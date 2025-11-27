Ελένη Τσολάκη: Η κόρη της έγινε 8 μηνών – Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Το πρωί της Πέμπτης, η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκε στο Instagram δύο νέες, ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές, με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ μηνών από τη γέννηση της κόρης της.

Στην πρώτη ανάρτηση, η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 εξέφρασε τα συναισθήματά της γράφοντας πως πριν από οκτώ μήνες η κόρη της ήρθε στη ζωή για να γεμίσει την καθημερινότητα της οικογένειάς τους με αγάπη και ευλογία.

Ανέφερε ότι αυτό το παιδί της χάρισε το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να ζητήσει: τον ρόλο της μητέρας, έναν ρόλο που κάνει κάθε ημέρα να μοιάζει γιορτινή. Έκλεισε δε το μήνυμά της με μια βαθιά ευχαριστία προς το κοριτσάκι της.

Η δεύτερη φωτογραφία, με έντονο συναισθηματικό φορτίο, απεικονίζει την Ελένη Τσολάκη πλάι στον γιατρό που τη συνόδευσε στη διαδικασία του τοκετού, καθώς και στον σύζυγό της, Παύλο Πετρουλάκη.

