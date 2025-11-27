Τα πρώτα βήματα του γιου του Κωνσταντίνου Αργυρού – Το τρυφερό βίντεο στο Instagram

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού κατέγραψε με συγκίνηση τα πρώτα βήματα του παιδιού τους

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα διανύουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, αφού τον περασμένο Νοέμβριο απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.

Η σύντροφος του δημοφιλούς τραγουδιστή έφερε στον κόσμο τον γιο τους, ο οποίος θα ονομαστεί Βασίλης, και από τότε η καθημερινότητα του ζευγαριού έχει γεμίσει χαρά και νέες συγκινήσεις.

Διάβασε επίσης: Ελένη Τσολάκη: Η κόρη της έγινε 8 μηνών – Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Οι δυο τους απολαμβάνουν κάθε στιγμή με το μωρό τους, που τους έχει ενθουσιάσει απόλυτα, ενώ παρότι προτιμούν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Αλεξάνδρα συχνά μοιράζεται τρυφερές εικόνες και βίντεο με τον μικρό στα κοινωνικά δίκτυα.

Το απόγευμα της Τετάρτης 26/11 δημοσίευσε ένα γλυκό βίντεο, στο οποίο ο ενός έτους γιος τους κάνει τα πρώτα του βηματάκια, με την ίδια να τον καταγράφει εμφανώς συγκινημένη.

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε on air την νονά του μωρού της

Δες κι αυτό..