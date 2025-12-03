MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 03.12.2025

Ο Άγγελος Λάτσιος ξεκίνησε τη θητεία του – Η πρώτη φωτογραφία με στολή Ναυτικού

Άγγελος Λάτσιος
Ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι κατατάχθηκε στην 25 Δ’ ΕΣΣΟ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Άγγελος Λάτσιος μπήκε επίσημα στη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό και μοιράστηκε την πρώτη του φωτογραφία μέσα από το Instagram.

Το πρωί της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου, ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι κατατάχθηκε στην 25 Δ’ ΕΣΣΟ, ανεβάζοντας σχετικό στιγμιότυπο.

https://www.instagram.com/aggelos_latsios/

Διάβασε επίσης: Η Σίσσυ Χρηστίδου σε μια κατάθεση ψυχής: Το δύσκολο διαζύγιο, ο νέος έρωτας και η δικαστική διαμάχη με τον Μαραντίνη

Ο Άγγελος, που τα τελευταία χρόνια διατηρεί ενεργή παρουσία στα social media, συνηθίζει να δημοσιεύει εικόνες από την καθημερινότητά του. Κάθε καλοκαίρι περνά μεγάλο διάστημα στην Άνδρο, όπου βρίσκεται η μητέρα του, Ελένη Μενεγάκη, μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νησί.

Άγγελος Λάτσιος

Πριν από λίγο καιρό, ο Άγγελος Λάτσιος είχε και έναν ακόμη λόγο να γιορτάζει, καθώς έκλεισε τα 23 του χρόνια. Η Ελένη Μενεγάκη μάλιστα του ευχήθηκε δημόσια, ανεβάζοντας αγαπημένες κοινές τους φωτογραφίες.

Άγγελος Λάτσιος Ελένη Μενεγάκη
https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Διάβασε επίσης: Από τον Τόλη Βοσκόπουλο μέχρι τον Κωνσταντίνο Αργυρό: Ποιος ήταν ο άνδρας είδωλο κάθε δεκαετίας

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Άγγελος Λάτσιος ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΣΤΡΑΤΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Millie Bobby Brown, με περιουσία 20 εκατομμυρίων, ζητάει τη γνώμη των γονιών της για να ψωνίσει

Η Millie Bobby Brown, με περιουσία 20 εκατομμυρίων, ζητάει τη γνώμη των γονιών της για να ψωνίσει

03.12.2025
Επόμενο
Κωνσταντίνος Αργυρός: Από τις sold out συναυλίες στην πολιτική σκηνή – Η επαφή με στελέχη της ΝΔ

Κωνσταντίνος Αργυρός: Από τις sold out συναυλίες στην πολιτική σκηνή – Η επαφή με στελέχη της ΝΔ

03.12.2025

Δες επίσης

Κωνσταντίνος Αργυρός: Από τις sold out συναυλίες στην πολιτική σκηνή – Η επαφή με στελέχη της ΝΔ
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός: Από τις sold out συναυλίες στην πολιτική σκηνή – Η επαφή με στελέχη της ΝΔ

03.12.2025
Η Σίσσυ Χρηστίδου σε μια κατάθεση ψυχής: Το δύσκολο διαζύγιο, ο νέος έρωτας και η δικαστική διαμάχη με τον Μαραντίνη
Celeb News

Η Σίσσυ Χρηστίδου σε μια κατάθεση ψυχής: Το δύσκολο διαζύγιο, ο νέος έρωτας και η δικαστική διαμάχη με τον Μαραντίνη

03.12.2025
Η Miley Cyrus αρραβωνιάστηκε τον Maxx Morando: Το εντυπωσιακό μονόπετρο και το love story που οδήγησε στο «ναι»
Celeb News

Η Miley Cyrus αρραβωνιάστηκε τον Maxx Morando: Το εντυπωσιακό μονόπετρο και το love story που οδήγησε στο «ναι»

03.12.2025
Από τον Τόλη Βοσκόπουλο μέχρι τον Κωνσταντίνο Αργυρό: Ποιος ήταν ο άνδρας είδωλο κάθε δεκαετίας
Celeb News

Από τον Τόλη Βοσκόπουλο μέχρι τον Κωνσταντίνο Αργυρό: Ποιος ήταν ο άνδρας είδωλο κάθε δεκαετίας

03.12.2025
Ιωάννης Παπαζήσης: Η εξομολόγηση για τον χωρισμό του – «Είμαι ευτυχισμένος χωρισμένος»
Celeb News

Ιωάννης Παπαζήσης: Η εξομολόγηση για τον χωρισμό του – «Είμαι ευτυχισμένος χωρισμένος»

02.12.2025
Ένοχη για 3 αδικήματα η Δήμητρα Ματσούκα – Ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή
Celeb News

Ένοχη για 3 αδικήματα η Δήμητρα Ματσούκα – Ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή

02.12.2025
Ο Χρήστος Μάστορας αφιέρωσε on stage τραγούδι στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη μπροστά στη μητέρα του
Celeb News

Ο Χρήστος Μάστορας αφιέρωσε on stage τραγούδι στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη μπροστά στη μητέρα του

02.12.2025
Νίκος Οικονομόπουλος: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Φτάνω στο μικρόφωνο και τρέμω»
Celeb News

Νίκος Οικονομόπουλος: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Φτάνω στο μικρόφωνο και τρέμω»

02.12.2025
Γιάννης Τσορτέκης-Έλενα Μαυρίδου: Η πρώτη κοινή τους εμφάνιση ως ζευγάρι – «Είναι γιορτινή ημέρα»
Celeb News

Γιάννης Τσορτέκης-Έλενα Μαυρίδου: Η πρώτη κοινή τους εμφάνιση ως ζευγάρι – «Είναι γιορτινή ημέρα»

02.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega