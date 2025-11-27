MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 27.11.2025

Ελένη Τσολάκη: Η κόρη της έγινε 8 μηνών – Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Ελένη Τσολάκη
Η ανάρτηση που έκανε η παρουσιάστρια στα social media
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το πρωί της Πέμπτης, η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκε στο Instagram δύο νέες, ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές, με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ μηνών από τη γέννηση της κόρης της.

Στην πρώτη ανάρτηση, η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 εξέφρασε τα συναισθήματά της γράφοντας πως πριν από οκτώ μήνες η κόρη της ήρθε στη ζωή για να γεμίσει την καθημερινότητα της οικογένειάς τους με αγάπη και ευλογία.

Ελένη Τσολάκη
https://www.instagram.com/elenitsolaki/

Διάβασε επίσης: Χρήστος Χολίδης: Οι πρώτες δηλώσεις για τον γάμο του και η επιθυμία για παιδί

Ανέφερε ότι αυτό το παιδί της χάρισε το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να ζητήσει: τον ρόλο της μητέρας, έναν ρόλο που κάνει κάθε ημέρα να μοιάζει γιορτινή. Έκλεισε δε το μήνυμά της με μια βαθιά ευχαριστία προς το κοριτσάκι της.

Ελένη Τσολάκη
https://www.instagram.com/elenitsolaki/

Η δεύτερη φωτογραφία, με έντονο συναισθηματικό φορτίο, απεικονίζει την Ελένη Τσολάκη πλάι στον γιατρό που τη συνόδευσε στη διαδικασία του τοκετού, καθώς και στον σύζυγό της, Παύλο Πετρουλάκη.

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε on air την νονά του μωρού της

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ελένη Τσολάκη ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ακυρώνει τις εμφανίσεις του – Θα υποβληθεί εκτάκτως σε χειρουργική επέμβαση

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ακυρώνει τις εμφανίσεις του – Θα υποβληθεί εκτάκτως σε χειρουργική επέμβαση

27.11.2025
Επόμενο
Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Jennifer Lawrence σε σκοτεινές, μοιραίες και σκληρές διαδρομές

Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Jennifer Lawrence σε σκοτεινές, μοιραίες και σκληρές διαδρομές

27.11.2025

Δες επίσης

Η Rihanna έγινε meme στα social media και αυτοτρολάρεται
Celeb News

Η Rihanna έγινε meme στα social media και αυτοτρολάρεται

26.11.2025
Η Miley Cyrus έκλεισε τα 33 και αποκάλυψε μέσω Instagram την μοναδική της ευχή
Celeb News

Η Miley Cyrus έκλεισε τα 33 και αποκάλυψε μέσω Instagram την μοναδική της ευχή

26.11.2025
Χρήστος Χολίδης: Οι πρώτες δηλώσεις για τον γάμο του και η επιθυμία για παιδί
Celeb News

Χρήστος Χολίδης: Οι πρώτες δηλώσεις για τον γάμο του και η επιθυμία για παιδί

26.11.2025
Ο Simon Cowell λύνει τη σιωπή του για τον θάνατο του Liam Payne
Celeb News

Ο Simon Cowell λύνει τη σιωπή του για τον θάνατο του Liam Payne

26.11.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε on air την νονά του μωρού της
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε on air την νονά του μωρού της

26.11.2025
Η Kim Kardashian κρατά τσάντα από δέρμα ελέφαντα και πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις
Celeb News

Η Kim Kardashian κρατά τσάντα από δέρμα ελέφαντα και πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις

26.11.2025
Ο Κevin Spacey ξεσπά – «Δεν είμαι αστεγός» λέει και κατηγορεί τον Τύπο για παραπληροφόρηση
Celeb News

Ο Κevin Spacey ξεσπά – «Δεν είμαι αστεγός» λέει και κατηγορεί τον Τύπο για παραπληροφόρηση

26.11.2025
Αγνώριστος με άσπρα μαλλιά και μούσια ο Diddy μέσα στην φυλακή
Celeb News

Αγνώριστος με άσπρα μαλλιά και μούσια ο Diddy μέσα στην φυλακή

25.11.2025
Στο νοσοκομείο η Brigitte Bardot μετά από χειρουργική επέμβαση για σοβαρή ασθένεια
Celeb News

Στο νοσοκομείο η Brigitte Bardot μετά από χειρουργική επέμβαση για σοβαρή ασθένεια

25.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα