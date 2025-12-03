MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 03.12.2025

Η Κόνι Μεταξά αποκάλυψε για πρώτη φορά γιατί χώρισε από τον Μάριο Καπότση

Η αποκαλυπτική συνέντευξη της τραγουδίστριας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένη στη νέα διαδικτυακή εκπομπή του Fipster «Μπαμ Μπουμ» στο YouTube, αυτή την εβδομάδα ήταν η Κόνι Μεταξά. Η δημοφιλής τραγουδίστρια απάντησε ανοιχτά ακόμη και στις πιο δύσκολες ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας προσωπικές λεπτομέρειες για τη ζωή της και τις σχέσεις της.

Στη συνέντευξη, η Κόνι Μεταξά εξήγησε τον λόγο που χώρισε από τον Μάριο Καπότση, αποκάλυψε ποιοι της έχουν κάνει μπλοκ στα social media και μίλησε για τη μακροχρόνια φιλία της με τον Τάσο Ξιαρχό.

«Δεν κάνω εγώ μπλοκ. Εκείνοι με κάνουν. Με έχουν κάνει η Josephine και η Κωνσταντίνα Σουλτάτη. Δεν θα κάνω κανέναν μπλοκ γιατί δεν είμαι 5 χρονών. Κάνω μόνο όσους μου μιλάνε πάρα πολύ άσχημα στα σχόλια», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Για τη φιλία της με τον Τάσο Ξιαρχό, η Κόνι Μεταξά ανέφερε: «Ο Τάσος Ξιαρχό με έκραζε σε όλους τους συνεργάτες μας και μετά έκραζε σε μένα όλους τους άλλους συνεργάτες. Σοβαρό κράξιμο. Μετά τα ξαναβρήκαμε γιατί τους συγχωρώ όλους, είμαι ηλίθια».

Όσο για τον χωρισμό της από τον Μάριο Καπότση, εξομολογήθηκε: «Ο λόγος που χώρισα με τον Μάριο ήταν ότι εκείνος δεν ήταν καθόλου συναισθηματικός, ενώ εγώ είμαι φουλ. […] Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω βιώσει την έχω βιώσει από τον Μάριο και ήταν ότι του ζήτησα να μη μιλάει με τον πατέρα μου μετά τον χωρισμό μας και εκείνος δεν το σεβάστηκε».

