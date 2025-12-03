Κωνσταντίνος Αργυρός: Από τις sold out συναυλίες στην πολιτική σκηνή – Η επαφή με στελέχη της ΝΔ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, εκτός από τις sold out συναυλίες του, φαίνεται πως τραβάει και το ενδιαφέρον της πολιτικής σκηνής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στην εκπομπή «Το ‘Χουμε» ο Κυριάκος Μαντούβαλος, ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε μια ιδιαίτερη συζήτηση με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα Νότια Προάστια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της κουβέντας, του τέθηκε το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στις επόμενες εκλογές. Μπορεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός να μην έχει εκφράσει ποτέ δημόσια επιθυμία να πολιτευτεί, όμως το σενάριο αυτό ανοίγει πλέον ως πιθανότητα για το 2027, όταν θα στηθούν ξανά οι κάλπες. Αν αποφασίσει να πει το «ναι», οι πληροφορίες θέλουν να διεκδικεί είτε μια θέση στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών είτε στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθήνας.

Να υπενθυμίσουμε πως το τελευταίο διάστημα, ο τραγουδιστής έχει βρεθεί αρκετά κοντά στην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» είχε δηλώσει: «Γνωριστήκαμε μέσα από έναν κοινό μας φίλο εδώ και αρκετό καιρό και πραγματικά έχω εκπλαγεί με τη συμπεριφορά της. Αγαπάει τη μουσική μου και την Ελλάδα πολύ. Έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι και πραγματικά, αν μπορώ να κάνω κάτι για να βοηθήσω τη χώρα μου, θα το κάνω και αυτό προσπαθώ να της διοχετεύω, τι ανάγκες υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα βγάζουν πέρα και χρειάζονται μια υποστήριξη».

Το πολιτικό ενδιαφέρον για διασημότητες δεν είναι πρωτοφανές στην Ελλάδα, αλλά η περίπτωση του Κωνσταντίνου Αργυρού έχει ήδη δημιουργήσει έντονες συζητήσεις, τόσο για το αν θα ταίριαζε στο πολιτικό σκηνικό όσο και για τις πιθανές επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης για έναν από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της εποχής.

