζωή τους ήταν κάτι που αρχικά φαινόταν αδιανόητο.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, ο ίδιος εξήγησε πως η οικονομική κρίση αποτέλεσε τον κύριο λόγο που τους ώθησε να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες στο εξωτερικό. Η επιλογή της Αγγλίας, όπως είπε, βασίστηκε σε πρακτικούς λόγους, όπως η γλώσσα και η απόσταση από την Ελλάδα.

«Η κόρη μας ήταν μόλις δύο χρονών και θέλαμε να δούμε τι μπορεί να φέρει η ζωή. Η Αγγλία ήταν ασφαλής επιλογή – ούτε πολύ μακριά, ούτε γλωσσικά δύσκολη για εμάς. Η Αμερική ήταν πολύ μακριά και τα γερμανικά δεν τα καταφέρναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Ο ίδιος τόνισε ότι η διαδικασία ήταν απαιτητική και όχι απλώς ένα ταξίδι αναψυχής. Η καθημερινότητα έπρεπε να οργανωθεί από την αρχή: «Δεν είναι ταξίδι. Είναι να φτιάξεις τη ζωή σου εκεί. Πρέπει να βρεις σπίτι, δουλειά, να τακτοποιήσεις τα βασικά και όλα τα υπόλοιπα αγοράζονται μετά. Η αδρεναλίνη που νιώθεις είναι τεράστια, οι καινούργιες πληροφορίες σε γεμίζουν. Θα το ξανάκανα χωρίς δεύτερη σκέψη», είπε ο ηθοποιός, αναφερόμενος στην εμπειρία του.

Με τη στάση του αυτή, ο Αντώνης Καρυστινός περιέγραψε τη μετανάστευση όχι ως πρόβλημα ή δυσκολία, αλλά ως μια ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα για εκείνον και την οικογένειά του.





