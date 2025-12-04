Το νέο επαγγελματικό βήμα Αθηνάς Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα στην Ιταλία

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα ζουν έναν γλυκό έρωτα εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, με την πρώτη να μην διστάζει, λίγο μετά το διαζύγιό της, να ανακοινώσει τη νέα της σχέση από νωρίς. Σήμερα, η ζωή τους έχει αλλάξει σημαντικά, μιας και ο πρώην μπασκετμπολίστας περνά πλέον το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην Ελλάδα, αν και τα ταξίδια στην Αργεντινή δεν λείπουν, είτε μόνος του είτε μαζί με την Αθηνά.

Η σχέση τους, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην προσωπική ζωή καθώς η Αθηνά Οικονομάκου αποκάλυψε ότι μαζί με τον Μπρούνο Τσερέλα δημιούργησαν έναν χώρο ειδικά σχεδιασμένο για γυναίκες, όπου μπορούν να χαλαρώσουν, να εργαστούν ή να γυμναστούν, χωρίς να ανησυχούν για παιδιά ή κατοικίδια, τα οποία φροντίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Διάβασε επίσης: Η Κόνι Μεταξά αποκάλυψε για πρώτη φορά γιατί χώρισε από τον Μάριο Καπότση

Όπως η ίδια έγραψε σε ανάρτησή της: «Είμαι ενθουσιασμένη που είμαι συνιδιοκτήτρια ενός χώρου σαν το @wome_milano, στην καρδιά του Μιλάνου. Εδώ μπορείς να φροντίσεις τον εαυτό σου, να χαλαρώσεις, να γυμναστείς ή να εργαστείς, χωρίς να χρειαστεί να αφήσεις πίσω τα παιδιά ή το κατοικίδιό σου. Προσφέρουμε παιδικό χώρο με δημιουργικές δραστηριότητες και φιλικό περιβάλλον για τα κατοικίδια. Με υπηρεσίες ευεξίας, ομορφιάς, γυμναστικής και χώρο εργασίας, το WOME σου δίνει την ευκαιρία να ανασάνεις, να βρεις ισορροπία και να νιώσεις ότι ανήκεις κάπου».

Το νέο εγχείρημα συνδυάζει την αγάπη τους για την επιχειρηματικότητα με τη φιλοσοφία της φροντίδας και της προσωπικής ευημερίας.

Διάβασε επίσης: Αναστάσιος Ράμμος: Το σύμφωνο συμβίωσης με τη σύντροφό του και το όνομα που θα δώσουν στο παιδί τους

Δες κι αυτό…