Ο Άγγελος Λάτσιος ξεκίνησε τη θητεία του – Η πρώτη φωτογραφία με στολή Ναυτικού

Ο Άγγελος Λάτσιος μπήκε επίσημα στη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό και μοιράστηκε την πρώτη του φωτογραφία μέσα από το Instagram.

Το πρωί της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου, ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι κατατάχθηκε στην 25 Δ’ ΕΣΣΟ, ανεβάζοντας σχετικό στιγμιότυπο.

Ο Άγγελος, που τα τελευταία χρόνια διατηρεί ενεργή παρουσία στα social media, συνηθίζει να δημοσιεύει εικόνες από την καθημερινότητά του. Κάθε καλοκαίρι περνά μεγάλο διάστημα στην Άνδρο, όπου βρίσκεται η μητέρα του, Ελένη Μενεγάκη, μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νησί.

Πριν από λίγο καιρό, ο Άγγελος Λάτσιος είχε και έναν ακόμη λόγο να γιορτάζει, καθώς έκλεισε τα 23 του χρόνια. Η Ελένη Μενεγάκη μάλιστα του ευχήθηκε δημόσια, ανεβάζοντας αγαπημένες κοινές τους φωτογραφίες.

